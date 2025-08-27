Ολυμπιακός: Τελέστηκε ο ετήσιος αγιασμός παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη (pics)

Με μεγάλα όνειρα και υψηλές φιλοδοξίες ξεκίνησε τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να στοχεύουν για μια ακόμα χρονιά στην κατάκτηση όλων των εγχώριων τίτλων, αλλά και σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία, που θα γεμίσει με χαρά και περηφάνια τον κόσμο τους.

Σήμερα (27/8), όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή, πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, παρουσία του ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο ετήσιος αγιασμός. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού βρέθηκε στις «ερυθρόλευκες» εγκαταστάσεις και χαιρέτησε ένα έναν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, ενώ είχε και ένθερμο εναγκαλισμό με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

Υπενθυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με το… δεξί τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στην πρεμιέρα του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, παρότι αγωνίστηκαν χωρίς την παρουσία των οπαδών τους στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι νταμπλούχοι έκαναν το καθήκον τους απέναντι στους Αρκάδες και πλέον ετοιμάζονται για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής με τον Βόλο στη Θεσσαλία (30/8, 19:00), ενώ αύριο (28/8) είναι προγραμματισμένη η κλήρωση της League Phase του Champions League και θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.