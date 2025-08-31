Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (pic)
Δείτε τις επιλογές του Ρουί Βιτόρια στην ενδεκάδα των πράσινων για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό.
Ο Παναθηναϊκός μετά την αναβολή του ματς με τον ΟΦΗ για την πρώτη αγωνιστική, ξεκινάει σήμερα (31/8,22:00) τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.
Ο Ρουί Βιτόρια στις επιλογές του για την ενδεκάδα, έδωσε φανέλα βασικού στον Καλάμπρια αλλά και στον Λαφόν, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο κάτω από τα γκολποστ των «πράσινων».
Μπροστά από την εστία θα είναι ο Λαφόντ, με τους Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στην τετράδα της άμυνας. Οι Τσέριν, Μπακασέτας και Τσιριβέγια θα είναι στην τριάδα των χαφ, με τους Τετέ και Τζούριτσιτς στα δύο άκρα και τον Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:
Λαφόντ, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς.
The 11 Greens to take on Levadiakos ☘#Panathinaikos #PAOFC #SLGR #Superleague #PAOLEV pic.twitter.com/d5xWWTrPQr
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 31, 2025
Στον πάγκο οι: Ντραγκόβσκι, Κότσαρης, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ.
