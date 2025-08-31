Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (pic)

Ο Παναθηναϊκός μετά την αναβολή του ματς με τον ΟΦΗ για την πρώτη αγωνιστική, ξεκινάει σήμερα (31/8,22:00) τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

Ο Ρουί Βιτόρια στις επιλογές του για την ενδεκάδα, έδωσε φανέλα βασικού στον Καλάμπρια αλλά και στον Λαφόν, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο κάτω από τα γκολποστ των «πράσινων».

Μπροστά από την εστία θα είναι ο Λαφόντ, με τους Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στην τετράδα της άμυνας. Οι Τσέριν, Μπακασέτας και Τσιριβέγια θα είναι στην τριάδα των χαφ, με τους Τετέ και Τζούριτσιτς στα δύο άκρα και τον Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόντ, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς.

Στον πάγκο οι: Ντραγκόβσκι, Κότσαρης, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ.