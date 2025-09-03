Δωρεά παιδικών χαρών από την ΠΕΔ Θεσσαλίας σε δύο ελληνικά μειονοτικά χωριά της Αλβανίας
Παιδικές φωνές σε παιδικές χαρές θα ακουστούν σε δύο ελληνικά μειονοτικά χωριά της Αλβανίας.
- Πώς συνδέονται τα μικροπλαστικά στον εγκέφαλο με τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ - Το κρίσιμο γονίδιο
- Γονικός έλεγχος στο ChatGPT μετά την αυτοκτονία εφήβου στις ΗΠΑ
- Λιώνει το άλλοτε μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου - Ταξιδεύει 45 χρόνια
- Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία - Τι λέει ο Σάντσεθ για το μέλλον της Ένωσης
Η ΠΕΔ Θεσσαλίας δώρισε σε δύο Δήμους της Αλβανίας ισάριθμο εξοπλισμό παιδικών χαρών, για να χρησιμοποιηθούν από τα μικρά παιδιά. Η παράδοση του εξοπλισμού έγινε από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά και το μέλος του ΔΣ της Ένωσης, Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, πρόταση του οποίου ήταν η συγκεκριμένη κίνηση.
Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, παρόντος του Δημάρχου Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα. Εκεί, συναντήθηκαν οι δύο Θεσσαλοί Δήμαρχοι, με τους ομολόγους τους, Δρόπολης Δημήτρη Τόλη και Φοινικαίων Ρωμαίο Τσιάκουλη.
Η πρόταση του κ. Γκουντάρα έγινε και εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ στην Αγιά, στις 31 Μαΐου 2025. Έκτοτε κινήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες και σε τρεις μήνες ο εξοπλισμός παραδόθηκε για τα ελληνόπουλα της Αλβανίας.
Αρωγοί βοήθειας
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς τόνισε τη σημασία της δωρεάς «ως συμβολική κίνηση, για τη στήριξη της ΠΕΔ σε Δήμους Ελλήνων μειονοτικών στη γείτονα χώρα, αλλά και ως κίνηση ουσίας για τα παιδιά που διαβιούν στην περιοχή. Στόχος μας είναι, να είμαστε αρωγοί σε Δήμους που χρήζουν βοήθειας και συνδρομής».
Δηλώσεις με τις οποίες εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στην ΠΕΔ Θεσσαλίας συνολικά για τη συνδρομή, έκαναν οι κ.κ. Τόλης και Τσιάκουλης.
- Γκαγκάτσης: «Μόνο με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια στο Κύπελλο, ξένοι στο VAR»
- Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
- Η σχολική χρονιά στις ΗΠΑ ξεκινάει με υποχρεωτικά μαθήματα ασφάλειας όπλων για μαθητές
- Αυτοί είναι οι αγώνες της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας – Οι αντίπαλοι του Big-4
- Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
- Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το 3ο θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις