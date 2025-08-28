Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Σε φιάσκο εξελίσσεται για την ΕΛ.ΑΣ. η υπόθεση με τη σύλληψη των δύο νεαρών που έχουν προφυλακιστεί με την κατηγορία του εμπρησμού στην περιοχή Γηροκομείο στην Πάτρα στις 13 Αυγούστου.

Από την πρώτη στιγμή ο 25χρονος και ο 21χρονος φίλος του ισχυρίζονται ότι είχαν πάει στην περιοχή ως εθελοντές για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Το βίντεο

Η κατηγορία εις βάρος τους βασίζεται σε βίντεο και φωτογραφίες από περίοικους που φαίνεται ο 25χρονος να είναι σε ένα χωράφι και μετά από λίγο να ξεπηδούν φλόγες από το σημείο.

Ωστόσο το πόρισμα της Πυροσβεστικής διαψεύδει αυτές τις αρχικές εντυπώσεις και επιβεβαιώνει ότι η φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο προκλήθηκε από καύτρες του πύρινου μετώπου που έκαιγε σε κοντινή απόσταση και μεταφέρθηκαν από τον αέρα.

Μάλιστα η ανακρίτρια κοινοποίησε και ένα άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής ζητώντας απαντήσεις. Και από αυτό το βίντεο δεν άλλαξε την αρχική θέση της Πυροσβεστικής η οποία συντάσσει το τελικό της πόρισμα με εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

«Είναι αθώος»

Την ίδια ώρα η μητέρα του προφυλακισθέντος 25χρονος φωνάζει πως το παιδί της είναι αθώο.

«Να είναι μέσα φυλακή. Ποιος; Το παιδί μου που έχουμε δώσει τη ζωή μας στον εθελοντισμό. Εγώ έχω αφήσει τα παιδιά μου μικρά, τα άφηνα και έφευγα για τον εθελοντισμό και έρχονται να μου πουν ότι ο γιος μου; Είναι δυνατόν; Το παιδί μου το θέλω σπίτι. Μου λείπει εννιά μέρες. Εννιά μέρες μου λείπει το παιδί μου. Εννιά νύχτες. Ποια μάνα αντέχει εννιά νύχτες; Ποια μάνα; Γιατί; Γιατί; Τι κάναμε; Βοηθάμε, είμαστε εθελοντές, όλη η οικογένεια, όλο το σόι. Είμαστε εθελοντές της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Και βρεθήκαμε εμείς οι εθελοντές να είμαστε στη φυλακή;

Είναι δυνατόν; Σε τι κράτος ζούμε; Αυτό είναι το κράτος δικαίου;», είπε και πρόσθεσε πως «από μικρό παιδί τον γαλούχησα στον εθελοντισμό».

Οργή από τους γονείς

«Να πω ότι αυτή τη στιγμή στη φυλακή δεν είναι ο γιος μου αλλά ο εθελοντισμός», έχει δηλώσει ο πατέρας του 25χρονου μιλώντας στον ALPHA. «Ο μάρτυρας ο ένστολος, περίμενε έξι ώρες μαζί μας για να καταθέσει. Τον είχαν στημένο έξι ώρες και ήμουν σίγουρος πως τον έστησαν για να βαρεθεί να φύγει αλλά κατέθεσε. Όλοι μαζί ήταν, δίπλα του στα 20 μέτρα ήταν δύο μάρτυρες», ανέφερε

«Να είναι μέσα φυλακή. Ποιος; Το παιδί μου που έχουμε δώσει τη ζωή μας στον εθελοντισμό. Εγώ έχω αφήσει τα παιδιά μου μικρά, τα άφηνα και έφευγα για τον εθελοντισμό και έρχονται να μου πουν ότι ο γιος μου. Είναι δυνατόν; Το παιδί μου το θέλω σπίτι. Μου λείπει εννιά μέρες. Εννιά μέρες μου λείπει το παιδί μου. Εννιά νύχτες. Ποια μάνα αντέχει εννιά νύχτες; Ποια μάνα; Γιατί; Γιατί; Τι κάναμε; Βοηθάμε, είμαστε εθελοντές, όλη η οικογένεια, όλο το σόι. Είμαστε εθελοντές της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Και βρεθήκαμε εμείς οι εθελοντές να είμαστε στη φυλακή; Είναι δυνατόν; Σε τι κράτος ζούμε; Αυτό είναι το κράτος δικαίου;», ανέφερε η μητέρα του 25χρονου, υποστηρίζοντας πως «από μικρό παιδί τον γαλούχησα στον εθελοντισμό».