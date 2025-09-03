Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία

Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία, παρουσία πολιτικών και εκπαιδευτικών φορέων. Οι χώροι, συνολικής επιφάνειας 1.500 τ.μ., εκτείνονται σε τέσσερις ορόφους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ανέφερε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση εγκαινιάσαμε τις νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία. Στην Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης δουλέψαμε εντατικά όλο το προηγούμενο διάστημα για την εκτεταμένη ανακαίνιση και αναμόρφωσή τους, ώστε η μεταφορά να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς».

Νέες εγκαταστάσεις

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανασίας Αθανασιάδου-Αηδονά, του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη, των δημάρχων Θέρμης και Θερμαϊκού, Θόδωρου Παπαδόπουλου και Θόδωρου Τζέκου, καθώς και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρου Κόπτση. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι εκπαιδευτικών οργανισμών, αντιδήμαρχοι και υπάλληλοι της Διεύθυνσης.

Μετά την τελετή ακολούθησε ξενάγηση στους νέους χώρους, κατά την οποία οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις. Όπως επισημάνθηκε, το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δομών της περιοχής, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στους υπαλλήλους και καλύτερη εξυπηρέτηση στους πολίτες.

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/K.Gioutikas