Γιώργος Καπουτζίδης: H αφιέρωση που έκανε επί σκηνής στον σύντροφό του
Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσος, όπου παρουσιάζεται η παράσταση «Ταράτσα του Φοίβου», με την υπογραφή του Φοίβου Δεληβοριά
Ο γνωστός ηθοποιός ανεβαίνοντας στη σκηνή θέλησε να κάνει μια αφιέρωση σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που έχει στη ζωή του, στον σύντροφό του. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, εδώ και χρόνια μιλάει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, όμως δεν δίνει στα φώτα της δημοσιότητας στοιχεία για την προσωπική του ζωή.
Γιώργος Καπουτζίδης: Τα τρυφερά λόγια για τον σύντροφο του
«Αυτή την περίοδο όμως, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα! Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο…
Μη το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω – δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια – με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα»
@theatroalsos Όμορφα λόγια από έναν όμορφο άνθρωπο! #theatroalsos #fyp #giorgoskapoutzidis #kapoutzidis #foivosdelivorias ♬ πρωτότυπος ήχος – theatroalsos
2ος κύκλος για τις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη
Η αγαπημένη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει στον ΑΝΤ1.
Στο σενάριο βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης και στη σκηνοθεσία ο Σταμάτης Πατρώνης.
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου και Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας και Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντινος Μουταφτσής και Λουίζα Πυριόχου.
