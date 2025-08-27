Δεν προχωρά τη μεταγραφή του Μανέ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός δεν θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αμπντουλί Μανέ.

Οι Ερυθρόλευκοι έφεραν στην Ελλάδα τον επιθετικό από την Γκάμπια, έχοντας συμφωνήσει σε όλα και με τον παίκτη και με τη Μιάλμπι, αλλά μετά από τον ενδελεχή έλεγχο στον οποίο τον υπέβαλαν στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην απόκτησή του.

Κάτι που σημαίνει ότι ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει μέσα στην ημέρα στη Σουηδία, με την μεταγραφή του να ακυρώνεται από πλευράς Ολυμπιακού.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ερυθρόλευκοι είχαν συμφωνήσει για την αγορά του από τη Μιάλμπι έναντι περίπου 4 εκατ. ευρώ και την παραμονή του έως το τέλος του σουηδικού πρωταθλήματος στη νυν ομάδα του.

Πλέον, οι Πειραιώτες στρέφουν και πάλι την προσοχή τους σε άλλες λύσεις για την επίθεση της ομάδας.