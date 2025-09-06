magazin
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 09:01
Νεκρός ανασύρθηκε 59χρονος από θαλάσσια περιοχή της Κατερίνης
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Νίκος Πορτοκάλογλου: Επιστρέφει στη σκηνή μετά την περιπέτεια της υγείας του – Η ανακοίνωση
Music 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:20

Νίκος Πορτοκάλογλου: Επιστρέφει στη σκηνή μετά την περιπέτεια της υγείας του – Η ανακοίνωση

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου επιστρέφει στις φθινοπωρινές συναυλίες του μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Spotlight

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου αναρρώνει, μετά την επέμβαση χολής που έκανε πριν λίγες ημέρες. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στα social media μία φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο, στην οποία και αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

Λόγω έκτακτης αδιαθεσίας, η οποία τον οδήγησε στο χειρουργείο, ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να αναβάλει την προγραμματισμένη συναυλία του στον Βόλο.

Νίκος Πορτοκάλογλου: Αναρρώνει και μάλιστα είναι έτοιμος να ανέβει σύντομα ξανά στη σκηνή

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος τραγουδά μαζί με τον ερμηνευτή γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media του, το διπλό ραντεβού που έχει με το αθηναϊκό κοινό σε λίγες ημέρες στον Πειραιά αλλά και τη νέα ημερομηνία για την ακυρωμένη συναυλία στον Βόλο.

«Αγαπητοί φίλοι, Σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα, που είχε αναβληθεί και ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο» γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης.

View this post on Instagram

A post shared by Yannis Kotsiras (@yanniskotsiras.official)

«Κλείνω κι έρχομαι!»

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου μέσα από το νοσκοκομείο έκανε μια ανάρτηση που ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση:

«Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης.

Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω.

Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες.

Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9.

Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!» έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Με σύννεφα στην οικονομία, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

89η ΔΕΘ: Με σύννεφα στην οικονομία, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Στο επιχειρείν και την οικονομία τα μικρόφωνα του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Στο επιχειρείν και την οικονομία τα μικρόφωνα του ΟΤ

inWellness
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths
Στα άκρα 04.09.25

Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Η φωνή των Smiths Μόρισεϊ, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι πουλάει τα δικαιώματα που έχει στο βρετανικό συγκρότημα, καθώς βαρέθηκε τη σύγκριση και τις συγκρούσεις με τον Τζόνι Μαρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
Φόβος επεισοδίων 04.09.25

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία

Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία με την αιτιολογία ότι υπάρχουν φόβοι για επεισόδια εξαιτίας των φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει ο αλγερινοεβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνης.

Σύνταξη
Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό
Συναυλίες 03.09.25

Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό

Οι Radiohead ανακοινώνουν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ακτιβιστές ζητούν μποϊκοτάζ, καλώντας το συγκρότημα να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο στη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο
Καταδίκη 03.09.25

Η πόλη του, Θεσσαλονίκη: Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στην συμπρωτεύουσα – Χιλιάδες περιμένουν για ένα εισιτήριο

«Η Αθηνά να πάρει τετράδιο για να κρατήσει σημειώσεις», έγραψε ένας χρήστης κάτω από την ανάρτηση του ΛΕΞ για την συναυλία στην Θεσσαλόνικη. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποια πόλη θα αποδειχθεί πιο δυνατή.

Σύνταξη
Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
Βίντεο 03.09.25

Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι

Στο L’Olympia το 1969, η Νίνα Σιμόν μετέτρεψε το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε πολιτική και προσωπική κραυγή, σημαδεύοντας μια κορυφαία στιγμή της καριέρας της και της μουσικής ιστορίας.

Σύνταξη
«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα
Music 02.09.25

«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό από Ισραηλινούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν φίλοι της μπάντας αποδοκίμασαν δύο Ισραηλινές θαυμάστριες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
Βίντεο 02.09.25

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Σύνταξη
Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται
ΧΧΧ 01.09.25

Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται

Οι γυναίκες τραγουδίστριες που εκφράζουν ανοιχτά τη σεξουαλικότητά τους συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις, παρά την εξέλιξη των τελευταίων τριάντα ετών. Γιατί, εν έτει 2025, η σεξουαλικότητα των ποπ σταρ είναι ακόμη τόσο αμφιλεγόμενη; αναρωτιέται το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
Παρουσιάζει το «Breathe» 27.08.25

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις τους στα βόρεια
Την ισοπεδώνει 06.09.25

Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιθέσεις του, ισοπεδώνοντας κτίρια - H ανακοίνωση των IDF, νέα εντολή στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας

Σύνταξη
Πούτιν: Πού πατάει και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ο παράγοντας Τραμπ
Τι εκτιμά 06.09.25

Πού πατάει ο Πούτιν και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Ο παράγοντας Τραμπ

Το BBC αναλύει τη στάση του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε με «καταστροφή» τα δυτικά στρατεύματα που τυχόν θα σταλούν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Μονή Σινά: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί
Μονή Σινά 06.09.25

Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί

Η ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh στην οποία επέβαινε ο Δαμιανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Λευκορωσία και η UEFA υπενθύμισε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι είναι ακόμη μόλις 17 ετών! Ο «Μικρός Πρίγκιπας» αποθεώνεται από τα ευρωπαϊκά media.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση με ορίζοντα εκλογών – αλλαγή ρότας ή πορεία στα βράχια
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση με ορίζοντα εκλογών – αλλαγή ρότας ή πορεία στα βράχια

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έβαλε το δίλλημα της αναμέτρησης με τον Μητσοτάκη, απευθύνθηκε σε ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια, έκοψε τη όρεξη στο Μαξίμου για τοξική αντιπαράθεση

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Υπέροχο μυαλό: Για 14 χρόνια, ο αυτιστικός Βιράτζ Ντάντα θεωρούνταν νοητικά ανάπηρος. Σήμερα είναι στο ΜΙΤ
Νίκη 06.09.25

Υπέροχο μυαλό: Για 14 χρόνια, ο αυτιστικός Βιράτζ Ντάντα θεωρούνταν νοητικά ανάπηρος. Σήμερα είναι στο ΜΙΤ

Όταν ο Βιράτζ Ντάντα ξεκινήσει τη φοίτηση του στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), θα είναι ο πρώτος μη ομιλούντας φοιτητής με αυτισμό στην ιστορία του εμβληματικού πανεπιστημίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» – Σακούλες με σπρέι σήμαναν συναγερμό
Μετρό Θεσσαλονίκης 06.09.25 Upd: 10:40

Άνοιξαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» - Σακούλες με σπρέι για γκράφιτι σήμαναν συναγερμό

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομή του μετρό Θεσσαλονίκης μετά από εντολή της αστυνομίας εξαιτίας «απειλή»

Σύνταξη
Αφιέρωμα σε Ολυμπιακό και Μπεντιλίμπαρ από τη Μπαρτσελόνα: «Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής στο Champions League»
Champions League 06.09.25

Αφιέρωμα σε Ολυμπιακό και Μπεντιλίμπαρ από τη Μπαρτσελόνα: «Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής στο Champions League»

Αναφορά στον Ολυμπιακό και την επιστροφή του στα «αστέρια», όπως και τον «αρχιτέκτονα» αυτής, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάνει η Μπαρτσελόνα στην επίσημη ιστοσελίδα της με αφορμή την κλήρωσή της με τους «ερυθρόλευκους» στο Champions League.

Σύνταξη
Απόπλους από τη Σύρο για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla – Εκδηλώσεις στην Ερμούπολη
Διεθνής Αλληλεγγύη 06.09.25

Απόπλους από τη Σύρο για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla – Εκδηλώσεις στην Ερμούπολη

Δρώμενα υποστήριξης την Κυριακή στην πρωτεύουσα του νησιού, απόπλους στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και ένωση με τον υπόλοιπο στόλο με προορισμό τη Γάζα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων
Περιβάλλον 06.09.25

Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων

Έχοντας φύγει από την Ελλάδα από επτά ετών, ο κ. Τσαμαδός, είναι ένας από τους λίγους Έλληνες επιστήμονες που μελετά το πολικό κλίμα ταξιδεύοντας κάθε χρόνο στην Αρκτική

Σύνταξη
Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»
Νέα δήλωση 06.09.25

Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις που γίνονται στο Ισραήλ για τη σύναψη συμφωνίας με τη Χαμάς, δυσκολεύουν τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο