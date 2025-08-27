newspaper
Αυτοδιοίκηση 27 Αυγούστου 2025 | 14:30

Να παραμείνουν σε λειτουργία τα εκδοτήρια των εισιτηρίων ζήτησαν εκπρόσωποι 9 δήμων

Συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη είχαν εκπρόσωποι 9 δήμων της χώρας που αντιδρούν στο ενδεχόμενο κλεισίματος των εκδοτηρίων.

Spotlight

Με τον αντιδήμαρχο Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκη Παζαΐτη εκπροσωπήθηκε ο Δήμος Τρικκαίων στη συνάντηση των εκπροσώπων των 9 Δήμων που συντονίστηκαν ενάντια στο ενδεχόμενο κλείσιμο εκδοτηρίων της Hellenic Train, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Τρικκαίων και προσθέτει: «Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο γραφείο του, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 – ημέρα συνεδρίασης και του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

Προηγήθηκε, στις 25 Ιουλίου, τηλεδιάσκεψη των εκπροσώπων των 9 ΟΤΑ της κεντρικής Ελλάδας και Θεσσαλίας που πλήττονται από τον σχεδιασμό και αποφασίστηκε ως επόμενο μέτρο, η συνάντηση με το αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος.

Ο κ. Παζαΐτης – και ως τέως εργαζόμενος του ΟΣΕ -έθεσε από την πλευρά των τρικαλινών και του Δήμου Τρικκαίων δύο βασικά στοιχεία:

1. τη σημερινή εικόνα εγκατάλειψης του κτηρίου, που κάποτε στελεχωνόταν πλήρως από προσωπικό του ΟΣΕ, το οποίο προσέφερε απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες στο επιβατικό κοινό. Σημείωσε, δε, ότι θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον φύλαξη του κτηρίου

2. τη σημασία – αρχιτεκτονική και ως τοπόσημο – του ίδιου του κτίσματος, για το οποίο μάλιστα δαπανήθηκαν προ 2ετίας εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές για την αναπαλαίωσή του.

Στη συνάντηση τέθηκαν τα βασικά σημεία της απόφασης των 9 Δήμων, όπως αυτή είχε εκφραστεί μετά την τηλεδιάσκεψη του περασμένου Ιουλίου, με βάση την ανάγκη για

  • άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης
  • ενίσχυση της στελέχωσης των σταθμών με το αναγκαίο προσωπικό, για εύρυθμη λειτουργία εκδοτηρίων και συνοδευτικών υποδομών
  • αναβάθμιση των υποδομών των σταθμών, για αξιοπρεπείς συνθήκες αναμονής, πρόσβασης και πληροφόρησης
  • επανεξέταση της πολιτικής εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού ισότιμα ανάμεσα σε αστικά κέντρα και επαρχιακές πόλεις
  • συνάντηση με τη διοίκηση της Hellenic Train και τα συναρμόδια υπουργεία
  • διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών στη δημόσια μετακίνηση με ισοτιμία, αξιοπρέπεια, προσβασιμότητα.

Στη συζήτηση τέθηκαν από τους εκπροσώπους των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Λαμιέων, Στυλίδας, Καρδίτσας, Φαρσάλων, Τρικκαίων και Βόλου, πρόσθετα, τοπικής σημασίας θέματα, σχετικά με τη σιδηροδρομική μετακίνηση και την κυκλοφορία των τρένων».

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Επί τάπητος 27.08.25

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
Δημιουργική απασχόληση 26.08.25

Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

Η πράξη προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να στηρίξει 2.639 δικαιούχους μέσω voucher καλύπτοντας 3.146 παιδιά σε όλα τα Ιόνια νησιά για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση.

Σύνταξη
Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο
Κοινωνική πολιτική 26.08.25

Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
