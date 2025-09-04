newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία ενδέχεται να κορυφωθεί ενόψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου, με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να απειλείται με κατάρρευση της κυβέρνησής του, σύμφωνα με τη UBS, η οποία προσπαθεί να σκιαγραφήσει τα σενάρια της «επόμενης ημέρας» για τη χώρα.

Υπενθυμίζεται πως η ανακοίνωση της ψηφοφορίας εμπιστοσύνης έγινε στις 25 Αυγούστου, ως απάντηση στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο δημοσιονομικής λιτότητας για το 2026.

Παρά την αρχική ήπια αντίδραση των αγορών –με περιορισμένη άνοδο των spreads και πτώση 3,5%-7% στις γαλλικές μετοχές– η UBS εκτιμά πως η «κορύφωση της αβεβαιότητας» θα σημειωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ιδίως αν η ψήφος εμπιστοσύνης οδηγήσει είτε σε πρόωρες εκλογές είτε σε αντικατάσταση του πρωθυπουργού στη Γαλλία.

Επενδυτικές τακτικές

Η τράπεζα προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές:

• Short θέσεις σε 10ετή ομόλογα ΟΑΤ έναντι swaps ευρώ, με στόχο spread 95 μονάδες βάσης.

• Τακτική στροφή από γαλλικά σε ευρωπαϊκά τραπεζικά ομόλογα, ως μέσο διαχείρισης του πολιτικού ρίσκου.

• Πώληση options τύπου put στον τραπεζικό δείκτη SX7E, λόγω της περιορισμένης ανησυχίας για κερδοφορία των τραπεζών και της διεθνούς έκθεσής τους.

Τα σενάρια για το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας

Η UBS παραθέτει τα τρία βασικά σενάρια που ενδέχεται να προκύψουν από την ψήφο εμπιστοσύνης, με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου και επιπτώσεων:

• Ο Bayrou κερδίζει την ψήφο εμπιστοσύνης (με ήπιες αλλαγές στο πρόγραμμα λιτότητας). Σε αυτό το σενάριο για “επιστρέψουν” τα spreads OAT-Bund στις 75-80 μ.β. και σταθεροποίηση των spreads επενδυτικής/υψηλής απόδοσης στις 85/275 μ.β.

• Ο Bayrou χάνει την ψήφο και διορίζεται νέος πρωθυπουργός.

Αν επιλεγεί μετριοπαθής τεχνοκράτης: OAT-Bund ~85-90 μ.β., IG/HY ~85/280 μ.β.

Αν επιλεγεί στέλεχος με κλίση προς την αριστερά: OAT-Bund ~90-95 μ.β., IG/HY ~90/325 μ.β.

• Ο Macron προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

Βασικό σενάριο: αρνητική αντίδραση αγορών, OAT-Bund >100 μ.β., spreads έως και 300 μ.β.

Υποσενάρια:

Νίκη Rassemblement National (χωρίς δεύτερο γύρο): αύξηση spreads σε ~315 μ.β., υψηλή μεταβλητότητα.

Δεύτερος γύρος χωρίς συμμετοχή του κόμματος Macron: χειρότερη αντίδραση, με spreads έως 325 μ.β.

Συμμετοχή του Macron στον δεύτερο γύρο: το πιο φιλικό προς τις αγορές σενάριο, πιθανή επαναφορά spreads σε ~80 μ.β.

Η UBS υπογραμμίζει ότι, σε σύγκριση με το 2024, ο εκλογικός κίνδυνος είναι τώρα υψηλότερος, καθώς αρκετές έδρες που έχασε ο Macron στις προηγούμενες εκλογές ενδέχεται να περάσουν στο RN. Σε αυτό το πλαίσιο, κάποιοι εντός του Σοσιαλιστικού Κόμματος φέρονται να εξετάζουν είτε την αποφυγή εκλογών είτε ακόμη και την προώθηση μιας κυβέρνησης RN, με σκοπό τη φθορά της ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

