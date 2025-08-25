newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.08.2025 | 15:34
Φωτιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι
Πολιτική 25 Αυγούστου 2025 | 14:38

Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι

Ως case study μπορεί να χαρακτηριστεί το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις απευθείας αναθέσεις στα νοσοκομεία. Η αντίδραση Γεωργιάδη που έβγαλε... άσχετους τους ελεγκτές και το μεγάλο πάρτι με τις προμήθειες...

Δημήτρης Τερζής
ΡεπορτάζΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Spotlight

Πριν από δύο μήνες ένα πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έφτανε στο υπουργείο Υγείας. Αφορούσε σε έλεγχο της Αρχής έπειτα από καταγγελία που είχε γίνει στο υπουργείο για απευθείας αναθέσεις στο νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η ΕΑΔ μέσω του ΣΕΥΥΠ (Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας), το οποίο εντάχθηκε στην πρώτη με τον νόμο περί επιτελικού κράτους, διαπίστωνε παρατυπίες σ’ ένα νοσοκομείο.

Πάρτι απευθείας αναθέσεων

Θα περίμενε κανείς ότι θα ακολουθούσαν τα δέοντα, καθώς οι απευθείας αναθέσεις ήταν σε αριθμό περισσότερες από τις μισές σε αριθμό που είχε κάνει το νοσοκομείο μέσα στη χρονιά. Δεν αφορούσαν δηλαδή σε κάποιο μικρό ποσοστό το οποίο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως έκτακτο.

Αντιθέτως όμως απ’ ότι θα περίμενε κανείς το υπουργείο Υγείας και πιο συγκεκριμένα ο ίδιος ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης έβαλε την υπόθεση στο αρχείο, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό και πως ναι μεν οι ελεγκτές έκαναν σωστά τη δουλειά τους, από την άλλη όμως «δεν ξέρουν πως λειτουργούν τα νοσοκομεία». Για την Ιστορία, η υπόθεση αφορούσε σε αναθέσεις που ξεπερνούσαν τα 4 εκατ. ευρώ.

Έλεγχος

Θα περίμενε κανείς από τον κ. Γεωργιάδη να είναι περισσότερο προσεκτικός στις διατυπώσεις του και κυρίως να μην απαξιώνει με το γνωστό ύφος του… παντογνώστη που τον χαρακτηρίζει κάθε ανεξάρτητη αρχή που κάνει έλεγχο στα νοσοκομεία, όπως εν προκειμένω έπραξε η ΕΑΔ. Το πόσο ενοχλήθηκε από το εν λόγω πόρισμα – αλλά και από άλλα που δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε- φάνηκε απ’ την προσπάθειά του να διαχωρίσει με τροπολογία σε νόμο μέσα στο καλοκαίρι το ΣΕΥΥΠ από την ΕΑΔ και να το βάλει υπό τον έλεγχο του υπουργείου Υγείας!

Αυτό που ανεπιτυχώς δηλαδή προσπάθησε να κάνει και τον πρόλαβε η σχετική αποκάλυψη του in ήταν όπως ο εν δυνάμει ελεγχόμενος να είχε υπό τον έλεγχό του τους εν δυνάμει ελεγκτές του. Πολύ βολική συνθήκη είναι η αλήθεια. Το επιχείρημα πως έτσι ήταν παλιά τα πράγματα δεν ισχύει εν προκειμένω, καθώς θα έφερνε τον κ. Γεωργιάδη ακριβώς απέναντι στον πυρήνα των εξαγγελιών Μητσοτάκη για περισσότερη διαφάνεια όταν αποφάσιζε να ιδρύσει την ΕΑΔ. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός δεν προχώρησε.

Το πόρισμα για το νοσοκομείο Χατζηκώστα

Επιστρέφοντας στο πόρισμα του νοσοκομείου Χατζηκώστα, έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε κάποια από τα ευρήματα των ελεγκτών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά:

-«Κατά το έτος 2023, η πλειονότητα των συμβάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» συνάφθηκε μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του άρθρ. 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και η καθαρή αξία αυτών αθροιστικά υπερέβη τα 4 εκατ. ευρώ, αναλογώντας έτσι στο 53,18% της συνολικής αξίας όλων των συμβάσεων του φορέα κατά το ως άνω έτος.  

-Η πλειονότητα των ως άνω συμβάσεων, οι οποίες συνάφθηκαν μετά από έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», αφορούσαν την προμήθεια αγαθών, με προεξάρχοντα σε συνολική αξία τα αντιδραστήρια εργαστηρίων, τα υλικά αγγειοπλαστικής, τα ορθοπεδικά υλικά και τα ιατρικά αναλώσιμα. Ως προς τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, υψηλότερης συνολικής αξίας ήταν οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων και των συναφών υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

-Όσον αφορά τις ως άνω προμήθειες αντιδραστηρίων εργαστηρίων (συνολικής αξίας 1.136.128,20€), υλικών αγγειοπλαστικής (συνολικής αξίας 655.925,85€) και ορθοπεδικών υλικών (συνολικής αξίας 409.130,96€),15 ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», μέσω έκδοσης σχετικών διαδοχικών αποφάσεων απευθείας ανάθεσης και τη σύναψη στη συνέχεια των αντίστοιχων συμβάσεων προέβη σε κατάτμηση των αναγκών του φορέα καθ’ υπέρβαση της αρμοδιότητάς του περί έγκρισης προμηθειών αναλώσιμων υλικών προϋπολογισμού μέχρι 15.000€ ετησίως (περ. 17 της παρ. 8 του άρθρ. 7 του ν. 3329/2005), αποφεύγοντας με την πρακτική αυτή τη διενέργεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρ. 27 ή τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο του άρθρ. 39 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αλλά και τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αντίθεση προς τα σχετικώς οριζόμενα στις παρ. 3, 9, 10 και 11 του άρθρ. 6 και στην παρ. 1 του άρθρ. 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), καθώς και στο άρθρ. 324 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127).  

-Ως προς την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, από το έτος 2021 και μέχρι τις 10.10.2023, οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονταν διαδοχικά με τον ίδιο οικονομικό φορέα, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε μέσω συνοπτικών διαγωνισμών, είτε μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθώς κατά το διάστημα αυτό δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί ο προκηρυχθείς ανοικτός διαγωνισμός, με αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.  

Ο πίνακας από το πόρισμα που δείχνει τις απευθείας αναθέσεις για προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων

-Παρομοίως και ως προς την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2023, η καθαριότητα των χώρων του νοσοκομείου πραγματοποιούταν μέσω της διαδοχικής σύναψης συμβάσεων με τον ίδιο οικονομικό φορέα, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (με εξαίρεση την υπ’ αριθμ. 108/16.03.2022 Σύμβαση διάρκειας τριών μηνών, η οποία είχε ανατεθεί στον ίδιο ως άνω οικονομικό φορέα κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού), καθώς κατά το διάστημα αυτό δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί ο προκηρυχθείς ανοικτός διαγωνισμός, με αντικείμενο την καθαριότητα των χώρων του νοσοκομείου.  

-Ο ελεγχόμενος φορέας επέλεξε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και  καθαριότητας των χώρων του νοσοκομείου μόνο για ένα (1) έτος και όχι για περισσότερα, καίτοι πρόκειται για υπηρεσίες με πάγιο και διαρκή χαρακτήρα για το νοσοκομείο, καθώς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7249/12.05.2025 απάντηση σε αναζήτηση απόψεων, η διενέργεια διαγωνισμού άνω των ορίων για περισσότερα έτη θα απαιτούσε προσυμβατικό έλεγχο από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός το οποίο  ενδεχομένως θα καθυστερούσε περισσότερο την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού».  

Τι μάς λένε τα ευρήματα

Το νοσοκομείο Χατζηκώστα φαίνεται να έχει τις ίδιες παθογένειες που έχουν γενικά τα νοσοκομεία, καθώς στο παρελθόν όλες οι καταγγελίες που έγιναν για κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, για αδιαφανείς διαδικασίες και για προβληματικές συμβάσεις αφορούσαν κατά κύριο λόγο υλικά όπως αυτά που περιγράφονται στο πόρισμα των ελεγκτών.

Ο «αδιευκρίνιστος» υπουργός δείχνει να τα έχει ξεχάσει αυτά. Αντιθέτως, εργαλειοποιώντας τις ασφυκτικές συνθήκες του συστήματος Υγείας για τις οποίες είναι και αυτός υπεύθυνος, πώς δικαιολογήθηκε, προκειμένου να βάλει το πόρισμα της ΕΑΔ στο αρχείο; Μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, είπε:

«Υπάρχει τρόπος, πιστεύετε, να λειτουργήσει σαν νοσοκομείο, εάν λειτουργήσει με το Δημόσιο Λογιστικό κατά τον τρόπο που ζήτησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας; Αν εγώ αποφάσιζα ως υπουργός αύριο ότι θα ισχύσουν αυτοί οι κανόνες, που λέει Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι μισοί από αυτούς που θέλουν το χειρουργείο, θα έμεναν χωρίς υλικά. Αλίμονο αν εγώ έλεγα ως υπουργός σε κάποιο διοικητή “αν δεν έχεις διαγωνισμό, σταμάτα τα χειρουργεία”. Πρώτοι εσείς θα ερχόσασταν -και σωστά θα λέγατε- πεθαίνει ο κόσμος, γιατί δεν έχεις υλικά».

Το ενδεχόμενο να είχε λειτουργήσει προληπτικά το σύστημα και να είχε μεριμνήσει ώστε να υπάρχουν υλικά ώστε να μη χρειάζονται τόσες απευθείας αναθέσεις, δεν το σκέφτηκε ο υπουργός. Το να λειτουργήσει επιτέλους ένα κεντρικό σύστημα προμηθειών υγείας για όλο το ΕΣΥ που θα εξοικονομεί χρήματα μέσω των παραγγελιών για όλα τα νοσοκομεία, δεν πέρασε από το μυαλό του κ. Γεωργιάδη.

Κεντρικές προμήθειες, αγνοούνται

Κι εδώ ερχόμαστε στη λειτουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), που υποτίθεται θα είχε αυτόν το ρόλο σε κεντρικό επίπεδο, ώστε οι προμήθειες για το ΕΣΥ να είναι περισσότερο συμφέρουσες οικονομικά και να γίνονται στην ώρα τους. Μια Αρχή που εκμεταλλευόμενη τα στοιχεία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας όλης της χώρας θα μπορούσε σε ετήσια βάση να έχει ένα καλό πλάνο που θα αφορούσε στις ανάγκες τους σε υλικά όπως αυτά που αναγράφονται στο πόρισμα. Κάτι τέτοιο όμως, δεν συμβαίνει και το ερώτημα είναι γιατί καμία κυβέρνηση δεν κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση.

Αντιθέτως, η ΕΚΑΠΥ υπάρχει και ουσιαστικά υπολειτουργεί, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων διαγωνισμούς όπως «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τηv προμήθεια επίπλων γραφείων  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, δυνάμει του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας». Η εν λόγω διαδικασία αναρτήθηκε στις αρχές Αυγούστου στο site της ΕΚΑΠΥ.

Εν προκειμένω η Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη που δεν επιτελεί το ρόλο της. Είναι προφανές ότι η απουσία κάθε πολιτικής βούλησης να γίνει κεντρικοποίηση των προμηθειών βαραίνει την κυβέρνηση και την ηγεσία του υπουργείου. Κάπως έτσι έχουμε φαινόμενα τύπου Χατζηκώστα. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν έκτακτες δαπάνες ως ένα ποσοστό 10 με 15% των προμηθειών. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με απευθείας αναθέσεις που αντιστοιχούν στο 53% των προμηθειών τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σχεδιασμού και η ευθύνη επίσης βαραίνει την ηγεσία του υπουργείου.

Δεν υπάρχει πρόβλημα, σύμφωνα με τον υπουργό

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα στο νοσοκομείο. Το ελέγξαμε πολύ εξονυχιστικά. Ήδη μπήκε στο αρχείο το σχετικό πόρισμα. Και επαναλαμβάνω, δε θα παίξουμε με τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων για πολιτικούς λόγους. Τα νοσοκομεία είναι σοβαρό πράγμα. Είναι το ζήτημα ζωής και θανάτου των ανθρώπων», συμπλήρωσε στη Βουλή ο κ. Γεωργιάδης, κλείνοντας έτσι την υπόθεση και πετώντας επί της ουσίας στον κάλαθο των αχρήστων το πόρισμα μιας ανεξάρτητης αρχής έρευνας.

Το ερώτημα εδώ είναι ποιοι έλεγξαν το νοσοκομείο και αποφάνθηκαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, σύμφωνα με όσα λέει ο κ. υπουργός. Και όχι μόνο αποφάνθηκαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά λίγο καιρό μετά ο ελεγχόμενος διοικητής του νοσοκομείου Χατζηκώστα έπαιρνε… προαγωγή, αναλαμβάνοντας διοικητής στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων. Κι όμως, το πόρισμα της ΕΑΔ, το έγραφε καθαρά:

«Ο Υπουργός Υγείας, ως πειθαρχικώς προϊστάμενος των Διοικητών των νοσοκομείων κατά την παρ. 5 του άρθρ. 11 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), ως ισχύει, καλείται όπως ασκήσει την πειθαρχική του δικαιοδοσία έναντι του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα», Δερδεμέζη Σπυρίδωνος, επειδή, κατά το έτος 2023, μέσω των σχετικών αποφάσεών του, προέβη σε κατάτμηση των αναγκών του φορέα ως προς την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων, υλικών αγγειοπλαστικής και ορθοπεδικών υλικών, αναθέτοντας απευθείας τις συμβάσεις μικρότερης αξίας, οι οποίες προέκυψαν με αυτό τον τρόπο, αποφεύγοντας έτσι τόσο τη διενέργεια ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας».

Ομολογία αποτυχίας

Στο πλαίσιο υπεράσπισης της προβληματικής πολιτικής του, ο κ. Γεωργιάδης έσπευσε να βγάλει… άσχετους τους ελεγκτές της ΕΑΔ, λέγοντας ότι δεν ξέρουν πως λειτουργούν τα νοσοκομεία. Πρόσθεσε ότι για τις εν λόγω εξωσυμβατικές προμήθειες υπάρχει νόμος που τις δικαιολογεί.

Δυστυχώς για τον υπουργό οι αριθμοί της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής είναι αμείλικτοι και κατατέθηκαν επίσημα από αρμόδια χείλη τον Ιανουάριο του 2024 σε ενημερωτική ημερίδα του υπουργείου Υγείας. Εκεί ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Θεμιστοκλέους είχε πει πως μόλις το 20%-25% των προμηθειών των νοσοκομείων του ΕΣΥ γίνονται με δημόσιους διαγωνισμούς. Είχε αναφέρει επίσης το παράδειγμα νοσοκομείου όπου το 90% των προμηθειών ήταν εξωσυμβατικές και μόλις το 10% με δημόσιους διαγωνισμούς.

Αντιδράσεις

Τούτων δοθέντων δεν έχουν άδικο όσοι διαμαρτύρονται για την πολιτική του υπουργείου Υγείας. Το πόρισμα των Ιωαννίνων προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ένωσης νοσοκομειακών γιατρών Ηπείρου που σε σχετική ανακοίνωση κατηγόρησαν τον κ. Γεωργιάδη ότι «έδωσε πολιτικό σήμα σε διοικητές και εταιρίες για ασύδοτες μπίζνες στα νοσοκομεία επιχειρήσεις του ΕΣΥ» και παράλληλα τον κάλεσαν να δώσει το πόρισμα στη δημοσιότητα για να ελεγχθεί «εάν υπάρχει ψήγμα αλήθειας στα λεγόμενά του» και να είναι σε γνώση όλων πόσοι διαγωνισμοί βγήκαν άγονοι και πόσες και ποιες εταιρίες καρπώθηκαν τις απευθείας αναθέσεις μέσω κατατμήσεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Βουλή: Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής
Βουλή 25.08.25

Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
Βουλή 25.08.25

ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις

Με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Πυρά 25.08.25

ΚΚΕ κατά Ανδρουλάκη: Από σκοπιμότητα ζητά επιβεβαίωση και όχι εφαρμογή του ψηφίσματος της Βουλής για την Παλαιστίνη

Για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης ζητά “επικαιροποίηση και επιβεβαίωση” ενός ομόφωνου ψηφίσματος που απλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, διερωτάται το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών
Σφοδρά πυρά 25.08.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Συνεχίζεται η φοροαφαίμαξη, πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών

«Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών
«Φρίκη στη Γάζα» 25.08.25

Παπανδρέου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, έναυσμα για νέα αρχή – Μόνος δρόμος η λύση δύο κρατών

«Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, με την ιστορική σχέση που έχει με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, και τη διασπορά τους, πρέπει να υψώσει τη φωνή της λογικής, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»
ΠΑΣΟΚ 25.08.25

Επιστολή Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη για την αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Να επιβεβαιωθεί το ψήφισμα του 2015»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης ζητεί επίσης «την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών»

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»
Πολιτική κόντρα 25.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για «εξαγγελίες» Μητσοτάκη και ηλιοβασίλεμα Σκέρτσου – «Έχουμε κυβέρνηση με πολλά σκάνδαλα»

Αλεξάνδρα Σδούκου από τη ΝΔ, Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αντιπαρατέθηκαν για την οικονομία, εν όψει της ΔΕΘ - Βολές για τις διακοπές των Ελλήνων

Σύνταξη
Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ: Βίοι παράλληλοι – Χωρίς «σκιάχτρο» το Μαξίμου, ψάχνει αφήγημα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό

Ξεπερνά την πρώτη αμηχανία η Κουμουνδούρου για το «κόμμα Τσίπρα», ο Φάμελλος αξιοποιεί το κεφάλαιο του πρώην, ο Χαρίτσης ξορκίζει την παρελθοντολογία, τελειώνει για τη ΝΔ το αφήγημα του «σκιάχτρου».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»
«Μόνος και απομονωμένος» 24.08.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, που όπως λένε πηγές του είναι το ζητούμενο, ούτε την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
Λύση δύο κρατών 24.08.25

ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Την πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής πριν κλείσει η Ολομέλεια για το καλοκαίρι. Είχε επισημάνει ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη.

Σύνταξη
Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη – Οι αντιδράσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Καλοκαιρινές διακοπές τέλος 24.08.25 Upd: 17:54

Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης μετά τις θριαμβολογίες Μητσοτάκη

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργό, πρώτη μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, προκαλεί αντιδράσεις. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύουν σφοδρά πυρά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σηκώνει το γάντι και να βλέπει «πολιτικούς καιροσκόπους».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
ΓΕΜΗ - ΙΟΒΕ 25.08.25

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει

Σημαντική απώλεια για την Άρσεναλ ο 23χρονος εξτρέμ Σακά, ο οποίος εξαιτίας του τραυματισμού του θα χάσει το ντέρμπι με την Λίβερπουλ όπως και τα ματς με την Εθνικής Αγγλίας.

Σύνταξη
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Tourism in Greece: Beyond Arrivals, Toward Sustainable Growth
English edition 25.08.25

Tourism in Greece: Beyond Arrivals, Toward Sustainable Growth

Bank of Greece data confirm that visitors spent significantly more regardless of the modest rise in arrivals. Germans, French, Italians, and Americans, in particular, boosted spending per trip, helping widen the surplus.

Σύνταξη
Βουλή: Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής
Βουλή 25.08.25

Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ανδρών για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο