Δοκιμή… συναγερμού στο Ηνωμένο Βασίλειο – Γιατί θα σταλεί ταυτόχρονα μήνυμα σε 85 εκατ. κινητά

Την ικανότητα του νέου εθνικού συστήματος έκτακτης ανάγκης θα δοκιμάσει αυτή την Κυριακή η βρετανική κυβέρνηση, στέλνοντας μήνυμα σε σχεδόν όλα τα κινητά τηλέφωνα της χώρας.

Έτσι, το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου, στις 3 μ.μ. τοπική ώρα (5 μ.μ. ώρα Ελλάδας), περίπου 85 εκατομμύρια συσκευές θα χτυπήσουν ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί η ετοιμότητα του συστήματος σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου.

Οι ειδοποιήσεις θα χρησιμοποιούνται σε περιστατικά που ενδέχεται να απειλήσουν άμεσα τη ζωή, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα ή τρομοκρατικές επιθέσεις.

Το μήνυμα του… βρετανικού 112

Το μήνυμα που θα εμφανιστεί στις οθόνες θα είναι δοκιμαστικό και καθησυχαστικό: «Αυτή είναι μια δοκιμή των Ειδοποιήσεων Έκτακτης Ανάγκης, μιας υπηρεσίας της βρετανικής κυβέρνησης που θα σας προειδοποιήσει εάν υπάρχει μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοντά. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια».

Ποιοι θα λάβουν την ειδοποίηση

Όλα τα smartphones με σύνδεση 4G ή 5G στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.

Ωστόσο, θα υπάρχουν και αρκετοί που δεν θα λάβουν το μήνυμα.

Ειδικότερα, δεν θα ειδοποιηθούν όσοι διαθέτουν παλαιότερα κινητά που υποστηρίζουν μόνο 2G ή 3G, καθώς και οι συσκευές που είναι απενεργοποιημένες ή σε λειτουργία πτήσης.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι περίπου το 95% του πληθυσμού καλύπτεται από δίκτυα 4G και 5G.

Και αν δεν θέλουν;

Σύμφωνα με την βρετανική κυβέρνηση, όσοι χρήστες δεν θέλουν να λαμβάνουν έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τις ειδοποιήσεις μέσα από τις ρυθμίσεις του κινητού τους, στην ενότητα «Ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης», απενεργοποιώντας τις κατηγορίες «σοβαρές ειδοποιήσεις» και «ακραίες ειδοποιήσεις».