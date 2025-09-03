Δωρεά παιδικών χαρών από την ΠΕΔ Θεσσαλίας σε δύο ελληνικά μειονοτικά χωριά της Αλβανίας

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας δώρισε σε δύο Δήμους της Αλβανίας ισάριθμο εξοπλισμό παιδικών χαρών, για να χρησιμοποιηθούν από τα μικρά παιδιά. Η παράδοση του εξοπλισμού έγινε από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά και το μέλος του ΔΣ της Ένωσης, Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, πρόταση του οποίου ήταν η συγκεκριμένη κίνηση.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιωαννιτών την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, παρόντος του Δημάρχου Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα. Εκεί, συναντήθηκαν οι δύο Θεσσαλοί Δήμαρχοι, με τους ομολόγους τους, Δρόπολης Δημήτρη Τόλη και Φοινικαίων Ρωμαίο Τσιάκουλη.

Η πρόταση του κ. Γκουντάρα έγινε και εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ στην Αγιά, στις 31 Μαΐου 2025. Έκτοτε κινήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες και σε τρεις μήνες ο εξοπλισμός παραδόθηκε για τα ελληνόπουλα της Αλβανίας.

Αρωγοί βοήθειας

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς τόνισε τη σημασία της δωρεάς «ως συμβολική κίνηση, για τη στήριξη της ΠΕΔ σε Δήμους Ελλήνων μειονοτικών στη γείτονα χώρα, αλλά και ως κίνηση ουσίας για τα παιδιά που διαβιούν στην περιοχή. Στόχος μας είναι, να είμαστε αρωγοί σε Δήμους που χρήζουν βοήθειας και συνδρομής».

Δηλώσεις με τις οποίες εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στην ΠΕΔ Θεσσαλίας συνολικά για τη συνδρομή, έκαναν οι κ.κ. Τόλης και Τσιάκουλης.