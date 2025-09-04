Καμπανάκι Scope για την παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία

Οι τράπεζες στη Γαλλία εμφανίζονται καλά θωρακισμένες απέναντι στη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των αγορών, ωστόσο μια παρατεταμένη πολιτική κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τον κλάδο, περιορίζοντας την ανάπτυξη του δανεισμού και αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης, εξέλιξη που θα έθετε σε δοκιμασία τις πρόσφατες βελτιώσεις στην κερδοφορία.

Αυτό ανέφερε ο οίκος Scope καθώς το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία παραμένει ασταθές, με την ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου να εντείνει την αβεβαιότητα, προκαλώντας διαταραχή στην εμπιστοσύνη των αγορών και διεύρυνση των spreads των κρατικών ομολόγων.

Εάν η τάση συνεχιστεί, αναφέρει ο οίκος, οι γαλλικές τράπεζες ενδέχεται να δουν το κόστος αναχρηματοδότησής τους να αυξάνεται, ενώ η πολιτική κατακερματισμού δυσχεραίνει το εγχώριο περιβάλλον, εμποδίζοντας τη δημοσιονομική προσαρμογή και περιορίζοντας την ανάπτυξη.

Ισχυρά τα αποτελέσματα

Παρά τις προκλήσεις, τα αποτελέσματα των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών (BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE, Société Générale) για το πρώτο εξάμηνο του 2025 δείχνουν ισχυρή κερδοφορία, μετά από μια περίοδο υστέρησης σε σχέση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Η αύξηση της παραγωγής δανείων με υψηλότερες αποδόσεις από τα τέλη του 2024 ενίσχυσε σημαντικά τη βάση εσόδων.

Ωστόσο, μια παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσε να ανακόψει τη θετική αυτή πορεία, μειώνοντας τη ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το κόστος χρηματοδότησης, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βραχυπρόθεσμα δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά την κερδοφορία, καθώς οι μεγάλες τράπεζες διαθέτουν διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης, με ισχυρή βάση καταθέσεων και αξιοποίηση καλυμμένων ομολόγων, που αποδεικνύονται λιγότερο ευάλωτα σε μεταβολές του κόστους δανεισμού του Δημοσίου.

Ωστόσο, εάν η κρίση παραταθεί, οι γαλλικές τράπεζες –ως οι μεγαλύτεροι εκδότες χονδρικού χρέους στην ΕΕ– θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένες πιέσεις στη μεσοπρόθεσμη κερδοφορία τους.

Η έκθεση στα ομόλογα

Ένας ακόμη κίνδυνος αφορά την αποτίμηση των μεγάλων τοποθετήσεών τους σε γαλλικά κρατικά ομόλογα, ύψους 40 έως 100 δισ. ευρώ.

Αν και η πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας (AA-/Stable) δεν προκαλεί ανησυχίες ως προς τον κίνδυνο αθέτησης, η συγκέντρωση τέτοιων εκθέσεων ενδέχεται να προσθέσει μεταβλητότητα στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, ειδικά για τη Société Générale και την BNP Paribas, που διατηρούν πιο «σφιχτούς» στόχους κεφαλαίου σε σχέση με την Crédit Agricole και την BPCE.

Παρά τις πιέσεις, τα θεμελιώδη μεγέθη των γαλλικών τραπεζών παραμένουν ισχυρά, με διαφοροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα και σταθερή παρουσία στη λιανική τραπεζική.

Η διεθνής τους δραστηριοποίηση –με χαρακτηριστικά παραδείγματα την εξαγορά της AXA Investment Managers από την BNP Paribas, την ενίσχυση της θέσης της Crédit Agricole στην Ιταλία και την απόκτηση της Novobanco στην Πορτογαλία από την BPCE– ενισχύει περαιτέρω την ανθεκτικότητα του κλάδου, μειώνοντας την εξάρτηση από την εγχώρια αγορά, καταλήγει ο οίκος.

