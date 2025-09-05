newspaper
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Είναι η Γαλλία η νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα
Διεθνής Οικονομία 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

«Είναι η Γαλλία η νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Κρίσιμες ώρες στη Γαλλία ενόψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης της Δευτέρας

in.gr Team
A
A
Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Spotlight

Πολύ μελάνι έχει χυθεί τους τελευταίους μήνες , με αφορμή τα προβλήματα της γαλλικής οικονομίας, και την εκδίκηση του… Νότου, ο οποίος από ασθενής της Ευρώπης έχει αποτελέσει το success story της  ανάπτυξης. Πληθώρα δημοσιευμάτων κάνουν συχνές αναφορές στην Ιταλία και στην Ελλάδα, οι οποίες από κακοί μαθητές είναι πλέον τα «καλά παιδιά»  της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Σημείο αναφοράς στις περισσότερες συγκρίσεις αποτελούν τα ομόλογα με το κόστος δανεισμού της Γαλλίας (ακόμα και στους 10ετείς  τίτλους) να είναι υψηλότερο από αυτό της Ελλάδας και να πλησιάζει αυτό της Γαλλίας. Παράλληλα, το spread των γαλλικών ομολόγων με τα γερμανικά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για τα δεδομένα των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης.

Επανερχόμενο στις συγκρίσεις το CΝBC φιλοξενεί ένα εκτενές άρθρο, βάζοντας στο κάδρο τη Γαλλία με την Ιταλία: «ενόψει μιας ακόμη ψηφοφορίας εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, η Γαλλία βρίσκεται τώρα σε δυσμενή σύγκριση με την Ιταλία, μια χώρα που προηγουμένως ήταν γνωστή για πολιτικές αναταραχές και οικονομική ευθραυστότητα», αναφέρει.

Οι συνεχιζόμενες διαμάχες μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων της Γαλλίας και οι ανεπίλυτες διαφωνίες για τον προϋπολογισμό του 2026, καθώς και μια εναλλαγή αποτυχημένων πρωθυπουργών τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν οδηγήσει τους οικονομολόγους να αναρωτηθούν: «Είναι η Γαλλία η νέα Ιταλία;»

Συγκρίσεις

«Οι δημοσιονομικές προοπτικές για τη Γαλλία είναι χειρότερες από αυτές της Ιταλίας, προς το παρόν», υπογραμμίζουν αναλυτές της Nomura.

Το χρέος της Γαλλίας ανήλθε στο 113% του ΑΕΠ της το 2024, ενώ της Ιταλίας στο 135% — αλλά τα πράγματα άλλαξαν όταν εξετάστηκε το έλλειμμα των χωρών κατά την ίδια περίοδο. Με βάση αυτό το δείκτη, το έλλειμμα της Ιταλίας ανήλθε στο 3,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της, ενώ της Γαλλίας στο 5,8% του ΑΕΠ της.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ψήφο εμπιστοσύνης για τις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς επιδιώκει να εγκρίνει έναν αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό του 2026 που περιέχει περικοπές περίπου 44 δισεκατομμυρίων ευρώ (51,3 δισεκατομμύρια δολάρια). Στόχος είναι η μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού της Γαλλίας στο 4,6% το 2026, ένα επίπεδο που εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ τους κανόνες της ΕΕ για το έλλειμμα.

Ο Μπαϊρού χαρακτήρισε την ψήφο εμπιστοσύνης της επόμενης Δευτέρας ως μια υπαρξιακή στιγμή για τη Γαλλία, δηλώνοντας στο BFMTV την Τετάρτη ότι η κατάσταση είναι «σοβαρή και επείγουσα».

Κατάρρευση

Εάν αυτός και η κυβέρνησή του μειοψηφίας δεν κερδίσουν την ψηφοφορία, η κυβέρνηση θα καταρρεύσει λιγότερο από ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της βραχύβιας κυβέρνησης του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ, και ένας άλλος πρωθυπουργός – ο πέμπτος σε λιγότερο από δύο χρόνια – θα πρέπει να επιλεγεί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η κατάσταση στη Γαλλία την τοποθετεί σε δυσμενή θέση σε σύγκριση με την Ιταλία, η οποία πέρασε τη δική της παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αναταραχής και οικονομικής αβεβαιότητας πριν εκλεγεί η νυν πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι το 2022, εγκαινιάζοντας μια περίοδο σταθερότητας για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

«Διαδικασίες Υπερβολικού Ελλείμματος»

Τόσο η Γαλλία όσο και η Ιταλία υπόκεινται στις «Διαδικασίες Υπερβολικού Ελλείμματος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — έναν μηχανισμό που χρησιμοποιείται από την Επιτροπή για να ευθυγραμμίσει τα κράτη μέλη της ΕΕ με τους δημοσιονομικούς κανόνες του μπλοκ, σύμφωνα με τους οποίους το δημόσιο χρέος των κρατών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ.

Ενώ η Ιταλία αναμένεται να σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση του ελλείμματός της, η Γαλλία δεν δείχνει σημάδια ότι θα το κάνει, περιέγραψε η Nomura.

«Ωστόσο, η πορεία του γαλλικού ελλείμματος είναι εύθραυστη και η πιθανή ανατροπή της κυβέρνησης Μπαϊρού καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Γαλλία όσον αφορά τον περιορισμό των δαπανών της», ανέφεραν οικονομολόγοι της Nomura σε ανάλυση που έστειλαν μέσω email.

«Αξιοθρήνητο, δημόσιο θέαμα»

Τώρα, οι γείτονες της Γαλλίας παρακολουθούν, καθώς ο Μπαϊρού έχει μόλις λίγες μέρες για να καταλήξει σε έναν συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό με τα αντίπαλα κόμματα της αριστεράς (συμμαχία Νέου Λαϊκού Μετώπου) και της δεξιάς (Εθνικός Συναγερμός) που αισθάνονται, μετά τις ασαφείς εκλογές του περασμένου έτους , ότι θα έπρεπε να βρίσκονται στην εξουσία.

Και οι δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος έχουν δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξουν την κεντρώα κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης της Δευτέρας, μετά από παρατεταμένες διαφωνίες για τον προϋπολογισμό και τις προτεινόμενες περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων. Η πρόταση για την κατάργηση δύο αργιών στη Γαλλία έτυχε επίσης αρνητικής υποδοχής .

«Λόγω της αναμενόμενης πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού και της πιθανότητας το κοινοβούλιο να μην ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2026 φέτος, ο προϋπολογισμός του 2025 πιθανότατα θα παγώσει σε ονομαστικούς όρους, πράγμα που θα σήμαινε ένα οριακά υψηλότερο έλλειμμα το 2026 ως ποσοστό του ΑΕΠ από ό,τι προέβλεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημείωσε η Nomura, προσθέτοντας ότι η βιωσιμότητα του χρέους στη Γαλλία αποτελεί «ουσιώδη ανησυχία».

Η προοπτική μιας ακόμη πιθανής κατάρρευσης της κυβέρνησης στη Γαλλία — και η συνεχιζόμενη διαφωνία για τον προϋπολογισμό του 2026 — είναι δυσάρεστη για τους αναλυτές.

«Η Γαλλία, η οποία ήδη αντιμετωπίζει πρωτοφανή πίεση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, θα παρουσιάσει ένα αξιοθρήνητο, δημόσιο θέαμα την επόμενη εβδομάδα», σχολίασε σε ανάλυση μέσω email την Τρίτη ο Mujtaba Rahman, διευθύνων σύμβουλος Ευρώπης του Eurasia Group.

Τα σενάρια

Το βασικό σενάριο του Eurasia Group είναι ότι ο Bayrou θα χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, μια κίνηση που ο Rahman περιέγραψε ως «ένα στοίχημα που δεν ήταν ποτέ πιθανό να κερδίσει».

«Ο Μακρόν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων βουλευτικών εκλογών — προς το παρόν — και θα διορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε 21 μήνες, σχεδόν σίγουρα από τον κεντροδεξιό συνασπισμό του», σημείωσε, κατονομάζοντας τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκόρνου, τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν και τον υπουργό Οικονομικών Έρικ Λομπάρντ ως πιθανούς αντικαταστάτες.

Αντανακλώντας τις ευρύτερες νευρικότητες στις χρηματοπιστωτικές αγορές γύρω από την επισφαλή πολιτική κατάσταση της Γαλλίας, η απόδοση του 30ετούς γαλλικού ομολόγου αυξήθηκε πάνω από 4,5% την Τρίτη — φτάνοντας σε επίπεδο που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά το 2008 — πριν υποχωρήσει ελαφρώς στο 4,48% την Τετάρτη. Άλλες μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένο κόστος δανεισμού αυτή την εβδομάδα εν μέσω ευρύτερων δημοσιονομικών ανησυχιών.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο γήπεδο της Λευκωσίας η μπάλα των εξελίξεων

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στο γήπεδο της Λευκωσίας η μπάλα των εξελίξεων

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση
Wall Street 05.09.25

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο

Σύνταξη
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο
Διεθνής Οικονομία 03.09.25

Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο

Δεν είναι λίγοι οι νέοι εργαζόμενοι που ανακοινώνουν την παραίτηση με «εκκωφαντικούς» τρόπους, μεταφορικά και κυριολεκτικά, «πληρώνοντας» τα αφεντικά τους με το ίδιο νόμισμα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας
Σημεία αναφοράς 05.09.25

Αναγκαία μια εθνική στρατηγική ανάδειξης των τοποσήμων ως προϋπόθεση τοπικής ευημερίας

Πως τα τοπόσημα μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφοράς στην τοπική πρόοδο και ευημερία σε μια εποχή που η περιφέρεια της χώρας αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές
Money, money, money 05.09.25

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές

Ο αρραβώνας των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι δεν ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός μόνο για το ζευγάρι. Brands που σχετίζονται με τους δύο σταρ είδαν τις μετοχές τους να «παίρνουν τα πάνω τους» μέσα σε ένα βράδυ.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού – Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα
Η εξέλιξη 05.09.25

Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού - Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη για τη συρρίκνωση του πληθυσμού. Η εξέλιξη των δεικτών γονιμότητας μετά το baby boom (1970-2023) στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος των πολιτικών εναντίωσης στη μετανάστευση. Το δημογραφικό, τεράστια η απειλή για την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα – ΗΠΑ: Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία»
Κόσμος 05.09.25

Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι στις ΗΠΑ και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία» στην Κίνα

Η Κίνα τρομάζει τις ΗΠΑ, ο Σι Τζινπίνγκνα στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ευθείες βολές κατά του ομολόγου του

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρωσία: Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες του Πούτιν με τον Τραμπ – Μπορούν όμως να κανονιστούν
Κρεμλίνο 05.09.25

«Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ», αλλά δεν αποκλείονται

Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ, δηλώνει το Κρεμλίνο, απαντώντας στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, προσθέτει ωστόσο ότι θα μπορούσαν να κανονιστούν γρήγορα.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, ότι θα οδηγήσει σε προσαρτήσεις
Προσαρτήσεις 05.09.25

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, για τη Δυτική Οχθη

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να καταδικάσει το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών στη Δυτική Οχθη και προειδοποίησε τη Γαλλία ότι με την πολιτική της θα προκαλέσει νέες προσαρτήσεις εδαφών από το Ισραήλ.

Σύνταξη
Γάζα: Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρα κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ
Ξεκάθαρη τοποθέτηση 05.09.25

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Η γενοκτονία (του Ισραήλ) στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μια φωνή», τονίζει σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα.

Σύνταξη
Ιράν: Διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στην Ντόχα υπό την απειλή κυρώσεων
Απειλή κυρώσεων 05.09.25

Διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Ιράν στην Ντόχα

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται στην Ντόχα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκη Ενωση και το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπό την απειλή των κυρώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»
Επίσημο 05.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολλά αμερικανικά μέσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ώστε να προβάλει στρατιωτική ισχύ

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο