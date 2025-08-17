newspaper
17.08.2025 | 18:40
Φωτιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων
Πάτρα: Άλλαξαν τις αρχικές τους καταθέσεις οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό – «Είχαμε πάει να δούμε τη φωτιά»
Ελλάδα 17 Αυγούστου 2025 | 20:02

Πάτρα: Άλλαξαν τις αρχικές τους καταθέσεις οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό – «Είχαμε πάει να δούμε τη φωτιά»

Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους - Την εμπλοκή και άλλων ατόμων ερευνούν οι Αρχές στην Πάτρα

Άλλαξαν τους αρχικούς τους ισχυρισμούς κατά την απολογία τους στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό στα Συχαινά στην Πάτρα και αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

Ωστόσο μετά από 5 ώρες που κράτησε η διαδικασία, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και με σύμφωνη γνώμη οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο νεαροί άλλαξαν όσα είχαν καταθέσει στην αστυνομία προανακριτικά και υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη σε εμπρησμό.

Όπως είπαν είχαν πάει στην περιοχή για να δουν την φωτιά, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Ο 19χρονος υποστήριξε ότι η αρχική του κατάθεση – ομολογία – ήταν αποτέλεσμα πίεσης.

Εξετάζεται η εμπλοκή ηθικού αυτουργού

Σύμφωνα με το ERTNews oι Aρχές αναμένεται να ζητήσουν άρση τηλεφωνικού απορρήτου τους και ερευνούν την ύπαρξη τυχόν ηθικού αυτουργού.

Εκτιμούν ότι κάποιος τους προσέγγισε επί τόπου και έναντι κάποιου αντιτίμου τους έπεισε να βάλουν τη φωτιά.

Ο 19χρονος αρχικά, φέρεται να ομολόγησε, ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Προανακριτικά ο 19χρονος, έριξε τις ευθύνες στον 27χρονο, ο οποίος από την πλευρά του είχε καταθέσει στην αστυνομία ότι είχε κενά μνήμης, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Τη Δευτέρα απολογείται ο 25χρονος

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος, για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του, Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος και Παναγιώτης Σ. Καποτάς, με γραπτή τους δήλωση, αμφισβητούν τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Στην δήλωσή τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι «ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».

Αναφερόμενοι δε, στις φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα τους στην περιοχή, σημειώνουν ότι «κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα».

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι «από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας)».

