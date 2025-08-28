newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28 Αυγούστου 2025 | 12:30

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» που γίνεται παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ.

Της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη προηγούνται δύο θεματικές συζητήσεις.

Στην πρώτη με θέμα: «Δίπλα στον πολίτη και βελτίωση ποιότητα ζωής» θα μιλήσουν οι υπουργοί: Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων», θα μιλήσουν οι υπουργοί: Οικονομίας-Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εργασίας Νίκη Κεραμέως , Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών-Μεταφορών Χρίστος Δήμας και η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά. Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κώστας Γκιουλέκας.

Δείτε live την εκδήλωση

YouTube thumbnail

World
Capital Economics: «Ασθενείς» Γαλλία και Βρετανία… αλλά όχι και για το ΔΝΤ

Capital Economics: «Ασθενείς» Γαλλία και Βρετανία… αλλά όχι και για το ΔΝΤ

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη
Πολιτική 26.08.25

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι πριν από έξι μήνες η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισ. ευρώ

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Παράνομη επίσκεψη του αντιπροέδρου της Τουρκίας και με «λύση δυο κρατών» για το Κυπριακό
Κύπρος 23.08.25

Παράνομη επίσκεψη Γιλμάζ στα Κατεχόμενα και με «λύση δυο κρατών»

Παράνομη επίσκεψη στα Κατεχόμενα πραγματοποιεί ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, απ' όπου μίλησε για «λύση δυο κρατών», διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
«Παζάρια» 19.08.25

ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου

Τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σχολιάζει το ΚΚΕ, εκτιμώντας πως «όποιος συμβιβασμός κι αν επιτευχθεί, δεν θα αλλάξει τη γενική κατεύθυνση των εξελίξεων, που βαίνουν προς την κλιμάκωση»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ
Επικαιρότητα 18.08.25

ΚΚΕ: Προκλητική η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να παρουσιάσει ωραιοποιημένη εικόνα για το ΕΣΥ

«Το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση», σημειώνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της
Επικαιρότητα 17.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο βρετανός βουλευτής μετά την πολιτική θύελλα που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Τατάρ
Κύπρος 17.08.25

Παραιτήθηκε μετά την πολιτική θύελλα ο βρετανός βουλευτής που συναντήθηκε με τον Τατάρ

Ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η Λευκωσία επιτυγχάνει κάτι ανάλογο όπως η παραίτηση βρετανού βουλευτή, η συνάντηση του οποίου με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ
«Παρατηρητής η ΕΕ» 16.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
Ανάρτηση για Δεκαπενταύγουστο 15.08.25

Επιμνημόσυνη δέηση παρουσία Δένδια για τους πεσόντες του «Έλλη» - «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
«Αλληλεγγύη και ανθρωπιά» 15.08.25

«Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών» - Μήνυμα Φάμελλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
Από τα Χανιά 15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25

Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατέσσερις οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - 14 οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
in.gr

