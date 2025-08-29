Σοκ έπαθαν οι ένοικοι μιας διώροφης οικίας στην Ανάβυσσο χθες, Πέμπτη, όταν κατά την επιστροφή τους είδαν την πόρτα παραβιασμένη και συνειδητοποίησαν ότι το σπίτι τους έγινε στόχος διαρρηκτών.

Οι δράστες πήραν από το σπίτι και το αυτοκίνητο της οικογένειας μαζί με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται να εισέβαλαν στην οικία από την κεντρική είσοδο και στη συνέχεια έψαξαν σχολαστικά όλους τους χώρους του σπιτιού. Στο σαλόνι εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Ανάβυσσος: Δεν περιορίστηκαν στο χρηματοκιβώτιο

Αφού το παραβίασαν, αφαίρεσαν από μέσα 82.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ. Ωστόσο, συνέχισαν να ψάχνουν τους χώρους στο σπίτι για να εντοπίσουν και άλλα αντικείμενα αξίας. Φεύγοντας, στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης βρήκαν το αυτοκίνητο της οικογένειας και το πήραν, μαζί με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο που ήταν σταθμευμένο παραδίπλα.

Συνολικά, η λεία των διαρρηκτών που χτύπησαν το σπίτι στην Ανάβυσσο, οι οποίοι φαίνεται να ήξεραν πολύ καλά πού χτύπησαν, ξεπέρασε τα 230.000 ευρώ.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν μεταξύ άλλων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ συγκεντρώνουν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που ίσως είδαν κάτι που μπορεί να συμβάλει στις έρυνες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των δραστών ή τον τρόπο διαφυγής τους.