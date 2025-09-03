Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ

Με μια σεμνή τελετή το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, τέσσερα ακριβώς χρόνια από την ημερομηνία του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη, το θέατρο της Πύλης Βηθλεέμ πήρε το όνομα του μεγάλου δημιουργού όπως ομόφωνα είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Λίγο πριν κάνει τα αποκαλυπτήρια της σήμανσης του χώρου ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, αναφέρθηκε στον Μίκη Θεοδωράκη, τονίζοντας ότι «ο άνθρωπος αυτός, ο κορυφαίος συνθέτης, ο διανοούμενος, ο πολιτικός σημάδεψε την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας από τα μεταπολεμικά χρόνια και ιδιαίτερα της προδικτατορικής Ελλάδας, της Ελλάδας της δικτατορίας και της Ελλάδας της Μεταπολίτευσης σε όλη τη μακρά πορεία της».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι «Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν αυτός που με την μεγαλοφυία του, με το σθένος, με την παρρησία του, χαράκτηκε μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά των Ελλήνων. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν χωρούσε σε πολιτικούς χώρους, δεν χωρούσε και δεν χωρά μέσα σε σχήματα.

Το μέγεθος του ήταν και θα έλεγα είναι τέτοιο που ακόμα και ο βιολογικός θάνατος ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά, δεν είναι ακριβώς πιστευτός. Και βέβαια ο Θεοδωράκης είχε, έχει μια κρητική ρίζα και μια κρητική αναφορά, αλλά δεν είναι επιδίωξη μας να τον ιδιοποιηθούμε.

Επιδίωξη μας είναι να τον έχουμε και εδώ όπως βρίσκεται παντού στην Ελλάδα και πέρα από την Ελλάδα. Διότι βέβαια ο Μίκης Θεοδωράκης ανήκει στην ανθρωπότητα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας συνθέτης κλασικής μουσικής παγκόσμιας κλίμακας, καθώς και στις κρίσιμες στιγμές που ο Μίκης Θεοδωράκης ηγήθηκε στο έθνος και αποτέλεσε τη φωνή των Ελλήνων, τονίζοντας ότι «Αυτό υπήρξε και εξακολουθεί να είναι λυτρωτικό για την Ελλάδα».

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπενθύμισε ότι η ονοματοδοσία έγινε έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης εκ μέρους της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι: «Η πρόταση αυτή, που υιοθετήθηκε ομόφωνα και ομόψυχα, εκφράζει την πόλη». Επεσήμανε επίσης τη γειτνίαση με το Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» λέγοντας: «Έτσι δημιουργείται μια συμμετρία η οποία αντιστοιχεί στην συμμετρία με την οποία αυτοί οι δύο μεγάλοι της ελληνικής μουσικής έχουν εγγραφεί στο μυαλό και στην καρδιά όλων μας. Που είχαν μια σχέση έλξης και άπωσης αλλά σε κάθε περίπτωση, αμοιβαίας αναγνώρισης. Και εδώ είμαστε στο πεδίο της κοινής αναγνώρισης και της ευγνωμοσύνης την οποία εκφράζουμε απόψε και εφεξής στο Μίκη Θεοδωράκη».

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη από την πλευρά της, ευχαρίστησε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου και τον εξαιρετικό ερμηνευτή Γιάννη Κασσωτάκη που έντυσαν μουσικά την εκδήλωση, ανέφερε ότι η τελετή εντάσσεται στο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου και τόνισε: «Δίνουμε το όνομα του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο της Πύλης Βηθλεέμ και αποφασίσαμε αυτή η τελετή να γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου γιατί σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς τέσσερα χρόνια από τις 2 Σεπτεμβρίου 2021 όταν έφυγε ο σπουδαίος δημιουργός. Έτσι, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέατρο της Πύλης Βηθλεέμ το οποίο φιλοξενεί πάρα πολλές εκδηλώσεις σχεδόν καθημερινά την καλοκαιρινή περίοδο, από δω και πέρα θα ονομάζεται Ανοικτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βηθλέεμ».