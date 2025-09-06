Νίκος Πορτοκάλογλου: Επιστρέφει στη σκηνή μετά την περιπέτεια της υγείας του – Η ανακοίνωση

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου αναρρώνει, μετά την επέμβαση χολής που έκανε πριν λίγες ημέρες. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στα social media μία φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο, στην οποία και αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

Λόγω έκτακτης αδιαθεσίας, η οποία τον οδήγησε στο χειρουργείο, ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να αναβάλει την προγραμματισμένη συναυλία του στον Βόλο.

Νίκος Πορτοκάλογλου: Αναρρώνει και μάλιστα είναι έτοιμος να ανέβει σύντομα ξανά στη σκηνή

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος τραγουδά μαζί με τον ερμηνευτή γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media του, το διπλό ραντεβού που έχει με το αθηναϊκό κοινό σε λίγες ημέρες στον Πειραιά αλλά και τη νέα ημερομηνία για την ακυρωμένη συναυλία στον Βόλο.

«Αγαπητοί φίλοι, Σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα, που είχε αναβληθεί και ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο» γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Κλείνω κι έρχομαι!»

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου μέσα από το νοσκοκομείο έκανε μια ανάρτηση που ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση:

«Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης.

Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω.

Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες.

Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9.

Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!» έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.