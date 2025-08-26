Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Μανέ: «Είναι τρελοί οι οπαδοί του» (pics, vids)

Το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) έφτασε στη χώρα μας ο Αμπντουλί Μανέ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, από τη σουηδική Μιάλμπι.

Ο 21χρονος επιθετικός θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στους «ερυθρόλευκους» που θα προσθέσουν στο ρόστερ τους ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του σουηδικού πρωταθλήματος.

Η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, όμως, δεν θα είναι άμεση, αλλά θα γίνει τον ερχόμενο Ιανουάριο, καθώς η Μιάλμπι ποντάρει πολλά στον Μανέ για να καταφέρει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τον χάσει σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Κάπως έτσι, ο Αφρικανός θα μετακομίσει οριστικά στην Ελλάδα κατά την χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Δείτε εικόνες και βίντεο από την άφιξή του:

Μανέ: «Είμαι ενθουσιασμένος, είναι τρελοί οι οπαδοί του Ολυμπιακού»

Κατά τις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στη χώρα μας, ο νεαρός σέντερ φορ δήλωσε ενθουσιασμένος για το ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους νταμπλούχους Ελλάδας, λέγοντας μάλιστα πως έχει δει και βίντεο από τον κόσμο της ομάδας στο YouTube!

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μανέ:

Για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος».

Για τη συμμετοχή με τον Ολυμπιακό στο Champions League: «Η συμμετοχή στο Champions League είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Πραγματικά, το ονειρεύομαι από παιδί. Θα είναι ένα μεγάλο βήμα για εμένα».

Για όσα γνωρίζει για τους οπαδούς του Ολυμπιακού: «Έχω δει βίντεο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο YouTube, είναι τόσο τρελοί… Είμαι ενθουσιασμένος».

Για το αν υπήρχαν επαφές με τον Ολυμπιακό πριν από το φετινό καλοκαίρι: «Ναι, υπήρχαν επαφές με τον Ολυμπιακό από πέρυσι, όταν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα».