# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
Αντρίι Παρούμπι: Ποιος είναι ο φιλοευρωπαίος πολιτικός της Ουκρανίας που δολοφονήθηκε
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 16:15

Αντρίι Παρούμπι: Ποιος είναι ο φιλοευρωπαίος πολιτικός της Ουκρανίας που δολοφονήθηκε

Ο Αντρίι Παρούμπι, είχε επιζήσει από μια απόπειρα δολοφονίας που είχε διαπραχθεί με χειροβομβίδα το 2014, πριν χάσει τη ζωή του από πυροβολισμούς σήμερα

Σύνταξη
Θύμα δολοφονίας έπεσε ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής Αντρίι Παρούμπι, κεντρικό πρόσωπο της φιλοευρωπαϊκής επανάστασης της Μεϊντάν το 2014.

Ο Παρούμπι δέχθηκε πυροβολισμούς σήμερα στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, προσθέτοντας πως η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Η δολοφονία του Παρούμπι

Οι συνθήκες του θανάτου του και οι λόγοι για τους οποίους στοχοθετήθηκε είναι προς το παρόν άγνωστοι.

«Ένας άνδρας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε πολλές φορές εναντίον του πολιτικού, σκοτώνοντας τον Αντρίι Παρούμπι» στο Λβιβ, μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή και μια «ειδική επιχείρηση» ξεκίνησε για τον εντοπισμό του, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Μια έρευνα για «ανθρωποκτονία» επίσης ξεκίνησε, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα, που δεσμεύτηκε να εξακριβώσει την ταυτότητα του ενόπλου και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ποιος ήταν ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής

Ο βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, ηλικίας 54 ετών, κεντρικό πρόσωπο της επανάστασης υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του Μεϊντάν, διετέλεσε πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου το διάστημα 2016-2019.

Υπήρξε επίσης γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, μια περίοδο κατά την οποία ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στην ανατολική Ουκρανία και η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το 2014 είχε επιζήσει από μια απόπειρα δολοφονίας που είχε διαπραχθεί με χειροβομβίδα, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη θλίψη του για μια «φρικτή δολοφονία» και υποσχέθηκε ότι «όλες οι δυνάμεις και τα μέσα που χρειάζονται» θα κινητοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον τόπο του εγκλήματος και δημοσιεύτηκαν από ουκρανικά ΜΜΕ, όμως η γνησιότητά τους δεν έχει επαληθευτεί, διακρίνεται ένας άνδρας με το πρόσωπο γεμάτο αίματα να κείτεται στον δρόμο.

Ο ύποπτος ήταν ντυμένος ως διανομέας και οδηγούσε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο Suspilné επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο χαιρέτισε σήμερα τη μνήμη «ενός πατριώτη», του οπίου «η συμβολή ήταν μεγάλη στον σχηματισμό του κράτους μας».

