Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς έρχεται μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα

Το μεσημέρι της Κυριακής ο Σίριλ Ντέσερς φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Ρέιντζερς, στο ισόπαλο 0-0 με τη Σέλτικ στο Άιμπροξ Παρκ. Μετά το ντέρμπι του Ολντ Φιρμ, ο προπονητής των Τζερς Ράσελ Μάρτιν επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Νιγηριανού στράικερ, ευχόμενος «καλή επιτυχία» στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Ντέσερς δεν χρονοτριβεί καθόλου και έρχεται άμεσα στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Τριφύλλι. Η άφιξη του 30χρονου στράικερ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει προγραμματιστεί για τις 02:10 ξημερώματα Δευτέρας.

Περίπου δύο ώρες μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό και τρεις ώρες μετά την έλευση του Βιθέντε Ταμπόρδα. Επί της ουσίας, τα βασικά «9» και «10» των «πράσινων» αναμένονται με μικρή χρονική διαφορά στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντέσερς τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του, όμως δεν θα μείνει πολύ στη χώρα μας. Γιατί είναι υποχρεωμένος να μεταβεί στο Λάγος της Νιγηρίας, όπου θα συγκεντρωθεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Ο Ντέσερς υπολογίζει από τον ομοσπονδιακό τεχνικό για τα ματς με τη Ζάμπια και τη Νότιο Αφρική, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άρα, η ένταξη του Ντέσερς στο Τριφύλλι θα πραγματοποιηθεί μετά τις 11 Σεπτεμβρίου.