Λιντς – Νιούκαστλ 0-0: «Λευκή» ισοπαλία στο «Έλαντ Ρόουντ»

Μοιρασιά στο «Έλαντ Ρόουντ» για Λιντς και Νιούκαστλ, αφού οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Premier League.

Το παιχνίδι ήταν κακό ποιοτικά, με τους δύο αντιπάλους να προστατεύουν καλά τα μετόπισθεν και να είναι προσεκτικές στο μπροστινό μέρος του γηπέδου, χωρίς να κάνουν τις πολλές φάσεις οι οποίες ήταν αρκετά μοιρασμένες.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα, ένα μακρινό σουτ του Μέρφι για τις «καρακάξες» στο 54′ που έδιωξε ο Περί, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν μια πολύ καλή στιγμή στις καθυστερήσεις με τον Κάλβερτ-Λιούιν, ωστόσο ο Πόουπ απομάκρυνε με τα πόδια.

ΛΙΝΤΣ: Περί, Μπογκλ, Ροντόν, Στρούικ, Γκούντμουντσον(80’ Τζάστιν), Γκρούεφ, Ενμέτσα(70’ Κάλβερ-Λιούιν), Σταχ, Γκνόντο(60’ Χάρισον), Τζέιμς(60’ Άαρονσον), Λόνγκσταφ

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Τρίπιερ(62’ Χολ), Μπερν, Σαρ, Μπότμαν(69’ Μπαρνς), Τονάλι, Γκιμαράες, Ράμσεϊ(46’ Μάρεϊ), Μέρφι(62’ Ελάνγκα), Λιβραμέντο, Οσούλα

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τσέλσι – Φούλαμ 2-0

Γουλβς- Έβερτον 2-3

Τότεναμ – Μπόρνμουθ 0-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 3-2

Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ 2-1

Λιντς – Νιούκαστλ 0-0

31/8 16:00 Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι

31/8 16:00 Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ

31/8 18:30 Λίβερπουλ – Άρσεναλ

31/8 21:00 Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

13/9 14:30 Άρσεναλ – Νότιγχαμ

13/9 17:00 Μπόρνμουθ – Μπράιτον

13/9 17:00 Νιούκαστλ – Γουλβς

13/9 17:00 Έβερτον – Άστον Βίλα

13/9 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ

13/9 17:00 Φούλαμ – Λιντς

13/9 19:30 Γουέστ Χαμ – Τότεναμ

13/9 22:00 Μπρέντφορντ – Τσέλσι

14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ

14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ