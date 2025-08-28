Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» που γίνεται παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ.

Της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη προηγούνται δύο θεματικές συζητήσεις.

Στην πρώτη με θέμα: «Δίπλα στον πολίτη και βελτίωση ποιότητα ζωής» θα μιλήσουν οι υπουργοί: Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων», θα μιλήσουν οι υπουργοί: Οικονομίας-Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εργασίας Νίκη Κεραμέως , Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών-Μεταφορών Χρίστος Δήμας και η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά. Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κώστας Γκιουλέκας.

Δείτε live την εκδήλωση