Παυλίνα Βουλγαράκη: Μετακομίζει μόνιμα στην Κρήτη – Το συμβολικό όνομα της κόρης της

Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο σύντροφός της, Στέφανος, βιώνουν μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής τους, μετά τον ερχομό της κόρης τους, την οποία ετοιμάζονται να τη βαφτίσουν.

Η τραγουδίστρια έγινε για πρώτη φορά μητέρα την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, με καισαρική τομή σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων.

Παυλίνα Βουλγαράκη: Πότε θα γίνει βάπτιση

Η μικρή θα πάρει το όνομα Ερωφίλη από τη γιαγιά του Στέφανου και το μυστήριο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Κρήτη, τόπο καταγωγής και των δύο.

Παυλίνα Βουλγαράκη: Η μόνιμη εγκατάσταστη στην Κρήτη

Παράλληλα, η Παυλίνα Βουλγαράκη με τον αγαπημένο της και την κορούλα τους έχουν στα άμεσα σχέδια τους να μετακομίσουν μόνιμα στο νησί για να ξεκινήσουν εκεί τη νέα τους ζωή.

Πρόσφατα, η ερμηνεύτρια δημοσίευσε ένα βίντεο που αποδεικνέυι πόσο απολαμβάνει το ρόλο της μητρότητας. Ένα καλοκαιρινό απόγευμα, όρθια κρατά στην αγκαλιά της τρυφερά την μικροσκοπική της κορούλα της, και της τραγουδά ένα νανούρισμα του Θανάση Σκορδαλού.

Στη λεζάντα, η Παυλίνα Βουλγαράκη επέλεξε να γράψει τους στίχους: «Σύ μ’ έμαθες πώς αγαπούν. Πώς παίζουν, πώς γελούνε. Μάθε με τώρα δύο καρδιές πώς ζουν σαν χωριστούνε»

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκινώντας όσους το παρακολούθησαν.