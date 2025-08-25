Κινητά μιας χρήσης και διαγραφή δεδομένων: Οι ακραίες προφυλάξεις όσων επισκέπτονται την Αμερική του Τραμπ

Τον Μάρτιο, σε έναν Γάλλο επιστήμονα που είχε επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ μετά από έλεγχο του τηλεφώνου του.

Ένας Αυστραλός συγγραφέας που συνελήφθη και του αρνήθηκε η είσοδος τον Ιούνιο είπε ότι αρχικά τον ανέκριναν για τα άρθρα του σχετικά με τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις και στη συνέχεια ένας συνοριοφύλακας εξέτασε ακόμη και τις πιο προσωπικές φωτογραφίες στο κινητό του.

Του είπαν ότι η έρευνα αποκάλυψε στοιχεία για προηγούμενη χρήση ναρκωτικών, τα οποία δεν είχε δηλώσει στην αίτηση για απαλλαγή από βίζα, με αποτέλεσμα να του αρνηθεί η είσοδος.

Γερμανοί, Βρετανοί και άλλοι Ευρωπαίοι τουρίστες έχουν επίσης συλληφθεί και σταλεί πίσω στις χώρες τους.

🔴 A French scientist was denied entry to the US after immigration officials found text messages that were critical of Donald Trump which they “considered to be terrorism” https://t.co/uSIve6ckID — The Telegraph (@Telegraph) March 20, 2025

Νέες οδηγίες για την είσοδο στις ΗΠΑ

Περισσότερες από δώδεκα χώρες έχουν ενημερώσει τις ταξιδιωτικές οδηγίες τους για τις ΗΠΑ.

Στην Αυστραλία και τον Καναδά, οι κυβερνητικές οδηγίες τροποποιήθηκαν ώστε να αναφέρουν ρητά την πιθανότητα έρευνας ηλεκτρονικών συσκευών.

Σύμφωνα με τις συμβουλές διαφόρων εμπειρογνωμόνων, οι άνθρωποι «κλειδώνουν» τα social media τους, διαγράφουν φωτογραφίες και προσωπικά μηνύματα, καταργούν την αναγνώριση προσώπου ή ακόμη και ταξιδεύουν με «προσωρινά» τηλέφωνα για να προστατευθούν.

Στον Καναδά, πολλά δημόσια ιδρύματα έχουν παροτρύνει τους υπαλλήλους τους να αποφύγουν τα ταξίδια στις ΗΠΑ και, σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον ένα ίδρυμα ζήτησε από το προσωπικό του να αφήσει τα συνηθισμένα του κινητά τηλέφωνα στο σπίτι και να φέρει ένα δεύτερο κινητό με περιορισμένες προσωπικές πληροφορίες.

«Όλοι αισθάνονται ένοχοι, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς για τι», δήλωσε η Heather Segal, ιδρυτικό μέλος της Segal Immigration Law στο Τορόντο, περιγράφοντας τις ανησυχίες που έχει ακούσει.

«Έκανα κάτι λάθος; Υπάρχει κάτι εναντίον μου; Είπα κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα;»

Συνέστησε στους ταξιδιώτες να αξιολογήσουν την προθυμία τους να αναλάβουν κινδύνους, ελέγχοντας τόσο τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις συσκευές τους όσο και τις πληροφορίες που είναι δημόσια προσβάσιμες, και να εξετάσουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν ανάλογα.

Ενδελεχής έλεγχος ή απαγόρευση εισόδου

Η Αμερικανική Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία (CBP) έχει διευρυμένες εξουσίες να ελέγχει συσκευές με ελάχιστη αιτιολόγηση.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να αρνηθούν να συμμορφωθούν, αλλά οι μη πολίτες κινδυνεύουν να τους απαγορευθεί η είσοδος.

«Από τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί, φαίνεται ότι αυτές οι έρευνες έχουν αυξηθεί και πιστεύω ότι ο λόγος για αυτό είναι, αναμφίβολα, ότι είναι πιο στοχευμένες από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο Tom McBrien, σύμβουλος στο Electronic Privacy Information Center.

«Φαίνεται ότι στοχεύουν άτομα που γενικά δεν τους αρέσουν πολιτικά».

Οι ταξιδιώτες που ανησυχούν για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μειώσουν στο ελάχιστο τα δεδομένα που μεταφέρουν, δήλωσε ο McBrien.

«Όσα λιγότερα δεδομένα έχετε μαζί σας, τόσο λιγότερα υπάρχουν να ψάξουν και τόσο λιγότερα να συλλέξουν», είπε.

Πέρα από τη χρήση μιας δεύτερης συσκευής, πρότεινε την ασφαλή διαγραφή των δεδομένων, τη μεταφορά τους σε σκληρό δίσκο ή την αποθήκευσή τους σε λογαριασμό cloud προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης.

“EU provides burner phones to officials traveling to US amid espionage concerns”

Worth emulating for Indian officials travelling abroad. Not just the ‘unfree’ world destinations https://t.co/T4qkJGfTs8 — Smita Prakash (@smitaprakash) April 17, 2025

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η CBP είχε εντείνει τις έρευνες σε συσκευές υπό τη νέα κυβέρνηση ή ότι είχε ξεχωρίσει ταξιδιώτες λόγω των πολιτικών τους απόψεων.

«Αυτές οι έρευνες διεξάγονται για τον εντοπισμό ψηφιακού παράνομου υλικού, περιεχομένου σχετικού με την τρομοκρατία και πληροφοριών σχετικών με την επιτρεπόμενη είσοδο των επισκεπτών, τα οποία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος στον Guardian.

«Οι ισχυρισμοί ότι οι πολιτικές πεποιθήσεις προκαλούν ελέγχους ή απομακρύνσεις είναι αβάσιμοι και ανεύθυνοι».

Ωστόσο, η δήλωση αναγνώρισε ότι υπήρξε εντατικοποίηση των ελέγχων υπό τον Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ.

«Υπό την ηγεσία της κυβέρνησης Τραμπ και της υπουργού Νοέμ, έχουμε τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε. «Αυτό έχει επιτρέψει στην CBP να επικεντρωθεί στην πραγματική εξέταση και συνέντευξη των ατόμων που προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα μας».

Λόγοι πολιτικών φρονημάτων

Ο Alistair Kitchen, ο Αυστραλός συγγραφέας στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, δήλωσε ότι η άρνηση του DHS για πολιτικούς λόγους έρχεται σε άμεση αντίθεση με όσα του είπαν κατά την άφιξή του.

Canadians still avoiding U.S. travel despite discounts and proposed ‘Snowbird Act’ – CTV’s Kamil Karamali reports on why Canadian tourists are staying clear of U.S. travel, even as businesses offer deals and lawmakers push for longer stays. https://t.co/DE3nFhfPs0 — CTV Kitchener (@CTVKitchener) May 11, 2025



Οι συνοριακοί υπάλληλοι «καυχιόντουσαν ενεργά ότι ο λόγος για τον οποίο με στόχευσαν, για τον οποίο με έβγαλαν από την ουρά για να με συλλάβουν, ήταν ρητά αυτό που είχα γράψει στο διαδίκτυο για τις διαμαρτυρίες στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια», δήλωσε στον Guardian.

Αν και δεν σκοπεύει να επιστρέψει στις ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ο Kitchen δήλωσε ότι αν το κάνει ποτέ, είτε δεν θα πάρει μαζί του κινητό τηλέφωνο είτε θα φέρει ένα καρτοκινητό.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα δώσω τον κωδικό πρόσβασης σε αυτό το τηλέφωνο», πρόσθεσε.

«Θα προτιμούσα την άμεση απέλαση παρά να δώσω τον κωδικό πρόσβασης. Οι άνθρωποι πρέπει να σκεφτούν σοβαρά πριν κλείσουν ταξίδι, ειδικά αν είναι δημοσιογράφοι, συγγραφείς ή ακτιβιστές».

Η εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ σε βαθιά κρίση

Διάφοροι αλλοδαποί δήλωσαν στη Guardian ότι επανεξετάζουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια για τουρισμό, οικογενειακές επισκέψεις, ακαδημαϊκές εκδηλώσεις και εργασία.

Ο Donald Rothwell, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Αυστραλιανό Εθνικό Πανεπιστήμιο, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει πλέον να δεχτεί προσκλήσεις για ομιλίες στις ΗΠΑ λόγω του φόβου ότι θα συλληφθεί ή θα του απαγορευθεί η είσοδος.

Έχει ακόμη σκεφτεί να ταξιδέψει χωρίς καμία συσκευή, αλλά ανησυχεί ότι τα ακαδημαϊκά του σχόλια στα μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του.

«Μπορεί να σχολιάσω θέματα που θα μπορούσαν να είναι αρκετά επικριτικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε. «Για παράδειγμα, ήμουν πολύ επικριτικός για τη νομική ή την έλλειψη νομικής δικαιολογίας για τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν τον Ιούνιο».

Η Kate, μια Καναδή της οποίας το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, είπε ότι έχει δυσκολευτεί να αποφασίσει σχετικά με το αν θα ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα για να δει Αμερικανούς συγγενείς.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του DHS ότι οι ταξιδιώτες δεν επισημαίνονται για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, είπε ότι «είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς τα όσα λέει αυτή η κυβέρνηση».

«Θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι αλήθεια και ότι αυτές οι ιστορίες που ακούμε, αν και απολύτως φρικτές, είναι μεμονωμένα περιστατικά», είπε.

«Αλλά νιώθω ότι, από πολλές απόψεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει την εκτίμηση τους».