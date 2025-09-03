Πούτιν: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Ζελένσκι

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν ο ουκρανός πρόεδρος επισκεφθεί τη Μόσχα, προσθέτοντας ότι παραμένει να δούμε εάν μια τέτοια συνάντηση θα έχει νόημα.

Ο Ζελένσκι πιέζει για να συναντήσει τον Πούτιν, προκειμένου να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συναντηθούν οι δύο ηγέτες.

Μιλώντας στην Κίνα στο τέλος της επίσκεψής του εκεί, ο Πούτιν δήλωσε ότι ήταν πάντα ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε τη συχνά επαναλαμβανόμενη θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί καλά εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Όσον αφορά μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω αποκλείσει ποτέ την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά έχει νόημα; Ας δούμε», δήλωσε ο Πούτιν. «Αυτό είπα και στον Τραμπ. Ευχαρίστως να τον υποδεχτώ στη Μόσχα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, η Ουκρανία πρέπει να άρει τον στρατιωτικό νόμο, να διεξαγάγει εκλογές και να πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, εάν θέλει να σημειώσει πρόοδο.

Δήλωσε, ικανοποιημένος από τον αρχιδιαπραγματευτή του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Μεντίσκι και τις συνομιλίες που είχε με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία.