Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Δοκιμή… συναγερμού στο Ηνωμένο Βασίλειο – Γιατί θα σταλεί ταυτόχρονα μήνυμα σε 85 εκατ. κινητά
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:27

Δοκιμή… συναγερμού στο Ηνωμένο Βασίλειο – Γιατί θα σταλεί ταυτόχρονα μήνυμα σε 85 εκατ. κινητά

Το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου, στις 3 μ.μ. τοπική ώρα (5 μ.μ. ώρα Ελλάδας), περίπου 85 εκατομμύρια συσκευές θα χτυπήσουν ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα

Σύνταξη
Την ικανότητα του νέου εθνικού συστήματος έκτακτης ανάγκης θα δοκιμάσει αυτή την Κυριακή η βρετανική κυβέρνηση, στέλνοντας μήνυμα σε σχεδόν όλα τα κινητά τηλέφωνα της χώρας.

Έτσι, το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου, στις 3 μ.μ. τοπική ώρα (5 μ.μ. ώρα Ελλάδας), περίπου 85 εκατομμύρια συσκευές θα χτυπήσουν ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί η ετοιμότητα του συστήματος σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου.

Οι ειδοποιήσεις θα χρησιμοποιούνται σε περιστατικά που ενδέχεται να απειλήσουν άμεσα τη ζωή, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα ή τρομοκρατικές επιθέσεις.

Το μήνυμα του… βρετανικού 112

Το μήνυμα που θα εμφανιστεί στις οθόνες θα είναι δοκιμαστικό και καθησυχαστικό: «Αυτή είναι μια δοκιμή των Ειδοποιήσεων Έκτακτης Ανάγκης, μιας υπηρεσίας της βρετανικής κυβέρνησης που θα σας προειδοποιήσει εάν υπάρχει μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοντά. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια».

Ποιοι θα λάβουν την ειδοποίηση

Όλα τα smartphones με σύνδεση 4G ή 5G στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.

Ωστόσο, θα υπάρχουν και αρκετοί που δεν θα λάβουν το μήνυμα.

Ειδικότερα, δεν θα ειδοποιηθούν όσοι διαθέτουν παλαιότερα κινητά που υποστηρίζουν μόνο 2G ή 3G, καθώς και οι συσκευές που είναι απενεργοποιημένες ή σε λειτουργία πτήσης.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι περίπου το 95% του πληθυσμού καλύπτεται από δίκτυα 4G και 5G.

Και αν δεν θέλουν;

Σύμφωνα με την βρετανική κυβέρνηση, όσοι χρήστες δεν θέλουν να λαμβάνουν έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τις ειδοποιήσεις μέσα από τις ρυθμίσεις του κινητού τους, στην ενότητα «Ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης», απενεργοποιώντας τις κατηγορίες «σοβαρές ειδοποιήσεις» και «ακραίες ειδοποιήσεις».

89η ΔΕΘ
Πανεπιστήμια: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

Πανεπιστήμια: Χωρίς πρόγραμμα σπουδών τα 4 μη κρατικά ΑΕΙ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Αλτσχάιμερ: Σύνδεση με τα μικροπλαστικά που συσσωρεύονται στον εγκέφαλο έδειξε νέα έρευνα
Έρευνα 03.09.25

Πώς συνδέονται τα μικροπλαστικά στον εγκέφαλο με τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ - Το κρίσιμο γονίδιο

Η νόσος Αλτσχάιμερ, που αποδίδεται σε έναν συνδυασμό γενετικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων, φαίνεται να συνδέεται με υψηλή συσσώρευση μικροπλαστικών στον εγκέφαλο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01.09.25

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές – Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή
Extreme ημερήσιες εκδρομές 01.09.25

Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές: Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή

Η νέα μόδα των extreme ημερήσιων εκδρομών - Εξοικονομείς χρόνο ή απλώς τον σπαταλάς; - Ο υπερτουρισμός έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τους ταξιδιωτικούς προορισμούς που στενάζουν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φωτιές: Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη
Αποκαλυπτική έρευνα 31.08.25

Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη

«Η εγκαταλελειμμένη γη τροφοδοτεί τις πυρκαγιές» - Η αντίθετη τάση συγκριτικά με τις ΗΠΑ - Η κλιματική κρίση χειροτερεύει - Ισπανία και Πορτογαλία βρέθηκαν στη χειρότερη θέση το φετινό καλοκαίρι 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τεχνητή νοημοσύνη: Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά
Τεχνητή νοημοσύνη 31.08.25

Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά

Πληθαίνουν τα πειράματα και οι έρευνες που δείχνουν ότι τα προηγμένα μοντέλα chatbot μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις πολιτικές απόψεις των ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Ζορζ Γουεά: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου επικεφαλής ομάδας της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζορζ Γουεά επικεφαλής της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η FIFA γνωστοποίησε ομάδα 16 ατόμων αποτελούμενη από άνδρες και γυναίκες, θρύλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι θα τεθούν στη μάχη κατά του ρατσισμού - Επικεφαλής ο Ζορζ Γουεά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ
Προειδοποίηση 05.09.25

Βέλγιο: Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ

Σημειώνεται ότι το Βέλγιο φιλοξενεί την Euroclear, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Δανία – Σκωτία

LIVE: Δανία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Δανία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ
«Πυριτιδαποθήκη» η χώρα 05.09.25

«Τύμπανα» εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο – Με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα ξεκινήσει ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε επί τρεις ώρες και στο διάστημα αυτό παρουσιάστηκε το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον διοικητή του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ

Σύνταξη
LIVE: Ουκρανία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία

LIVE: Ουκρανία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ουκρανία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Εσθονία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ιταλία – Εσθονία

LIVE: Ιταλία – Εσθονία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ιταλία – Εσθονία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 05.09.25

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία

LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA και Novasports Prime.

Σύνταξη
Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος
Τρομακτικό 05.09.25

Ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης του Ιουνίου, ο προβλεπόμενος ρυθμός πληθωρισμού για το 2025 ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε κάποιο βαθμό

Σύνταξη
Στάρμερ: Προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Νέο υπουργικό συμβούλιο 05.09.25

Σε ευρύ ανασχηματισμό προχώρησε ο Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στάθηκε η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού

Σύνταξη
Κόρινθος: Αστυνομικοί έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες
Ελλάδα 05.09.25

Αστυνομικοί της Κορινθίας έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες

Αστυνομικοί από υπηρεσίες της Κορινθίας κάνουν πεζοπορία 3 ωρών ο καθένας, για να παραδώσουν 1 ή 2 δενδρύλλια κάνναβης που κόπηκαν από χασισοφυτεία για καταστροφή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γκρεζ – Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα
Ζεστό και αστικό 05.09.25

Γκρεζ - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ανακάλυψε ένα δικό του χρώμα

Η κυρίαρχη δύναμη της χαρακτηριστικής χρωματικής παλέτας του Αρμάνι, γνωστή για την έντονη λιτότητα και τη συναισθηματική της απήχηση –γκρεζ (greige) είναι ο συνδυασμός του μπεζ και του γκρι επηρεάζοντας τη μόδα, την ομορφιά και τη διακόσμηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο
Υπουργός Ναυτιλίας 05.09.25

Κικίλιας: Σεβόμαστε απεριόριστα τους ψαράδες – Τα συγχαρητήρια που έδωσε στον Παπασταύρου για τον θαλάσσιο χώρο

Αναφερόμενος στην προστασία του θαλάσσιου χώρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι «η οικολογική και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι προνόμιο κανενός», ενώ ακολούθως συνεχάρη τον Σταύρο Παπασταύρου

Σύνταξη
Στη φυλακή τα δύο αδέλφια της κρητικής μαφίας για τη δεύτερη δικογραφία
Ελλάδα 05.09.25

Η δεύτερη δικογραφία έβαλε στη φυλακή τα αδέλφια της κρητικής μαφίας - Θα απολογηθούν την Τρίτη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά σε διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και την αγοραπωλησία μεγάλης έκτασης εκκλησιαστικής περιουσίας στα Χανιά.

Σύνταξη
«Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός στην Ταϊλάνδη
Κόσμος 05.09.25

«Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης

Η Ταϊλάνδη έχει νέο πρωθυπουργό και το όνομά του συζητείται ήδη ευρέως, όχι μόνο για την πολιτική του πορεία, αλλά και για τη ριζοσπαστική στάση του απέναντι στην κάνναβη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη αντίδραση μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05.09.25

Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη αντίδραση μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας. Πηγές του Μαξίνου έσπευσαν να τον αποδομήσουν τα λεγόμενά του επαναλαμβάνοντας μονότονα χιλιοειπωμένα επιχειρήματα.

Σύνταξη
Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία
Αθάνατοι ηγέτες; 05.09.25

Το κυνήγι της αιώνιας ζωής: Η συζήτηση με τον Σι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν ασχολήθηκε με την μακροζωία

Ο Ρώσος ηγέτης Βλάντιμιρ Πούτιν απαθανατίστηκε να συζητά με τον Σι Τζινπίνγκ για την αθανασία, αλλά η ενασχόλησή του με τη μακροζωία δεν είναι κάτι καινούργιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ ισοπεδώνει οικιστικούς πύργους [Βίντεο]
Νέοι εκτοπισμένοι 05.09.25

Το Ισραήλ ισοπέδωσε Πανεπιστήμιο, οικιστικό πύργο και προειδοποίησε για νέο χτύπημα σε πύργο

Η στρατηγική ισοπέδωσης της Γάζας συνεχίζεται. Μετά το University College of Science and Technology στη Χαν Γιουνίς, ισοπεδώθηκε ο πύργος Μαστάχα και δόθηκε προειδοποίηση για τον Οικιστικό Πύργο Μάκα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
