Πυρκαγιά: Ασκήσεις ετοιμότητας από εθελοντές για τη διάσωση των ζώων στα καταφύγια
Pet Stories 30 Αυγούστου 2025

Πυρκαγιά: Ασκήσεις ετοιμότητας από εθελοντές για τη διάσωση των ζώων στα καταφύγια

Το σχέδιο εκκένωσης του χώρου φιλοξενίας ζώων που έχουν καταστρώσει οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου «Μεριμνώ», που βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Ο χειρότερος εφιάλτης κάθε καλοκαίρι για τους εθελοντές –και όχι μόνο- είναι να ξεσπάσει πυρκαγιά κοντά στην περιοχή όπου φιλοξενούν ζωάκια.

Έχουμε φτάσει στο σημείο, τα τελευταία χρόνια, να πλησιάζει το καλοκαίρι και να μας κυριεύει έντονη ανησυχία για τις φωτιές. Πόσες ανθρώπινες περιουσίες θα γίνουν στάχτη; Θα θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές; Πόσες δασικές εκτάσεις θα «αφανιστούν» από τον χάρτη; Αλλά και πόσα αθώα ζώα θα φύγουν από τη ζωή με τους πιο φρικτούς πόνους, ή θα διασωθούν με σοβαρά προβλήματα υγείας;

Υπάρχουν και τα τυχερά, μέσα στην ατυχία τους, που εθελοντές καταφέρνουν να απομακρύνουν χωρίς η πυρκαγιά να αφήσει τα σημάδια της στο σώμα τους.

Καθώς, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια ξεσπούν ταυτόχρονα πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου «Μεριμνώ» σχεδίασαν σχέδιο εκκένωσης του χώρου που διαθέτουν για τα ζωάκια τους.

Κάθε σκύλος φοράει περιλαίμιο, το οποίο φέρει ταυτότητα, έχει το δικό του λουρί και είναι τσιπαρισμένος

Οι εθελοντές, για να κερδίσουν χρόνο, πρώτα βγάζουν τους σκύλους που είναι πιο εύκολο να πιαστούν

«Τα τελευταία τρία χρόνια, συγκεντρωνόμαστε τον Μάιο και οι 10 εθελοντές για να θυμηθούμε τα ονόματα των σκύλων, να συνεννοηθούμε ποιος θα πάρει, ποια σκυλιά, στην περίπτωση που η πυρκαγιά απειλήσει τον χώρο μας», αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Τσαλίκη.

Οι σκύλοι δεν είναι μέσα σε κλουβιά, αλλά σε περιφραγμένους χώρους (επίπεδα, όπως τους χαρακτηρίζουν), και στη συνάντηση η κα Τσαλίκη ενημερώνει τους εθελοντές ποιος σκύλος είναι σε κάθε επίπεδο.

Στον χώρο υπάρχουν τρία επίπεδα. Στο πρώτο ζουν οι σκύλοι που είναι πιο εύκολοι ως προς τη μεταφορά τους. Δηλαδή, εκείνοι που είναι κοινωνικοί, γεροντάκια, ανάπηρα, άρρωστα, ή σκυλάκια που βρίσκονται σε αποθεραπεία. Στο δεύτερο φιλοξενούνται τα σκυλάκια που είναι λίγο φοβικά, ή έχουν προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ στο τρίτο, τα πολύ φοβικά.

Το σχέδιο δράσης

Κάθε σκύλος φοράει περιλαίμιο, το οποίο φέρει ταυτότητα, έχει το δικό του λουρί και είναι τσιπαρισμένος. Τα λουριά βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε οι εθελοντές να τα περάσουν στο περιλαίμιο του σκύλου και να τον πάνε στα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα έξω από τον χώρο. Τα οχήματα είναι των εθελοντών. Συνολικά 10, από τα οποία δύο είναι βαν που έχουν και κλουβάκια.

Για να κερδίσουμε χρόνο, περιγράφει η κα Τσαλίκη, πρώτα φεύγουν οι σκύλοι που πιάνονται πιο εύκολα, δηλαδή εκείνοι του πρώτου επιπέδου. Το επόμενο βήμα είναι να μεταφέρουν εκείνα που είναι λίγο φοβικά και όσα παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς.

Τελευταία αφήνουν τα πολύ φοβικά, τα οποία δεν πιάνονται, κι έτσι μπαίνουν μέσα στον χώρο τους και τα διώχνουν, προκειμένου να μην καούν. Είναι και η πιο δύσκολη φάση, λέει η πρόεδρος του Συλλόγου. Οι συγκεκριμένοι περιφραγμένοι χώροι βρίσκονται κοντά στη μία από τις δύο εξόδους διαφυγής που διαθέτει ο Σύλλογος.

Όταν η πυρκαγιά ξεσπά στην ευρύτερη περιοχή

Σύμφωνα με την κα Τσαλίκη, πάντα ενημερώνονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις περιοχές πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, αλλά και για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει. Μία ενέργεια, που την κάνουν μέρα – νύχτα.

«Όταν δούμε ότι υπάρχει πυρκαγιά σε περιοχές που είναι κοντά μας, επικοινωνούμε μεταξύ μας με μήνυμα. Τέσσερις από εμάς, πηγαίνουμε στον χώρο και παρακολουθούμε», περιγράφει η κα Τσαλίκη.

Στην περίπτωση που η φωτιά πλησιάζει, αρχίζει το σχέδιο εκκένωσης. Δηλαδή, έρχονται όλοι οι εθελοντές με τα αυτοκίνητα και τα βαν τους, ειδοποιούν και έρχεται η Πολιτική Προστασία.
Καταβρέχουν τους τοίχους, τις εισόδους και τον δρόμο. Σε περίπτωση που κοπεί το νερό, διαθέτουν παλετοδεξαμενές.

Και, βέβαια, όπως τονίζει η κα Τσαλίκη, ο εσωτερικός χώρος του καταφυγίου έχει καθαριστεί από τα χόρτα, όπως και ο εξωτερικός.

Ο πρώτος σταθμός συγκέντρωσης των ζώων, στην περίπτωση που απειληθεί το καταφύγιο, θα είναι ένας χώρος που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα μακριά. Εκεί υπάρχει νερό και σκιά.

Επίσης, οι εθελοντές γνωρίζουν δρόμους διαφυγής, στην περίπτωση που διακοπεί η κυκλοφορία στους κεντρικούς.

Τέλος, η κα Τσαλίκη δεν ξεχνά να αναφέρει τα pet taxi της Aνατολικής Aττικής, που πάντα προσφέρονται να μεταφέρουν ζωάκια που βρίσκονται σε κίνδυνο.

