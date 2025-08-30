Ο πρώην πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου Αντρίι Παρούμπι σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στη δυτική πόλη Λβιβ, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Το ανεπιβεβαίωτο βίντεο από την δολοφονία του Παρούμπι

Ανεπιβεβαίωτο βίντεο, που φέρεται να είναι από τη δολοφονία, φαίνεται να δείχνει έναν ένοπλο άνδρα ντυμένο ως ταχυδρόμο να πλησιάζει τον Παρούμπι στο δρόμο και να τον σημαδεύει με όπλο καθώς περπατά πίσω του, πριν διαφύγει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση του Σαββάτου ως «φρικτή δολοφονία» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Παρούμπι.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones. All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Ο 54χρονος Παρούμπι έγινε γνωστός κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων του Ευρωμαϊντάν στην Ουκρανία, οι οποίες υποστήριζαν στενότερους δεσμούς με την ΕΕ και οδήγησαν στην πτώση του φιλορώσου πρώην προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς το 2014.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν ξεκινήσει μια ειδική επιχείρηση, με την κωδική ονομασία Siren, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ύποπτου δράστη, σύμφωνα με το BBC.

«Όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και μέσα έχουν τεθεί σε κινητοποίηση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του.

Οι εισαγγελείς της Ουκρανίας δήλωσαν ότι «ένας άγνωστος ένοπλος πυροβόλησε αρκετές φορές τον πολιτικό» και ότι ο Παρούμπι «πέθανε επί τόπου».

Πηγές του BBC στις ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι αργότερα βρέθηκαν επτά κάλυκες στο σημείο του συμβάντος.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι ο δράστης ήταν ντυμένος έτσι ώστε να μοιάζει με κούριερ της εταιρείας διανομών Glovo. Στο βίντεο του συμβάντος, ο ύποπτος φαίνεται να κρατά μια κίτρινη τσάντα διανομών.

Ο δράστης φέρεται επίσης να είχε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Μια εκπρόσωπος της Glovo δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «βαθιά συγκλονισμένη από το βίαιο έγκλημα» και θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα για το συμβάν.

Ο πρώην πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου και το Ευρωμαϊντάν

Ο Παρούμπι υπήρξε κομβική μορφή στο κίνημα του Ευρωμαϊντάν, το οποίο ξεκίνησε όταν η κυβέρνηση Γιανουκόβιτς αρνήθηκε να υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ στα τέλη του 2013.

Οργάνωσε και συντόνισε την «αυτοάμυνα» του Μαϊντάν – ένοπλες ομάδες διαδηλωτών που φρουρούσαν τον απλωμένο καταυλισμό με σκηνές στην καρδιά της πρωτεύουσας, το Κίεβο.

Τραυματίστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τα ΜΑΤ της Ουκρανίας, αναφέρει το BBC.

Μετά την ανατροπή του Γιανουκόβιτς, έγινε γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε μια περίοδο κατά την οποία φιλορώσοι αυτονομιστές άρχισαν να μάχονται στα ανατολικά της χώρας – και όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσάρτησε τη νότια χερσόνησο της Κριμαίας.

Μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, ο Παρούμπι εντάχθηκε στην εδαφική άμυνα της χώρας.

Υπήρξε βουλευτής στο τρέχον ουκρανικό κοινοβούλιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, χαρακτήρισε τον Παρούμπι «πατριώτη και πολιτικό άνδρα που συνέβαλε τα μέγιστα στην υπεράσπιση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας».

Ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο δήλωσε ότι η δολοφονία του Παρούμπι ήταν «μια σφαίρα στην καρδιά της Ουκρανίας».