Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ χάσει την αγωγή για τους δασμούς

Μια κρίσιμη δοκιμασία αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ και η πολιτική των εκτεταμένων δασμών που αποφάσισε να επιβάλει. Το αποτέλεσμά της θα κρίνει «εν πολλοίς» αν θα μπορεί να συνεχίσει να τους επιβάλει και -ακόμα – αν οι επιχειρήσεις θα δικαιούνται επιστροφές.

Αυτή η ενδεχομένως δραματική στροφή στην ιστορία των δασμών έρχεται μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου την Παρασκευή ότι ο Τραμπ έδρασε παράνομα βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) για να επιβάλει καθολικούς δασμούς σε χώρες. Ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει αυτές τις εξουσίες για να επιβάλει δασμούς εισαγωγής έως και 50% στην Ινδία και τη Βραζιλία – και έως και 145% στην Κίνα νωρίτερα φέτος.

Το κόστος για τις επιχειρήσεις

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν πληρώσει πάνω από 210 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τις 24 Αυγούστου για να καλύψουν τους δασμούς που τα αμερικανικά δικαστήρια έχουν κρίνει παράνομους, αναφέρει το CNN Business. Την Τρίτη, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η απόφαση του δικαστηρίου, εάν επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα μπορούσε να οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να «επιστρέψει» τα έσοδα από τους δασμούς που έχει εισπράξει.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του ετοιμάζει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, πιθανώς ήδη από την Τετάρτη. Ζητά την άμεση λήψη μέτρων για να διατηρηθούν οι δασμοί του σε ισχύ πέραν της προθεσμίας της 14ης Οκτωβρίου που έθεσε το εφετείο για την έναρξη ισχύος της απόφασής του.

«Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και, ειλικρινά, αν λάβουν λάθος απόφαση, θα είναι καταστροφικό για τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ.

Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ενδέχεται να αποφασίσει ότι δεν είναι διατεθειμένο να εκδικάσει την έφεση της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά να παραπέμψει την υπόθεση στο κατώτερο δικαστήριο. Αν συμβεί αυτό, οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Ωστόσο, η διαδικασία δεν θα είναι απαραίτητα εύκολη ή γρήγορη.

Επιστροφές

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει πιθανώς την υπόθεση κατά την επόμενη περίοδο, η οποία αρχίζει τον επόμενο μήνα, και οι εν λόγω δασμοί θα παραμείνουν πιθανώς σε ισχύ κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της έφεσης, δήλωσε ο Τεντ Μέρφι, δικηγόρος διεθνούς εμπορίου στη Sidley Austin.

Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει επίσης ότι ο Τραμπ δεν είχε τη νομική εξουσία να επιβάλει δασμούς βάσει του IEEPA, η κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει αμέσως την είσπραξή τους. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα πώς θα αντιμετωπιστούν οι πιθανές επιστροφές, δήλωσε ο Τ. Μέρφι.

Οι επιχειρήσεις ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πίσω αν και η απάντηση στο «πότε» δεν μπορεί να δοθεί, όπως λένε οι δικηγόροι οι οποίοι παραδέχονται ότι αρκετοι απο τους πελάτες τους έχουν προσεγγιστεί από επενδυτικές εταιρείες που προσπαθούν να αγοράσουν το μερίδιό τους στις πιθανές επιστροφές.

Το τελευταίο, είναι και λίγο ριψοκίνδυνο, διότι, από τη μία πλευρά, πολλές επιχειρήσεις που καταβάλλουν υψηλά τέλη παραμένουν ανήσυχες για άμεση ρευστότητα. Δεν θέλουν να περιμένουν μια επιστροφή χρημάτων που μπορεί να μην πραγματοποιηθεί ποτέ. Από την άλλη πλευρά, αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούν να λάβουν την πλήρη επιστροφή των τελών που κατέβαλαν.

Δασμοί και πληθωρισμός

Αν και οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι ενθουσιασμένες με την προοπτική των επιστροφών δασμών, αυτό δεν θα ήταν απαραίτητα επωφελές για την οικονομία.

Τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα των δασμών που το υπουργείο Οικονομικών έχει κρατήσει στο γενικό ταμείο του σημαίνουν ότι η κυβέρνηση έχει δανειστεί λιγότερα χρήματα από ό,τι θα είχε δανειστεί διαφορετικά. Η αναίρεση των δασμών θα απαιτούσε περισσότερα δάνεια για την πληρωμή των λογαριασμών της.

Οι επιστροφές θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν ανησυχίες για ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, δήλωσε στο CNN ο Γκάρι Χάφμπαουερ, μη μόνιμος ανώτερος ερευνητής στο Peterson Institute for International Economics.

«Κατά τη διάρκεια της διοίκησης Μπάιντεν, τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα σε συνδυασμό με τις χαλαρές νομισματικές πολιτικές εξαπέλυσαν το φάντασμα του πληθωρισμού», είπε.

Κατά τη διάρκεια της διοίκησης Τραμπ, το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας συνέχισε να αυξάνεται, παρά την εισροή εσόδων από δασμούς. Η στρατηγική του Τραμπ για τη μείωση των επιτοκίων ήταν να επιτεθεί στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, ειδικά στον πρόεδρο Τζέρομ Πάουελ, και να βάλει το διοικητικό συμβούλιο στο στόχαστρό του, προσπαθώντας να απολύσει την κυβερνήτη της Fed Λίσα Κουκ και να την αντικαταστήσει με έναν πιστό του Τραμπ που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιτροπή καθορισμού επιτοκίων ώστε να μειώσει το κόστος δανεισμού.

Εάν καταφέρει να πείσει την κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια, ενώ ενδέχεται να διανεμηθούν τεράστιες επιστροφές δασμών, «αυτό θα αναζωογονήσει τις αναμνήσεις των επενδυτών από τα χρόνια του Μπάιντεν», δήλωσε ο Χούφμπαουερ, αναφερόμενος στον υψηλότερο πληθωρισμό.

Πηγή: ΟΤ