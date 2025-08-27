Ο Αζεντίν Ουναΐ ανήκει στη Μαρσέιγ, όμως στο Βελοντρόμ δεν έχει μέλλον. Ο προπονητής Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι δεν τον υπολογίζει, ο Μαροκινός μέσος προπονείται με τις «ρεζέρβες» και ψάχνει νέο εργασιακό περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο, γιατί η Μαρσέιγ ζητάει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και ο ίδιος ο παίκτης είναι θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να συμφωνήσει.

Είτε οι Μασσαλοί έκριναν μικρές τις προσφορές, είτε ο Ουναΐ δεν έπαιρνε τις αγωνιστικές εγγυήσεις που ήθελε για τον ρόλο του, το αποτέλεσμα είναι πως ο 24χρονος άσος έχει μείνει αδρανής, λίγες μέρες πριν την εκπνοή του Αυγούστου. Όταν στις 31/8 λήγει η θερινή μεταγραφική περίοδος στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Πάντως, ο Ουναΐ είναι έτοιμος να δεχτεί ένα γερό σοκ, σύμφωνα με τις φήμες στην πατρίδα του: να χάσει τη θέση του στις επιλογές του Ουαλίντ Ρεγκραγκί. Ο ομοσπονδιακός προπονητής του Μαρόκου θα ανακοινώσει την Πέμπτη την 25άδα του για τα ματς του Σεπτεμβρίου και φημολογείται ότι το όνομα του Ουναΐ θα απουσιάζει.

Η κατάσταση θα χειροτερεύσει, επειδή ενδέχεται να κληθεί ένας συμπαίκτης του στη Μαρσέιγ, ο 21χρονος Μπιλάν Ναντίρ. Ένας ποδοσφαιριστής με ταλέντο, που ξεπετάχτηκε τους τελευταίους μήνες!

Ο Ουναΐ ήθελε να επιλέξει μία ομάδα που θα παίζει αναντικατάστατος, για να συμπεριληφθεί σίγουρα στον σχεδιασμό του Ρεγκραγκί. Ούτως ώστε να πάρει μέρος στο Κόπα Άφρικα του Δεκεμβρίου στο Μαρόκο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού.

Ο Ουναΐ έχει ήδη αναστατωθεί στην προοπτική να μην κληθεί στα ματς με το Νίγηρα και τη Ζάμπια, για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Πόσο μάλλον αν ο φόβος του επιβεβαιωθεί και την Πέμπτη αποκλειστεί από την μαροκινή αποστολή…

Παρά τις προσδοκίες του μανατζερικού γραφείου που τον εκπροσωπεί για προτάσεις από τη Τζιρόνα και την Εσπανιόλ, καμία δεν προσεγγίζει τις αξιώσεις της Μαρσέιγ. Ο Ουναΐ στέλνει τα σήματα του προς την Αθήνα, ελπίζοντας σε μία νέα κίνηση. Ίσως στο διήμερο 1-2 Σεπτεμβρίου, όταν δεν θα επιτρέπονται οι μεταγραφές στην Ισπανία, αλλά θα είναι ακόμα ανοιχτές στην Ελλάδα…