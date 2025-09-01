Η Τζούλια Ρόμπερτς αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη Βενετία, με αφορμή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η διάσημη ηθοποιός είναι μαζί με τον σύζυγό της Ντάνι Μόντερ και μάλιστα την Παρασκευή 29 Αυγούστου ανήρτησε ένα κοινό στιγμιότυπό τους στο Instagram. Στην ανάρτηση βλέπουμε την ηθοποιό να ποζάρει ξυπόλυτη και να αγκαλιάζει τον σύζυγό της.

Τζούλια Ρόμπερτς: Ξυπόλητη στην αγκαλιά του συζύγου της

Τζούλια Ρόμπερτς – Ντάνι Μόντερ

Η Τζούλια Ρόμπερτς γνώρισε τον Ντάνι Μόντερ το 2000, ο οποίος είναι καμεραμάν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Μπραντ Πιτ.

Η Τζούλια Ρόμπερτς κατά καιρούς είχε δεσμό με τους ηθοποιούς Λίαμ Νίσον, Ντύλαν ΜακΝτέρμοτ, Κίφερ Σάδερλαντ, και Μαθιου Πέρι. Τον Ιούνιο του 1993 παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Λάιλ Λόβετ με τον οποίο χώρισε τον Μάρτιο του 1995.

Από το 1998 μέχρι το 2001 είχε δεσμό με τον ηθοποιό Μπέντζαμιν Μπρατ.

Το Ιούλιο του 2002 παντρεύτηκε τον Ντάνι Μόντερ και το 2004 έφεραν στον κόσμο τα δίδυμα Χέιζελ Πατρίσια και Φιννέας ”Φιν” Γουόλτερ Μόντερ. Το 2007 η Ρόμπερτς γέννησε το τρίτο τους παιδί, Χένρυ Ντάνιελ Μόντερ.

Η επέτειος 23 χρόνων γάμου

23 χρόνια έγγαμου βίου συμπλήρωσαν η Τζούλια Ρόμπερτς και ο σύζυγός της, Ντάνι Μόντερ, στις 4 Ιουλίου 2025.

Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλό προφίλ σχετικά με την προσωπική του ζωή, έκανε αναρτήσεις στα social media και πιο συγκεκριμένα, στο Instagram για να τιμήσει την επέτειό του.

Η 57χρονη ηθοποιός ανέβασε μια εικόνα από τη θέα που είχαν, μέσα από μια σκηνή σε ταξίδι τους, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα: «Εσύ + Εγώ = 23». Στο στιγμιότυπο φαίνονταν μόνο τα πόδια τους.

Όσο για τον Ντάνι Μόντερ ανήρτησε μια selfie που τράβηξε μέσα από την αντανάκλαση ενός κουταλιού, γράφοντας: «23 χρόνια σημαίνει ασήμι. Η διασκέδαση συνεχίζεται… Και καλή 4η Ιουλίου σε όλους»

