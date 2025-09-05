magazin
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Νίκος Πορτοκάλογλου: Έκανε αφαίρεση χολής, η φωτογραφία από το νοσοκομείο
Fizz 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:43

Νίκος Πορτοκάλογλου: Έκανε αφαίρεση χολής, η φωτογραφία από το νοσοκομείο

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία του και αναρρώνει.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Spotlight

Τα νεότερα για την υγεία του έδωσε ο Νίκος Πορτοκάλογλου με μία ανάρτησή του μέσα από το νοσοκομείο. Ο τραγουδοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία του από το κρεβάτι του νοσοκομείου, στην οποία φαίνεται χαμογελαστός και κάνοντας το σήμα της νίκης.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου βρίσκεται στο νοσοκομείο από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και χθες, υποβλήθηκε στην επέμβαση. Μία ημέρα νωρίτερα έγινε γνωστή η ακύρωση προγραμματισμένης συναυλίας του τραγουδιστή με τον Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο

Νίκος Πορτοκάλογλου: Το δημόσιο ευχαριστώ

«Κλείνω κι έρχομαι!

Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω.

Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα.

Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες.

Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9.

Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!», έγραψε στο μήνυμά του.

Η ανάρτηση της εταιρίας παραγωγής του τραγουδιστή

Σε χθεσινή ανάρτηση που έκανε η εταιρεία παραγωγής «360° Entertainment” στα social media, γνωστοποιήθηκε ότι ο καλλιτέχνης έκανε μία σειρά εξετάσεων και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο χειρουργείο.

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.

Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου. Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.

Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Επικαιρότητα
Ο Tσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς [Δείτε LIVE]

Ο Tσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς [Δείτε LIVE]

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
Fizz 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι
Έβλεπε μπροστά 05.09.25

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή – Ποια προτιμούσε
Fizz 05.09.25

Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή - Ποια προτιμούσε

Η Δέσποινα Βανδή, υποδύθηκε στη σειρά «Δύο Ξένοι» τη Χαρούλα, μια λαϊκή τραγουδίστρια που διασκέδαζε τους φαντάρους, στο στρατόπεδο που υπηρετούσε ο Αποστόλης (Αλέξανδρος Ρήγας).

Σύνταξη
«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»
Τοξικότητα 04.09.25

«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στις επίσημες εμφανίσεις με ένα νέο, φωτεινό look που προκάλεσε θύελλα σχολίων. Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο θρυλικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πήρε θέση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
Fizz 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα για το μέλλον.

Σύνταξη
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Θεσσαλονίκη 05.09.25

Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας

Στόχος «να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Η φημολογούμενη «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ -σύμφωνα με την οποία όποτε σκοράρει- να «φεύγει» κι ένας διάσημος... επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι,

Σύνταξη
«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό
«Αδιανόητο» 05.09.25

«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό

Το δυστύχημα με τον Προαστιακό, όταν συρμός παρέσυσε άνδρα που επιχείρησε να περάσει αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως, σχολιάζουν τα κόμματα, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;
Κόσμος 05.09.25

Η κουλτούρα στη ζωή των Ευρωπαίων: Σε ποια χώρα εκτιμάται περισσότερο ο πολιτισμός;

Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον πολιτισμό δείχνει ότι σχεδόν 8 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός σε «προσωπικό επίπεδο»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας
Άλμα εξωστρέφειας 05.09.25

Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου,

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Ανάπτυξη 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές

Σύνταξη
Μέτσοβο: Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δάσος της Μηλιάς στο Μέτσοβο μαζί με τον γιο του, όταν έπεσαν πάνω του τα βαριά κλαδιά και τον τραυμάτισαν - Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο
Καλύτερη πρόσβαση 05.09.25

ΠΟΥ: Πάνω από 500 τα βασικά φάρμακα – Προστέθηκαν τα νέα φάρμακα για διαβήτη και καρκίνο

Νέες λίστες βασικών φαρμάκων από τον ΠΟΥ περιλαμβάνουν νεότερες θεραπείες για σειρά σοβαρών παθήσεων, ενώ τονίζεται η ανάγκη οι θεραπείες να είναι οικονομικά προσιτές σε όλους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα
Το διακύβευμα 05.09.25

Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή - και για εμένα, είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» ο εκτοπισμός Παλαιστινίων – Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
Γενοκτονία 05.09.25

«Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ

Επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες για γενοκτονία η Αίγυπτος, πρόσθεσε: «Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κάθε φαντασία. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενοκτονία, μαζική δολοφονία αμάχων, τεχνητή πείνα»

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία»
Από τη Μακεδονία 05.09.25

«Έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία» - Πυρά Φάμελλου για Μητσοτάκη

«Παράτησε την ύπαιθρο, το μόνο που ένοιαζε τη ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά» είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη – Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη - Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην περιοχή της Αμαλιάδας η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο