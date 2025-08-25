newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.08.2025 | 15:34
Φωτιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 16:59

Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ

Οι φρικιαστικές ιστορίες για τις κρατήσεις στα σύνορα έχουν επίσης αποθαρρύνει ορισμένους από το να επισκεφθούν τις ΗΠΑ  κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Spotlight

Τον Μάρτιο, σε έναν Γάλλο επιστήμονα που είχε επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ μετά από έλεγχο του τηλεφώνου του.

Ένας Αυστραλός συγγραφέας που συνελήφθη και του αρνήθηκε η είσοδος τον Ιούνιο είπε ότι αρχικά τον ανέκριναν για τα άρθρα του σχετικά με τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις και στη συνέχεια ένας συνοριοφύλακας εξέτασε ακόμη και τις πιο προσωπικές φωτογραφίες στο κινητό του.

Του είπαν ότι η έρευνα αποκάλυψε στοιχεία για προηγούμενη χρήση ναρκωτικών, τα οποία δεν είχε δηλώσει στην αίτηση για απαλλαγή από βίζα, με αποτέλεσμα να του αρνηθεί η είσοδος.

Γερμανοί, Βρετανοί και άλλοι Ευρωπαίοι τουρίστες έχουν επίσης συλληφθεί και σταλεί πίσω στις χώρες τους.

Νέες οδηγίες για την είσοδο στις ΗΠΑ

Περισσότερες από δώδεκα χώρες έχουν ενημερώσει τις ταξιδιωτικές οδηγίες τους για τις ΗΠΑ.

Στην Αυστραλία και τον Καναδά, οι κυβερνητικές οδηγίες τροποποιήθηκαν ώστε να αναφέρουν ρητά την πιθανότητα έρευνας ηλεκτρονικών συσκευών.

Σύμφωνα με τις συμβουλές διαφόρων εμπειρογνωμόνων, οι άνθρωποι «κλειδώνουν» τα social media τους, διαγράφουν φωτογραφίες και προσωπικά μηνύματα, καταργούν την αναγνώριση προσώπου ή ακόμη και ταξιδεύουν με «προσωρινά» τηλέφωνα για να προστατευθούν.

Στον Καναδά, πολλά δημόσια ιδρύματα έχουν παροτρύνει τους υπαλλήλους τους να αποφύγουν τα ταξίδια στις ΗΠΑ και, σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον ένα ίδρυμα ζήτησε από το προσωπικό του να αφήσει τα συνηθισμένα του κινητά τηλέφωνα στο σπίτι και να φέρει ένα δεύτερο κινητό με περιορισμένες προσωπικές πληροφορίες.

«Όλοι αισθάνονται ένοχοι, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς για τι», δήλωσε η Heather Segal, ιδρυτικό μέλος της Segal Immigration Law στο Τορόντο, περιγράφοντας τις ανησυχίες που έχει ακούσει.

«Έκανα κάτι λάθος; Υπάρχει κάτι εναντίον μου; Είπα κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα;»

Συνέστησε στους ταξιδιώτες να αξιολογήσουν την προθυμία τους να αναλάβουν κινδύνους, ελέγχοντας τόσο τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις συσκευές τους όσο και τις πληροφορίες που είναι δημόσια προσβάσιμες, και να εξετάσουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν ανάλογα.

Ενδελεχής έλεγχος ή απαγόρευση εισόδου

Η Αμερικανική Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία (CBP) έχει διευρυμένες εξουσίες να ελέγχει συσκευές με ελάχιστη αιτιολόγηση.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να αρνηθούν να συμμορφωθούν, αλλά οι μη πολίτες κινδυνεύουν να τους απαγορευθεί η είσοδος.

«Από τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί, φαίνεται ότι αυτές οι έρευνες έχουν αυξηθεί και πιστεύω ότι ο λόγος για αυτό είναι, αναμφίβολα, ότι είναι πιο στοχευμένες από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο Tom McBrien, σύμβουλος στο Electronic Privacy Information Center.

«Φαίνεται ότι στοχεύουν άτομα που γενικά δεν τους αρέσουν πολιτικά».

Οι ταξιδιώτες που ανησυχούν για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μειώσουν στο ελάχιστο τα δεδομένα που μεταφέρουν, δήλωσε ο McBrien.

«Όσα λιγότερα δεδομένα έχετε μαζί σας, τόσο λιγότερα υπάρχουν να ψάξουν και τόσο λιγότερα να συλλέξουν», είπε.

Πέρα από τη χρήση μιας δεύτερης συσκευής, πρότεινε την ασφαλή διαγραφή των δεδομένων, τη μεταφορά τους σε σκληρό δίσκο ή την αποθήκευσή τους σε λογαριασμό cloud προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης.

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η CBP είχε εντείνει τις έρευνες σε συσκευές υπό τη νέα κυβέρνηση ή ότι είχε ξεχωρίσει ταξιδιώτες λόγω των πολιτικών τους απόψεων.

«Αυτές οι έρευνες διεξάγονται για τον εντοπισμό ψηφιακού παράνομου υλικού, περιεχομένου σχετικού με την τρομοκρατία και πληροφοριών σχετικών με την επιτρεπόμενη είσοδο των επισκεπτών, τα οποία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος στον Guardian.

«Οι ισχυρισμοί ότι οι πολιτικές πεποιθήσεις προκαλούν ελέγχους ή απομακρύνσεις είναι αβάσιμοι και ανεύθυνοι».

Ωστόσο, η δήλωση αναγνώρισε ότι υπήρξε εντατικοποίηση των ελέγχων υπό τον Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ.

«Υπό την ηγεσία της κυβέρνησης Τραμπ και της υπουργού Νοέμ, έχουμε τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε. «Αυτό έχει επιτρέψει στην CBP να επικεντρωθεί στην πραγματική εξέταση και συνέντευξη των ατόμων που προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα μας».

Λόγοι πολιτικών φρονημάτων

Ο Alistair Kitchen, ο Αυστραλός συγγραφέας στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, δήλωσε ότι η άρνηση του DHS για πολιτικούς λόγους έρχεται σε άμεση αντίθεση με όσα του είπαν κατά την άφιξή του.


Οι συνοριακοί υπάλληλοι «καυχιόντουσαν ενεργά ότι ο λόγος για τον οποίο με στόχευσαν, για τον οποίο με έβγαλαν από την ουρά για να με συλλάβουν, ήταν ρητά αυτό που είχα γράψει στο διαδίκτυο για τις διαμαρτυρίες στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια», δήλωσε στον Guardian.

Αν και δεν σκοπεύει να επιστρέψει στις ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ο Kitchen δήλωσε ότι αν το κάνει ποτέ, είτε δεν θα πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο είτε θα φέρει ένα καρτοκινητό.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα δώσω τον κωδικό πρόσβασης σε αυτό το τηλέφωνο», πρόσθεσε.

«Θα προτιμούσα την άμεση απέλαση παρά να δώσω τον κωδικό πρόσβασης. Οι άνθρωποι πρέπει να σκεφτούν σοβαρά πριν κλείσουν ταξίδι, ειδικά αν είναι δημοσιογράφοι, συγγραφείς ή ακτιβιστές».

Η εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ σε βαθιά κρίση

Διάφοροι αλλοδαποί δήλωσαν στη Guardian ότι επανεξετάζουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια για τουρισμό, οικογενειακές επισκέψεις, ακαδημαϊκές εκδηλώσεις και εργασία.

Ο Donald Rothwell, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Αυστραλιανό Εθνικό Πανεπιστήμιο, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει πλέον να δεχτεί προσκλήσεις για ομιλίες στις ΗΠΑ λόγω του φόβου ότι θα συλληφθεί ή θα του απαγορευθεί η είσοδος.

Έχει ακόμη σκεφτεί να ταξιδέψει χωρίς καμία συσκευή, αλλά ανησυχεί ότι τα ακαδημαϊκά του σχόλια στα μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του.

«Μπορεί να σχολιάσω θέματα που θα μπορούσαν να είναι αρκετά επικριτικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε. «Για παράδειγμα, ήμουν πολύ επικριτικός για τη νομική ή την έλλειψη νομικής δικαιολογίας για τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν τον Ιούνιο».

Η Kate, μια Καναδή της οποίας το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, είπε ότι έχει δυσκολευτεί να αποφασίσει σχετικά με το αν θα ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα για να δει Αμερικανούς συγγενείς.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του DHS ότι οι ταξιδιώτες δεν επισημαίνονται για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, είπε ότι «είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς τα όσα λέει αυτή η κυβέρνηση».

«Θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι αλήθεια και ότι αυτές οι ιστορίες που ακούμε, αν και απολύτως φρικτές, είναι μεμονωμένα περιστατικά», είπε.

«Αλλά νιώθω ότι, από πολλές απόψεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει την εκτίμηση τους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά, με τεράστιες οι εισροές στις τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Business
Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
Δείτε βίντεο 25.08.25

Ένταση στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Παίζεις τον ρόλο του Ζελένσκι» - Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έβαλε «πάγο» στα σενάρια της προόδου των διαπραγματεύσεων ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη - Η συνέντευξή του στο NBC News είχε και στιγμές έντασης

Σύνταξη
Γάζα: Οι επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις – Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα
Ανελέητο σφυροκόπημα 25.08.25

Αποκαλύψεις για τις επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις - Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι κάθε φορά που πλησιάζει μία συμφωνία, ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες - Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
Σε βάθος 68 μέτρων 25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Τουλάχιστον 15 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι
Σοκαριστικά βίντεο 25.08.25

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ σε live μετάδοση - Τουλάχιστον 15 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους
Nepotism 25.08.25

«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για φερόμενη επίθεση στη σύντροφό του, ο Μίνγκους Ρίντους, γιος του διάσημου ηθοποιού Νόρμαν Ρίντους και του supermodel Έλενα Κρίστενσεν, σόκαρε τους πάντες απειλώντας με αυτοκτονία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της
Nobody’s Girl 25.08.25

Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της

Η αυτοβιογραφία της Βιρτζίνια Τζούφρι, η οποία ήταν βασική μάρτυρας στην υπόθεση Έπσταϊν, κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για ισχυρούς εμπλεκόμενους και τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής
Πολιτική 25.08.25

Π. Μαρινάκης: Χυδαία επίθεση σε Τσίπρα, προσπάθεια απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαίωση της κυβερνητικής ακροδεξιάς στροφής

Κρεσέντο τοξικότητας από Μαξίμου, μέσω του Παύλου Μαρινάκη: Επιτίθεται αγοραία στον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να απαξιώσει την αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα ζητήματα της Οικονομίας, ενώ καλύπτει Αδωνη Γεωργιάδη για την ακραία επίθεση στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ και επιμένει στη στοχοποίηση των ΜΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση
Ευρώπη 25.08.25

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη νότια Ευρώπη και οι απώλειες των καλλιεργειών αναμένεται να αυξηθούν, οι παραγωγοί πρέπει να γίνουν δημιουργικοί για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση

Σύνταξη
Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
ΓΕΜΗ - ΙΟΒΕ 25.08.25

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει

Σημαντική απώλεια για την Άρσεναλ ο 23χρονος εξτρέμ Σακά, ο οποίος εξαιτίας του τραυματισμού του θα χάσει το ντέρμπι με την Λίβερπουλ όπως και τα ματς με την Εθνικής Αγγλίας.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο