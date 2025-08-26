Ο Αμπντουλί Μανέ φτάνει στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό

Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται να φτάσει μετά το μεσημέρι της Τρίτης, στις 13:10, ο Αμπντουλί Μανέ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη σουηδική Μιάλμπι στους «ερυθρόλευκους».

Από Γενάρη στον Πειραιά

Η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, ωστόσο, δεν θα είναι άμεση, αλλά θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο, καθώς η Μιάλμπι ποντάρει πολλά στον Μανέ για να καταφέρει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τον χάσει σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Γι’ αυτό και ο Αφρικανός θα μετακομίσει μόνιμα πια στην Ελλάδα κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο νεαρός επιθετικός, μάλιστα, σκόραρε τη Δευτέρα (25/8) στο εκτός έδρας παιχνίδι της Μιάλμπι με την Γκάις για το σουηδικό πρωτάθλημα και έφτασε τα 7 τέρματα στη φετινή «Άλσβενσκαν».