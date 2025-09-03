Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία
Το έργο των νέων εγκαταστάσεων για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δομών της περιοχής.
- Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έχουν καταστεί ανάπηρα στη Γάζα - Έκκληση από τον ΟΗΕ
- Μονή Σινά: Άκαρπες οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης – Τα επόμενα βήματα
- Τέλος στη ζωή της έβαλε διευθύντρια σχολείου μετά από συνεχές ομοφοβικό bullying
- Προς απαγόρευση τα ενεργειακά ποτά στη Βρετανία για τους κάτω των 16 ετών
Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία, παρουσία πολιτικών και εκπαιδευτικών φορέων. Οι χώροι, συνολικής επιφάνειας 1.500 τ.μ., εκτείνονται σε τέσσερις ορόφους.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ανέφερε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση εγκαινιάσαμε τις νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία. Στην Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης δουλέψαμε εντατικά όλο το προηγούμενο διάστημα για την εκτεταμένη ανακαίνιση και αναμόρφωσή τους, ώστε η μεταφορά να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς».
Νέες εγκαταστάσεις
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανασίας Αθανασιάδου-Αηδονά, του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη, των δημάρχων Θέρμης και Θερμαϊκού, Θόδωρου Παπαδόπουλου και Θόδωρου Τζέκου, καθώς και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρου Κόπτση. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι εκπαιδευτικών οργανισμών, αντιδήμαρχοι και υπάλληλοι της Διεύθυνσης.
Μετά την τελετή ακολούθησε ξενάγηση στους νέους χώρους, κατά την οποία οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις. Όπως επισημάνθηκε, το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δομών της περιοχής, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στους υπαλλήλους και καλύτερη εξυπηρέτηση στους πολίτες.
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/K.Gioutikas
- Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
- Πούτιν: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Ζελένσκι
- Κόρινθος: Θρίλερ με τον θάνατο 22χρονου – Έγκλημα ή αυτοκτονία;
- Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
- Πέταγαν μπάζα σε λόφο του Κορυδαλλού – Δύο συλλήψεις
- «Ο ρωσικός κινηματογράφος έχει στραφεί προς τα παραμύθια», λέει ο Ουκρανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις