Πάτρα: Νέα προθεσμία για αύριο πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό – Τι λένε οι δικηγόροι του

Νέα προθεσμία για αύριο πήρε, προκειμένου να απολογηθεί, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Γηροκομείο Πάτρας την περασμένη εβδομάδα.

Μαζί του, θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια και ο 21χρονος που νωρίτερα παρουσιάστηκε για να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης και συνελήφθη με ένταλμα για συνέργεια στον εμπρησμό.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο 25χρονος, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης αφού έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, βρέθηκε στο σημείο «ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά»

Τι λένε οι δικηγόροι τους

Μετά και τις σημερινές εξελίξεις οι δικηγόροι του 25χρονου εξέδωσαν νέα ανακοίνωση που αναφέρουν τα εξής:

Σε σχέση με την εξέλιξη της σημερινής διαδικασίας ενώπιον της Ανακρίτριας Πατρών, κρίνουμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα εξής:

Ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί επανειλημμένα στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, σήμερα προσήλθε αυτοβούλως έξω από το γραφείο της Ανακρίτριας προκειμένου να καταθέσει. Παρέδωσε μάλιστα την αστυνομική του ταυτότητα, αποδεικνύοντας εμπράκτως τη βούλησή του να συνδράμει με κάθε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ωστόσο, και ενώ αναμενόταν να εξεταστεί ως μάρτυρας, εκδόθηκε εναντίον του ένταλμα σύλληψης με τον χαρακτηρισμό του ως «υπόπτου διαφυγής».

«Εύλογες απορίες»

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογες απορίες: Πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί ύποπτος φυγής ένας νέος άνθρωπος που ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει και αντιθέτως εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των αρχών; Με ποια βάση μπορεί να στηρίζεται ένας τέτοιος ισχυρισμός, όταν μέχρι σήμερα δεν είχε καν κληθεί να απολογηθεί ή να καταθέσει ώστε να υπάρχει περιθώριο για αντιφάσεις;

Ο 21χρονος δεν επιχείρησε ποτέ να αποφύγει τη Δικαιοσύνη· αντιθέτως, η σημερινή του παρουσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες και την πρόθεσή του να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Προσήλθε αυτοβούλως ήδη από την 13-8-2025 στην αστυνομία και δήλωσε την ιδιότητα του, του οδηγού της μηχανής. Κρατήθηκε και εξετάστηκε για πολλές ώρες το απόγευμα της 13-8-2025, εξετάστηκε εξονυχιστικά και η μοτοσικλέτα του και αφέθηκε ελεύθερος.

Η μεταβολή της ιδιότητάς του από μάρτυρα σε κατηγορούμενο τη στιγμή που βρισκόταν ήδη ενώπιον των αρχών αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και νηφαλιότητα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια.

«Εσφαλμένες εντυπώσεις»

Η κοινωνία της Πάτρας δεν πρέπει να παρασυρθεί από εσφαλμένες εντυπώσεις. Η υπόθεση αφορά έναν νέο άνθρωπο με διάθεση προσφοράς, ο οποίος αντί να αναγνωριστεί για τη συνδρομή του, κινδυνεύει να αντιμετωπιστεί άδικα.

Με σεβασμό στη μεγάλη καταστροφή που υπέστη η πόλη και με απόλυτη συναίσθηση της ανάγκης να αποδοθούν ευθύνες στους πραγματικούς υπαίτιους, δηλώνουμε εκ νέου ότι θα υπερασπιστούμε με όλα τα νόμιμα μέσα τον εντολέα μας απέναντι σε κάθε άδικη στοχοποίηση.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι των κατηγορουμένων. Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος Παναγιώτης Σ. Καποτάς.»