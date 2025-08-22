Αποκάλυψη in: Μεγάλα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. στην υπόθεση του «εμπρησμού» της Πάτρας

Το κινητό που «πέταξε ένοχα» ο αναφερόμενος δράστης του εμπρησμού στην Πάτρα τελικώς το είχε από την πρώτη στιγμή η ΕΛΑΣ και προχωρούσε σε ψευδείς ενημερώσεις των δικαστικών λειτουργών!

Σημαντικό πλήγμα για την αξιοπιστία ορισμένων αστυνομικών υπηρεσιών (σ.σ. ήδη υπάρχει καταγγελία και στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ) προκύπτει -όπως αποκαλύπτει το in- από την πρόοδο της δικαστικής έρευνας για τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της 13ης Αυγούστου στην περιοχή «Γηροκομείου» στα περίχωρα των Πατρών και η οποία είχε οδηγήσει στην σύλληψη από την ΕΛ.ΑΣ και την προφυλάκιση δύο νεαρών ηλικίας 21 και 25 ετών για «εμπρησμό».

Κι αυτό παρότι το πόρισμα της αρμόδιας υπηρεσίας της Πυροσβεστικής αναφέρει ότι η συγκεκριμένη φωτιά ξεκίνησε από «κηλίδωση» (σ.σ δηλαδή καύτρες από κοντινό πύρινο μέτωπο), υπάρχουν αμφισβητήσεις για την χρονική σειρά των φωτογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν για να καταδείξουν τον «εμπρησμό» κι αμφισβητείται η ορθότητα των καταθέσεων δύο αυτοπτών μαρτύρων.

Επιπλέον στη δικογραφία υπάρχουν δύο καταθέσεις ατόμων –ένας εξ αυτών κι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου ξέσπασε η φωτιά –που ανέφεραν ότι οι δύο συλληφθέντες ήταν εθελοντές που προσπάθησαν να κατασβήσουν μία αρχική εστία φωτιάς κι όχι να προκαλέσουν εκείνοι μία άλλη.

Μάλιστα όπως επισημαίνουν οι δικηγόροι Πατρών Θ. Χριστόπουλος και Π. Καποτάς που εκπροσωπούν νομικά τους κατηγορουμένους ότι στη δικογραφία υπάρχει κατάθεση αστυνομικού ότι «στον 25χρονο βασικό ύποπτο για τον εμπρησμό δεν ανευρέθη κάτι παράνομο ή κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει την έναυση της φωτιάς».

Το κινητό του «εμπρηστή»

Όμως το εντυπωσιακό που προκαλεί σημαντικό κύκλο ερωτημάτων για την ορθότητα των αστυνομικών ερευνών είναι ότι στις 18 Αυγούστου 2025, κι ύστερα από ερωτήσεις των δικαστικών λειτουργών για την τύχη του άφαντου κινητού του, ο αστυνομικός που τον συνέλαβε ανέφερε ότι «στη σωματική έρευνα που έγινε στον κατηγορούμενο δεν ανευρέθη το κινητό τηλέφωνο του». Κάτι που ενίσχυε την θεωρία για «ύποπτη συμπεριφορά του 25χρονου που έσπευσε να πετάξει και να εξαφανίσει το κινητό του».

Όμως λόγω της επίμονης έρευνας των δικαστικών λειτουργών κλήθηκε να καταθέσει την Πέμπτη, άλλος αστυνομικός που κατέθεσε ότι «όταν ήλθε ο 25χρονος θυμάμαι ότι είχε το κινητό τηλέφωνο του».

Συμπλήρωσε δε ότι το κινητό είχε τοποθετηθεί σε ένα μαύρο τσαντάκι του που παραδόθηκε τελικώς στον πατέρα του κι ο οποίος το προσκόμισε τις τελευταίες ώρες στα δικαστήρια της Πάτρας! Με τον 25χρονο στην διάρκεια της απολογίας του να επιμένει ότι το κινητό του ήταν στο αστυνομικό τμήμα αλλά αυτό να θεωρείται επιβαρυντικά –«ψευδής ισχυρισμός» του.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η οικογένεια του 25χρονου προχώρησε σε καταγγελία στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στην οποία ανέφερε ότι «η αστυνομία απέκρυψε από την ανακρίτρια Πατρών το γεγονός ότι η ίδια κατείχε το κινητό του γιου με σκοπό να αποκρύψει στοιχεία και να τον ενοχοποιήσει. Θέλησε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πέταξε το κινητό ώστε να μην βρεθούν στοιχεία και να δυσχεράνει την θέση του.

»Η ανακρίτρια ευθέως αμφισβητούσε το γεγονός ότι παραδώσαμε το κινητό γιατί η ΕΛ.ΑΣ. την διαβεβαίωνε ότι δεν είχε κινητό και ότι το πέταξε με σκοπό να κρύψει στοιχεία».