Ο Αμπντουλί Μανέ φτάνει στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό
Το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταφραφή του στον Ολυμπιακό, ο Αμπντουλί Μανέ.
Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται να φτάσει μετά το μεσημέρι της Τρίτης, στις 13:10, ο Αμπντουλί Μανέ, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη σουηδική Μιάλμπι στους «ερυθρόλευκους».
Από Γενάρη στον Πειραιά
Η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, ωστόσο, δεν θα είναι άμεση, αλλά θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο, καθώς η Μιάλμπι ποντάρει πολλά στον Μανέ για να καταφέρει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τον χάσει σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Γι’ αυτό και ο Αφρικανός θα μετακομίσει μόνιμα πια στην Ελλάδα κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
1-0 Mjällby AIF! Måltorkan är över för Abdoulie Manneh, som gör första allsvenska målet på över tre månader 🟡⚫
📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/DzcWsv9UWe
— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 25, 2025
Ο νεαρός επιθετικός, μάλιστα, σκόραρε τη Δευτέρα (25/8) στο εκτός έδρας παιχνίδι της Μιάλμπι με την Γκάις για το σουηδικό πρωτάθλημα και έφτασε τα 7 τέρματα στη φετινή «Άλσβενσκαν».
