Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο

Ο Άλεξ Μουμπρού νοσηλεύεται έπειτα από οξεία λοίμωξη, με αποτέλεσμα να χάσει τουλάχιστον την έναρξη του Eurobasket 2025. Η Γερμανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε ότι ο Ισπανός τεχνικός και εκλέκτορας της εθνικής ομάδας βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και λαμβάνει θεραπεία, με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά.

Η Γερμανία, πρωταθλήτρια κόσμου και ένα από τα μεγάλα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, θα ξεκινήσει την πορεία της στο Eurobasket χωρίς τον βασικό της καθοδηγητή. Την Τετάρτη (27/8) αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στο πλαίσιο του ομίλου Β, όπου συμμετέχουν επίσης η Λιθουανία, η Φινλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία.

Στον πάγκο θα βρεθεί ο βοηθός του Μουμπρού, Άλαν Ιμπραχιμάγκιτς, ο οποίος θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή τουλάχιστον για το εναρκτήριο παιχνίδι. Παρά την απουσία του Ισπανού τεχνικού, η Γερμανία εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά σύνολα της διοργάνωσης, με τον Νίκολα Γιόκιτς και τη Σερβία να προβάλλουν ως ο βασικός ανταγωνιστής στη μάχη για το χρυσό.

Η είδηση της νοσηλείας του Μουμπρού έχει προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις της ομάδας, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι η κατάσταση της υγείας του θα βελτιωθεί σύντομα και θα επιστρέψει στον πάγκο στη διάρκεια του τουρνουά. Μέχρι τότε, οι παίκτες καλούνται να δείξουν χαρακτήρα και να ξεκινήσουν με το δεξί, αφιερώνοντας –όπως όλα δείχνουν– την προσπάθεια στον προπονητή τους.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η απουσία του Μουμπρού από τον πάγκο θα αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για την πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία, σε ένα Eurobasket που συγκεντρώνει φέτος τα μεγαλύτερα αστέρια της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης. Οι Γερμανοί θεωρούνται ένα από τα φαβορί…