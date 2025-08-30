Λιντς – Νιούκαστλ 0-0: «Λευκή» ισοπαλία στο «Έλαντ Ρόουντ»
Χωρίς νικήτρια ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Λιντς με τη Νιούκαστλ, αφού οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες 0-0.
- «Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά οι τιμές στα σχολικά είδη
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
- Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Πάτρα
Μοιρασιά στο «Έλαντ Ρόουντ» για Λιντς και Νιούκαστλ, αφού οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Premier League.
Το παιχνίδι ήταν κακό ποιοτικά, με τους δύο αντιπάλους να προστατεύουν καλά τα μετόπισθεν και να είναι προσεκτικές στο μπροστινό μέρος του γηπέδου, χωρίς να κάνουν τις πολλές φάσεις οι οποίες ήταν αρκετά μοιρασμένες.
Στα αξιοσημείωτα του αγώνα, ένα μακρινό σουτ του Μέρφι για τις «καρακάξες» στο 54′ που έδιωξε ο Περί, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν μια πολύ καλή στιγμή στις καθυστερήσεις με τον Κάλβερτ-Λιούιν, ωστόσο ο Πόουπ απομάκρυνε με τα πόδια.
ΛΙΝΤΣ: Περί, Μπογκλ, Ροντόν, Στρούικ, Γκούντμουντσον(80’ Τζάστιν), Γκρούεφ, Ενμέτσα(70’ Κάλβερ-Λιούιν), Σταχ, Γκνόντο(60’ Χάρισον), Τζέιμς(60’ Άαρονσον), Λόνγκσταφ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Τρίπιερ(62’ Χολ), Μπερν, Σαρ, Μπότμαν(69’ Μπαρνς), Τονάλι, Γκιμαράες, Ράμσεϊ(46’ Μάρεϊ), Μέρφι(62’ Ελάνγκα), Λιβραμέντο, Οσούλα
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Τσέλσι – Φούλαμ 2-0
Γουλβς- Έβερτον 2-3
Τότεναμ – Μπόρνμουθ 0-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 3-2
Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ 2-1
Λιντς – Νιούκαστλ 0-0
31/8 16:00 Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι
31/8 16:00 Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ
31/8 18:30 Λίβερπουλ – Άρσεναλ
31/8 21:00 Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
13/9 14:30 Άρσεναλ – Νότιγχαμ
13/9 17:00 Μπόρνμουθ – Μπράιτον
13/9 17:00 Νιούκαστλ – Γουλβς
13/9 17:00 Έβερτον – Άστον Βίλα
13/9 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ
13/9 17:00 Φούλαμ – Λιντς
13/9 19:30 Γουέστ Χαμ – Τότεναμ
13/9 22:00 Μπρέντφορντ – Τσέλσι
14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ
14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Διέλυσε τους Ίβηρες η ομάδα του Αταμάν (vid)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1: «Καθάρισαν» σε δύο λεπτά οι Μαδριλένοι
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Ισπανία – Βοσνία 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» (vid)
- Eurobasket 2025 – Πανόραμα: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες (vids)
- Πολωνία – Ισραήλ 66-64: 2X2 οι Πολωνοί με Λόιντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις