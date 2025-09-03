Cardi B: Κρίθηκε αθώα για τις κατηγορίες επίθεσης σε φρουρό ασφαλείας

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, ένορκοι σε πολιτική δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Los Angeles έκριναν ομόφωνα ότι η Cardi B δεν είναι υπεύθυνη για τις κατηγορίες επίθεσης που υπέβαλε εις βάρος της η φρουρός ασφαλείας Emani Ellis, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση επισημοποιήθηκε μετά από λιγότερο από μία ώρα έντονης συζήτησης από τους 12 ενόρκους.

Η Ellis είχε ισχυριστεί πως η Cardi B την γρατσούνισε με τα τεχνητά της νύχια, την έφτυσε και χρησιμοποίησε ρατσιστικές εκφράσεις εναντίον της κατά την επίμαχη σύγκρουσή τους το 2018, ενώ η Cardi B ήταν έγκυος με το πρώτο της παιδί. Η Cardi B επέμεινε ότι δεν υπήρξε κανενός είδους σωματική επαφή και ότι η αντιπαράθεση ήταν καθαρά λεκτική — όταν η Ellis προσπάθησε να την βγάλει βίντεο με το κινητό καθώς πήγαινε σε ραντεβού με γυναικολόγο.

Καθοριστική για την υπεράσπιση της Cardi B αποδείχθηκε η μαρτυρία του γιατρού και του προσωπικού του ιατρείου, οι οποίοι κατέθεσαν ότι δεν υπήρξε καμία σωματική επίθεση, παρά μόνο έντονη λογομαχία ανάμεσα στις δύο γυναίκες, σύμφωνα με τη Washington Post. Παράλληλα, η ίδια η ράπερ, με το χιούμορ και την αμεσότητά της, κέρδισε το κοινό των social media με στιγμές από την κατάθεσή της να γίνονται viral.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Cardi B δήλωσε: «Δεν άγγιξα αυτή τη γυναίκα» και προειδοποίησε ότι θα ανταπαντήσει με μηνύσεις αν στο μέλλον στοχοποιηθεί με «ανόητες δίκες», σύμφωνα με τη Washington Post.

Εκτός από τη δικαστική νίκη, έστειλε και μήνυμα προς τους θαυμαστές της να μην ενοχλήσουν διαδικτυακά την Ellis ή την οικογένειά της. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, η Ellis σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018, όταν η Cardi B επισκέφθηκε ιδιωτική κλινική στο Beverly Hills, σε μια περίοδο που κρατούσε μυστική την εγκυμοσύνη της. Στον χώρο εργαζόταν η σεκιούριτι Εμάνι Έλις, η οποία ισχυρίστηκε ότι η ράπερ την γρατζούνισε με τα νύχια, τη χτύπησε και την έφτυσε, προκαλώντας – όπως είπε – τραυματισμούς που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και χειρουργική επέμβαση.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @iamcardib