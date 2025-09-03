Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου λόγω έντονης αδιαθεσίας – Υποβλήθηκε σε επέμβαση
Ο αγαπημένος τραγουδοποιός, Νίκος Πορτοκάλογλου, βρίσκεται στο νοσοκομείο από χθες Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου.
- Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός
- Τέλος στη ζωή της έβαλε διευθύντρια σχολείου μετά από συνεχές ομοφοβικό bullying
- Τρίζει η καρέκλα.... των Labubu - Επέστρεψαν τα Monchhichi
- Πώς κατάφερε η Google να ξεφύγει από τις κατηγορίες για μονοπώλιο
O Νίκος Πορτοκάλογλου μεταφέρθηκε εσπευσμένα εχθές στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση που έχει μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδοποιός βρίσκεται στο νοσοκομείο από χθες Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, καθώς αντιμετώπισε ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας και νωρίτερα σήμερα υποβλήθηκε σε επέμβαση.
Σύμφωνα με την εταιρεία διοργάνωσης συναυλιών του καλλιτέχνη, οι επερχόμενες συναυλίες του ακυρώνονται, ωστόσο, το μουσικό ραντεβού στο Βεάκειο παραμένει.
«Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού»
Στο κείμενο της ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στα social media του καλλιτέχνη και της διοργανώτριας εταιρείας αναφέρεται:
«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση!
Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου.
Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.»
View this post on Instagram
«Για λόγους ανωτέρας βίας»
Την Τρίτη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενημέρωσε τους θαυμαστές του στον Βόλο για την ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας του με τον Γιάννη Κότσιρα «για λόγους ανωτέρας βίας», χωρίς να αναφέρεται στον λόγο.
«Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη τη μετάβασή μας. Η πραγματοποίηση της συναυλίας σε νέα ημερομηνία εξετάζεται ήδη και θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υπομονή», ανέφερε στην ανάρτηση του.
View this post on Instagram
- Labubu, Τραμπ, και δασμοί: Το South Park δεν «πατάει φρένο» ούτε στο τέταρτο επεισόδιο
- Ουκρανία: Αρνείται συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση
- Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
- Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
- Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
- Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις