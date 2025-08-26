ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν

Πυρά στην κυβέρνηση με αφορμή την αποκάλυψη του in για το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μέσω δήλωσης του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του, Γρηγόρη Θεοδωράκη.

«Ποια ήταν η πρώτη κίνηση της κυβέρνησης της ΝΔ αμέσως μόλις ανέλαβε την εξουσία το 2019; Να καταργήσει όλα τα ελεγκτικά σώματα της Διοίκησης. Στη θέση τους ίδρυσε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία διαφημίστηκε ως η κορωνίδα και το καμάρι του «επιτελικού κράτους»», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «από τότε συνέβησαν πολλά, ώσπου ξαφνικά το in.gr αποκάλυψε ότι σε ένα άσχετο νομοσχέδιο ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να ακρωτηριάσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και να της αποσπάσει τις αρμοδιότητες ελέγχου του υπουργείου του. Ο λόγος, σύμφωνα πάλι με σχετικά δημοσιεύματα είναι ενοχλητικά πορίσματα της Αρχής Διαφάνειας για την οικονομική διαχείριση φορέων του υπουργείου του».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «μικρή σημασία έχει αν ο κ. Γεωργιάδης έδρασε μόνος ή σε συνεννόηση με το Μαξίμου. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η κυβέρνηση των αυτοπαρουσιαζόμενων ως Ευρωπαίων έχει εκφυλίσει τους θεσμούς του Κράτους όσο καμία άλλη από τη Μεταπολίτευση ως σήμερα».

Τέλος, επισημαίνει πως «να ξέρουν όμως ότι όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τόσα άλλα σκάνδαλα θα έρθει η στιγμή που όλα θα ελεγχθούν και οι ευθύνες θα αποδοθούν. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τους θεσμούς μαγαζάκι του ούτε να στερεί χρήματα από τον ελληνικό λαό».

Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αποκάλυψε το in, πριν από δύο μήνες ένα πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έφτανε στο υπουργείο Υγείας. Αφορούσε σε έλεγχο της Αρχής έπειτα από καταγγελία που είχε γίνει στο υπουργείο για απευθείας αναθέσεις στο νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η ΕΑΔ μέσω του ΣΕΥΥΠ (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας), το οποίο εντάχθηκε στην πρώτη με τον νόμο περί επιτελικού κράτους, διαπίστωνε παρατυπίες σ’ ένα νοσοκομείο.

Πάρτι απευθείας αναθέσεων

Θα περίμενε κανείς ότι θα ακολουθούσαν τα δέοντα, καθώς οι απευθείας αναθέσεις ήταν σε αριθμό περισσότερες από τις μισές σε αριθμό που είχε κάνει το νοσοκομείο μέσα στη χρονιά. Δεν αφορούσαν δηλαδή σε κάποιο μικρό ποσοστό το οποίο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως έκτακτο.

Αντιθέτως όμως απ’ ότι θα περίμενε κανείς το υπουργείο Υγείας και πιο συγκεκριμένα ο ίδιος ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έβαλε την υπόθεση στο αρχείο, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό και πως ναι μεν οι ελεγκτές έκαναν σωστά τη δουλειά τους, από την άλλη όμως «δεν ξέρουν πως λειτουργούν τα νοσοκομεία». Για την Ιστορία, η υπόθεση αφορούσε σε αναθέσεις που ξεπερνούσαν τα 4 εκατ. ευρώ.

Έλεγχος

Θα περίμενε κανείς από τον κ. Γεωργιάδη να είναι περισσότερο προσεκτικός στις διατυπώσεις του και κυρίως να μην απαξιώνει με το γνωστό ύφος του… παντογνώστη που τον χαρακτηρίζει κάθε ανεξάρτητη αρχή που κάνει έλεγχο στα νοσοκομεία, όπως εν προκειμένω έπραξε η ΕΑΔ. Το πόσο ενοχλήθηκε από το εν λόγω πόρισμα – αλλά και από άλλα που δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε- φάνηκε απ’ την προσπάθειά του να διαχωρίσει με τροπολογία σε νόμο μέσα στο καλοκαίρι το ΣΕΥΥΠ από την ΕΑΔ και να το βάλει υπό τον έλεγχο του υπουργείου Υγείας!

Αυτό που ανεπιτυχώς δηλαδή προσπάθησε να κάνει και τον πρόλαβε η σχετική αποκάλυψη του in ήταν όπως ο εν δυνάμει ελεγχόμενος να είχε υπό τον έλεγχό του τους εν δυνάμει ελεγκτές του. Πολύ βολική συνθήκη είναι η αλήθεια. Το επιχείρημα πως έτσι ήταν παλιά τα πράγματα δεν ισχύει εν προκειμένω, καθώς θα έφερνε τον κ. Γεωργιάδη ακριβώς απέναντι στον πυρήνα των εξαγγελιών Μητσοτάκη για περισσότερη διαφάνεια όταν αποφάσιζε να ιδρύσει την ΕΑΔ. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός δεν προχώρησε. Διαβάστε αναλυτικά εδώ.