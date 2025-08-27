Να παραμείνουν σε λειτουργία τα εκδοτήρια των εισιτηρίων ζήτησαν εκπρόσωποι 9 δήμων

Με τον αντιδήμαρχο Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκη Παζαΐτη εκπροσωπήθηκε ο Δήμος Τρικκαίων στη συνάντηση των εκπροσώπων των 9 Δήμων που συντονίστηκαν ενάντια στο ενδεχόμενο κλείσιμο εκδοτηρίων της Hellenic Train, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Τρικκαίων και προσθέτει: «Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο γραφείο του, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 – ημέρα συνεδρίασης και του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

Προηγήθηκε, στις 25 Ιουλίου, τηλεδιάσκεψη των εκπροσώπων των 9 ΟΤΑ της κεντρικής Ελλάδας και Θεσσαλίας που πλήττονται από τον σχεδιασμό και αποφασίστηκε ως επόμενο μέτρο, η συνάντηση με το αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος.

Ο κ. Παζαΐτης – και ως τέως εργαζόμενος του ΟΣΕ -έθεσε από την πλευρά των τρικαλινών και του Δήμου Τρικκαίων δύο βασικά στοιχεία:

1. τη σημερινή εικόνα εγκατάλειψης του κτηρίου, που κάποτε στελεχωνόταν πλήρως από προσωπικό του ΟΣΕ, το οποίο προσέφερε απαραίτητες υπηρεσίες και πληροφορίες στο επιβατικό κοινό. Σημείωσε, δε, ότι θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον φύλαξη του κτηρίου

2. τη σημασία – αρχιτεκτονική και ως τοπόσημο – του ίδιου του κτίσματος, για το οποίο μάλιστα δαπανήθηκαν προ 2ετίας εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές για την αναπαλαίωσή του.

Στη συνάντηση τέθηκαν τα βασικά σημεία της απόφασης των 9 Δήμων, όπως αυτή είχε εκφραστεί μετά την τηλεδιάσκεψη του περασμένου Ιουλίου, με βάση την ανάγκη για

άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης

ενίσχυση της στελέχωσης των σταθμών με το αναγκαίο προσωπικό, για εύρυθμη λειτουργία εκδοτηρίων και συνοδευτικών υποδομών

αναβάθμιση των υποδομών των σταθμών, για αξιοπρεπείς συνθήκες αναμονής, πρόσβασης και πληροφόρησης

επανεξέταση της πολιτικής εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού ισότιμα ανάμεσα σε αστικά κέντρα και επαρχιακές πόλεις

συνάντηση με τη διοίκηση της Hellenic Train και τα συναρμόδια υπουργεία

διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών στη δημόσια μετακίνηση με ισοτιμία, αξιοπρέπεια, προσβασιμότητα.

Στη συζήτηση τέθηκαν από τους εκπροσώπους των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Λαμιέων, Στυλίδας, Καρδίτσας, Φαρσάλων, Τρικκαίων και Βόλου, πρόσθετα, τοπικής σημασίας θέματα, σχετικά με τη σιδηροδρομική μετακίνηση και την κυκλοφορία των τρένων».