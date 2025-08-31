Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς έρχεται μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα
Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι ο Σίριλ Ντέσερς φτάνει άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.
- Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
- Από τις καταρρακτώδεις βροχές στη ζέστη - «Έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία»
- Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης - Συλλήψεις σε Ελλάδα και Γερμανία
- Το εργαλείο επεξεργασίας εικόνας με την αναπάντεχη ονομασία «Nano Banana» που έγινε viral
Το μεσημέρι της Κυριακής ο Σίριλ Ντέσερς φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Ρέιντζερς, στο ισόπαλο 0-0 με τη Σέλτικ στο Άιμπροξ Παρκ. Μετά το ντέρμπι του Ολντ Φιρμ, ο προπονητής των Τζερς Ράσελ Μάρτιν επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Νιγηριανού στράικερ, ευχόμενος «καλή επιτυχία» στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
Ο Ντέσερς δεν χρονοτριβεί καθόλου και έρχεται άμεσα στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Τριφύλλι. Η άφιξη του 30χρονου στράικερ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει προγραμματιστεί για τις 02:10 ξημερώματα Δευτέρας.
Περίπου δύο ώρες μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό και τρεις ώρες μετά την έλευση του Βιθέντε Ταμπόρδα. Επί της ουσίας, τα βασικά «9» και «10» των «πράσινων» αναμένονται με μικρή χρονική διαφορά στην Αθήνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντέσερς τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του, όμως δεν θα μείνει πολύ στη χώρα μας. Γιατί είναι υποχρεωμένος να μεταβεί στο Λάγος της Νιγηρίας, όπου θα συγκεντρωθεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.
Ο Ντέσερς υπολογίζει από τον ομοσπονδιακό τεχνικό για τα ματς με τη Ζάμπια και τη Νότιο Αφρική, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άρα, η ένταξη του Ντέσερς στο Τριφύλλι θα πραγματοποιηθεί μετά τις 11 Σεπτεμβρίου.
- Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε τη «βόμβα» Ταρέμι (vid)
- Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητικές νέες αναρτήσεις για τον πατέρα του μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του
- Ενας 16χρονος με ψεύτικο όπλο προκάλεσε χαμό έξω από το γήπεδο της Τσέλσι
- Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού
- Έρωτας στο γραφείο: Είναι τελικά κακή ιδέα να «μπλέξεις» με συνάδελφο;
- Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές Ρωσίας-ΗΠΑ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις