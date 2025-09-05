magazin
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen
Culture Live 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:50

Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen

Η εμβληματική όπερα Carmen, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια εντυπωσιακή χορογραφία του φλαμένκο συγκροτήματος Barcelona Flamenco Ballet. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Vita.gr
Spotlight

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα φλαμένκο συγκροτήματα της Ισπανίας, το Barcelona Flamenco Ballet, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Carmen, σε μια εντυπωσιακή σύγχρονη σκηνική εκδοχή, που φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου χορευτή και χορογράφου David Gutierrez.

Πόσο ακριβή είναι η ελευθερία; Τι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε για να την αποκτήσουμε; Είναι το ίδιο προσιτή για όλους, άντρες και γυναίκες; Κι αν όχι, για ποιον είναι βαρύτερο το τίμημα; Αξίζει άραγε τη θυσία;

Αυτά είναι τα διαχρονικά ερωτήματα που θέτει η Carmen, παράσταση βασισμένη στο κλασικό έργο του Prosper Mérimée και γνωστή κυρίως από την εμβληματική όπερα του Georges Bizet που έρχεται στη χώρα μας με μια φρέσκια ματιά χωρίς όμως να χάνει τα στοιχεία που την καθιστούν κλασική.

Ανανεώνεται καλλιτεχνικά με έναν τολμηρό συνδυασμό: το φλαμένκο συναντά το σύγχρονο και μοντέρνο χορό, την οπερατική και συμφωνική μουσική, τη jazz και τον παραδοσιακό ρυθμό της Ανδαλουσίας. Ένα κράμα που συνθέτει μια μοναδική αισθητική εμπειρία, γεμάτη δεξιοτεχνία, πάθος και έντονη σκηνική δύναμη.

Στην παράσταση συμμετέχουν και διακεκριμένοι μουσικοί επί σκηνής, οι οποίοι ερμηνεύουν ζωντανά τη μουσική της Carmen. Η παρουσία των μουσικών δίνει μια ακατέργαστη, άμεση ενέργεια στη σκηνή, μετατρέποντας κάθε παράσταση σε μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Η Carmen δεν είναι απλώς ένας μυθικός χαρακτήρας. Είναι το σύμβολο της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της θηλυκής δύναμης. Μια γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με την ανδροκρατούμενη βία και διεκδικεί το δικαίωμα να αγαπά και να ζει όπως επιλέγει. Ο David Gutierrez, σεβόμενος τον πυρήνα της αφήγησης, υπερβαίνει τα στερεότυπα και μεταφέρει την Κάρμεν στο σήμερα – ως μια σύγχρονη, οικουμενική και απόλυτα επίκαιρη φιγούρα.

Η ιστορία του πάθους ανάμεσα στην τσιγγάνα Κάρμεν και τον ταυρομάχο Εσκαμίγιο ξεδιπλώνεται μέσα από τη γλώσσα του φλαμένκο, που γίνεται όχημα έκφρασης του πόνου, του έρωτα, αλλά και της ανθρώπινης αντίστασης. Η μουσική του Bizet διατηρείται ως βάση, αλλά διασκευάζεται ευρηματικά με στοιχεία flamenco, jazz και νέες αρμονίες, ενώ οι χορογραφίες του Gutierrez δίνουν νέα πνοή στον θρύλο.

Το Barcelona Flamenco Ballet ιδρύθηκε το 2017 με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Καταλονίας και έκτοτε έχει περιοδεύσει με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 50 χώρες, κερδίζοντας το κοινό με τις εκρηκτικές παραστάσεις και τις πρωτότυπες χορογραφίες του. Στο κέντρο αυτής της καλλιτεχνικής πορείας βρίσκεται ο David Gutierrez, που χαρακτηρίζεται από τον Matt Cooper, πολιτιστικό δημοσιογράφο των Los Angeles Times, ως «μια εμβληματική φιγούρα του φλαμένκο».

Με την υπογραφή του Gutierrez, η Carmen γίνεται όχι μόνο μια χορευτική παράσταση, αλλά και ένα φλαμένκο μανιφέστο ελευθερίας, μια νέα ανάγνωση του παγκόσμιου μύθου μέσα από τη ματιά του 21ου αιώνα.

Πληροφορίες

Carmen
Barcelona Flamenco Ballet Soloist
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου
Θέατρο «Δόρα Στράτου», Λόφος Φιλοπάππου, Αθήνα
Ώρα έναρξης: 21:00
Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β' τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Vita.gr
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Culture Live 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές
Money, money, money 05.09.25

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές

Ο αρραβώνας των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι δεν ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός μόνο για το ζευγάρι. Brands που σχετίζονται με τους δύο σταρ είδαν τις μετοχές τους να «παίρνουν τα πάνω τους» μέσα σε ένα βράδυ.

Σύνταξη
Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων
Στο σφυρί 04.09.25

Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων

Το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 2,85 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πιο πολύτιμο αντικείμενο στη δημοπρασία που βγάζει στο σφυρί την ιστορία της έβδομης τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Εμφύλιος 04.09.25

«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Περισσότερα προβλήματα για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον με την κόρη του, Πάρις, να αναιρεί το εγχείρημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ
Culture Live 04.09.25

Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Μια σκοτεινή, ανατρεπτική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού των αδελφών Γκριμ φέρνει ο Στίβεν Κινγκ, συνδυάζοντας τη δική του αφήγηση με τις αδημοσίευτες εικονογραφήσεις του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Σύνταξη
Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση
Culture Live 04.09.25

Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση

Το σημαντικό εύρημα των Δεσμωτών του Φαλήρου αφορά στην ομαδική ταφή ανθρώπινων σκελετών η οποία εντοπίστηκε, τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου ανέγερσης του ΚΠΙΣΝ.

Σύνταξη
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν
Μπαμ μπαμ 04.09.25

Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν

Ο δημιουργός και νέο «αφεντικό» των DC Studios Τζέιμς Γκαν δεν μπορεί να περιμένει για τη συνέχεια του Σούπερμαν. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το sequel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Made in China? – Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου στη Βενετία αποκαλύπτει ένα μυστικό
Culture Live 04.09.25

Made in China? – Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου στη Βενετία αποκαλύπτει ένα μυστικό

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το εμβληματικό λιοντάρι της πλατείας του Αγίου Μάρκου δεν σφυρηλατήθηκε στην Ευρώπη, αλλά στην Κίνα της δυναστείας Τανγκ, πριν φτάσει στη Βενετία μέσω του Δρόμου του Μεταξιού.

Σύνταξη
«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
A.I. 04.09.25

«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Την ώρα που οι περισσότεροι καλλιτέχνες αντιδρούν στην όλο και αυξανόμενη χρήση της στις τέχνες, η σταρ του Χόλιγουντ Ρις Γουίδερσπουν πάει κόντρα στο ρεύμα και στηρίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 03.09.25

Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» είναι βασισμένη σε μια (ακόμη) φρικαλεότητα που διαπράχθηκε στη Γάζα από το Ισραήλ, με θύμα την Hind Rajab, την οικογένεια της και τους γιατρούς που πήγαν να τους σώσουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
«True Criminal» 03.09.25

«Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι

Ο Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος αποτέλεσε κομμάτι του ρωσικού πολιτιστικού στερεώματος για δύο δεκαετίες, ανέφερε σε συνέντευξη του στον Guardian ότι ο ρωσικός κινηματογράφος κάνει μια στροφή προς τα παραμύθια και την προπαγάνδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά
Πότε παραδίδεται 03.09.25

Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά

Στόχος του ΥΠΠΟ στα τέλη του 2027 – αρχές του 2028, το μνημείο στην Αμφίπολη να αποδοθεί επισκέψιμο και πλήρως προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζομένων επισκεπτών και των ατόμων με αναπηρία.

Σύνταξη
«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale
Culture Live 03.09.25

«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale

Με αιχμηρή σάτιρα απαντά η Μάργκαρετ Άτγουντ στην απόφαση της κυβέρνησης της Αλμπέρτα να αποσύρει το The Handmaid’s Tale και άλλα κλασικά έργα από τις σχολικές βιβλιοθήκες

Σύνταξη
Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube
Προσωπικά Δεδομένα 03.09.25

Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube

Η Disney θα πληρώσει 10 εκατ. δολάρια για παραβίαση του COPPA, καθώς κατηγορείται ότι επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων παιδιών από βίντεο στο YouTube χωρίς γονική συναίνεση

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Culture Live 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υγειονομικοί: Άνοιξαν τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ
Δείτε φωτογραφίες 05.09.25

«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης
Είχε δηλωθεί εξαφάνιση 05.09.25

Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης - Θα έφευγαν για Τουρκία

Οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες τη στιγμή που έβγαζε τα εισιτήρια στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη - Η 15χρονη κοπέλα είχε δηλωθεί από την οικογένειά της ως αγνοούμενη τα προηγούμενα 24ωρα

Σύνταξη
Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear
LGBTQI+ 05.09.25

Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear

Ο Snoop Dogg προκάλεσε θύελλα με τα σχόλιά του για την ερωτική σχέση μεταξύ δύο γυναικών στην ταινία Lightyear. Τώρα παραδέχεται το λάθος του και ζητά να «διδαχθεί» από την κοινότητα

Σύνταξη
Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)

Ο Λαμίν Γιαμάλ διαφώνησε δημόσια με τα σχόλια του Χάνσι Φλικ, με τους δύο τους να μην διανύουν και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του - Τα είδε οδηγός, συνελήφθησαν οι γονείς

Τα δύο μικρά παιδιά τα αντελήφθη διερχόμενος οδηγός σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη - Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

