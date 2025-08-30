newspaper
Ουκρανία: Νεκρός από πυροβολισμούς ο πρώην πρόεδρος της Βουλής
30 Αυγούστου 2025 | 14:27

Ουκρανία: Νεκρός από πυροβολισμούς ο πρώην πρόεδρος της Βουλής

Στη δυτική πόλη Λβιβ στην Ουκρανία άγνωστος δολοφόνησε τον πρώην πρόεδρο της Βουλής στη χώρα

Σύνταξη
Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου (Ουκρανία), σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς σήμερα στη Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, έγινε γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

«Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο και ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κράβτσενκο μόλις ανέφεραν σχετικά με τη δολοφονία στο Λβιβ. Ο Αντρίι Παρούμπι σκοτώθηκε.

Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Όλες οι απαραίτητες δυνάμεις και μέσα έχουν εμπλακεί στην έρευνα και την αναζήτηση του δολοφόνου».

Βίντεο από τη δολοφονία

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φέρεται να καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης με τον φερόμενο δράστη να είναι μεταμφιεσμένος σε διανομέα.

Η Ιρίνα Χεραστσένκο, βουλευτής του κόμματος Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, επιβεβαίωσε επίσης στην Kyiv Independent ότι το θύμα των πυροβολισμών στη Λβιβ ήταν ο Αντρίι Παρούμπι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Χεραστσένκο δήλωσε στη σελίδα Facebook της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης (γραμμένη στα ουκρανικά αλλά μεταφρασμένη στα αγγλικά από την ηλεκτρονική εφημερίδα):

«Η ομάδα μας είναι σοκαρισμένη. Αυτό είναι τομοκρατία.

Ο Άντριου ήταν ένας από τους ιδρυτές της σύγχρονης Ουκρανίας… ηθικός και αξιοπρεπής, πατριώτης, έξυπνος».

Η Kyiv Independent αναφέρει ότι οι αρχές έλαβαν κλήση έκτακτης ανάγκης γύρω στο μεσημέρι μετά τους πυροβολισμούς στη νότια περιοχή Frankivskyi της πόλης Λβιβ. Η αστυνομία δήλωσε ότι το θύμα πέθανε επί τόπου πριν φτάσουν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αξιωματούχοι στην Ουκρανία δεν έχουν σχολιάσει για πιθανούς υπόπτους ή ένα πιθανό κίνητρο.

Πολιτικά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία βλέπει ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας

Ο Παρούμπι, υπήρξε επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας. Η Γενική Εισαγγελία στη χώρα δήλωσε ότι ξεκίνησε μια ειδική επιχείρηση με την ονομασία «Σειρήνα» για τη διερεύνηση της δολοφονίας.

Αν και οι αρχές επίσημα δεν έχουν αναφέρει όπως είπαμε τίποτα σχετικά με τον δράστη και τα κίνητρα της επίθεσης, ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, έσπευσε να αφήσει υπονοούμενα για τη δολοφονία του Παρούμπι.

«Αυτό που μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα είναι ότι αυτά τα τέρατα φοβούνται και γι’ αυτό σκοτώνουν αληθινούς πατριώτες και ισχυρούς ανθρώπους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό το έγκλημα δεν είναι απλώς πυροβολισμοί εναντίον ενός ατόμου. Είναι πυροβολισμός εναντίον του στρατού. Είναι πυροβολισμός εναντίον της γλώσσας. Είναι πυροβολισμός εναντίον της πίστης. Είναι πυροβολισμός εναντίον της καρδιάς της Ουκρανίας».

Ο Ποροσένκο τόνισε ότι «ο εχθρός δεν θα μπορέσει ποτέ να σκοτώσει τα ιδανικά για τα οποία… ο Παρούμπι έζησε και αγωνίστηκε», προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία έχασε έναν σπουδαίο γιο, αλλά ο σκοπός του θα ζει όσο ζει το κράτος μας».


