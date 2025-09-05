Νίκος Πορτοκάλογλου: Έκανε αφαίρεση χολής, η φωτογραφία από το νοσοκομείο

Τα νεότερα για την υγεία του έδωσε ο Νίκος Πορτοκάλογλου με μία ανάρτησή του μέσα από το νοσοκομείο. Ο τραγουδοποιός μοιράστηκε μία φωτογραφία του από το κρεβάτι του νοσοκομείου, στην οποία φαίνεται χαμογελαστός και κάνοντας το σήμα της νίκης.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου βρίσκεται στο νοσοκομείο από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου και χθες, υποβλήθηκε στην επέμβαση. Μία ημέρα νωρίτερα έγινε γνωστή η ακύρωση προγραμματισμένης συναυλίας του τραγουδιστή με τον Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο

Νίκος Πορτοκάλογλου: Το δημόσιο ευχαριστώ

«Κλείνω κι έρχομαι!

Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω.

Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα.

Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες.

Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9.

Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!», έγραψε στο μήνυμά του.

Η ανάρτηση της εταιρίας παραγωγής του τραγουδιστή

Σε χθεσινή ανάρτηση που έκανε η εταιρεία παραγωγής «360° Entertainment” στα social media, γνωστοποιήθηκε ότι ο καλλιτέχνης έκανε μία σειρά εξετάσεων και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο χειρουργείο.

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας.

Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου. Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση.

Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».