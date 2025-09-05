Νίκος Πορτοκάλογλου: Έκανε αφαίρεση χολής, η φωτογραφία από το νοσοκομείο
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία του και αναρρώνει.
- «Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
- Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
- Αίγινα: Σοβαρές ευθύνες στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας για το θάνατο της 79χρονης
- Η Ινδία και η Ρωσία φαίνεται πως «χάθηκαν» για τις ΗΠΑ προς όφελος της «βαθιάς, σκοτεινής Κίνας», λέει ο Τραμπ
Τα νεότερα για την υγεία του έδωσε ο Νίκος Πορτοκάλογλου με μία ανάρτησή του μέσα από το νοσοκομείο. Ο τραγουδοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία του από το κρεβάτι του νοσοκομείου, στην οποία φαίνεται χαμογελαστός και κάνοντας το σήμα της νίκης.
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου βρίσκεται στο νοσοκομείο από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και χθες, υποβλήθηκε στην επέμβαση. Μία ημέρα νωρίτερα έγινε γνωστή η ακύρωση προγραμματισμένης συναυλίας του τραγουδιστή με τον Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο
Νίκος Πορτοκάλογλου: Το δημόσιο ευχαριστώ
«Κλείνω κι έρχομαι!
Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω.
Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα.
Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες.
Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9.
Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!», έγραψε στο μήνυμά του.
View this post on Instagram
Η ανάρτηση της εταιρίας παραγωγής του τραγουδιστή
Σε χθεσινή ανάρτηση που έκανε η εταιρεία παραγωγής «360° Entertainment” στα social media, γνωστοποιήθηκε ότι ο καλλιτέχνης έκανε μία σειρά εξετάσεων και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο χειρουργείο.
«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.
Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου. Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.
Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».
- Το προφίλ του 17χρονου που άρπαζε τα μωρά – Για νευροαναπτυξιακή διαταραχή μιλά ο πατέρας του
- Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
- ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
- ΑΕΚ: Ξεκίνησε προπονήσεις ο Γκρούγιτς (vid)
- «Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
- Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις