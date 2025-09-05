sports betsson
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»
Μπάσκετ 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:15

Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Η Ισπανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιβηρική, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του.

Σύνταξη
A
A
Η Ισπανία ηττήθηκε από την Ελλάδα (86-90) και για πρώτη φορά στην ιστορία της έμεινε εκτός της νοκ άουτ φάσης του Eurobasket. Ο αποκλεισμός της «Φούρια Ρόχα» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τα ΜΜΕ της χώρας να κάνουν σφοδρά σχόλια κατά της ομάδας.

Όλα σχεδόν τα ισπανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τέλος εποχής στο μπάσκετ της χώρας που απέτυχε στην Κύπρο και δεν κατάφερε να κάνει το αυτονόητο και το μίνιμουμ που έπρεπε να κάνει στο Eurobasket. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η το σχόλιο της Marca, που… κήδεψε την Εθνική ομάδα της χώρας της.

Οι αναφορές στην Ισπανία και τον αποκλεισμό από την Ελλάδα

«Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της. Στις πύλες του κλειστού «Σπύρος Κυπριανού», θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια πλάκα που να γράφει: «Εδώ κείτεται η Ισπανία, η ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη για 25 χρόνια». Γιατί η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό με μια τιμητική ήττα από την Ελλάδα (86-90), η οποία την απέκλεισε από το Ευρωμπάσκετ. Η εποχή του Σκαριόλο τελειώνει επίσης, καθώς δέχεται ένα σκληρό αντίο, που δεν αρμόζει στην καριέρα του στην ομάδα».

Η Mundo Deportivo κινήθηκε σε παρόμοιο «πένθιμο» τόνο, γράφοντας: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της και αποκλείεται».

Άλλα μέσα στάθηκαν περισσότερο στον αποχαιρετισμό του Σέρτζιο Σκαριόλο από τον πάγκο του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος μετά από μία δεκαετία, με την AS να δηλώνει: «Το τέλος μιας εποχής».

Τέλος, η El Pais ανέφερε:

«Μια εποχή φτάνει στο τέλος της στο Στάδιο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό. Η Ισπανία, η πρωταθλήτρια ηπείρου, χάνει από την Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αποκλείεται στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

Είναι η χειρότερη κατάταξή της σε Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ολυμπιακούς Αγώνες, και σηματοδοτεί τον αποχαιρετισμό του Σέρτζιο Σκαριόλο στην εθνική ομάδα μετά από 15 χρόνια. Είναι κάτι περισσότερο από τον αποχαιρετισμό ενός προπονητή που έδωσε στην ομάδα ταυτότητα και τίτλους.

Η Ισπανία βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα σήμερα, έξω από την τελική φάση του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, τους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό το Ευρωμπάσκετ, τυλιγμένη σε μια βαθιά γενεαλογική αλλαγή και σε αναζήτηση ηγετών.

Επίσης, τερματίζει ένα σερί που είναι σχεδόν αδύνατο να πιστέψει κανείς: από το 1999, έφταναν πάντα στα ημιτελικά της Ευρώπης και μόνο το 2005 έχασαν ένα μετάλλιο. Από τώρα και στο εξής, ξεκινά μια νέα εποχή».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Eurobasket 2025 05.09.25

Σκληρή κριτική στην Ισπανία για τον αποκλεισμό από την Ελλάδα: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Η Ισπανία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ιβηρική, με τα ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του.

Σύνταξη
Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη
On Field 04.09.25

Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Τα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα διέλυσαν την άμυνα της Ισπανίας κι έβαλαν τον… θεμέλιο λίθο για την κατάκτηση της νίκης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
