Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: Μία μέρα για να μας θυμίζει την αφοσίωση και τη βοήθεια του στον άνθρωπο
Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: Μία μέρα για να μας θυμίζει την αφοσίωση και τη βοήθεια του στον άνθρωπο

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου σήμερα, 26 Αυγούστου, για να τιμήσουμε αυτό το πολυτάλαντο πλάσμα που συντροφεύει τον άνθρωπο για χιλιετίες.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η σημερινή ημέρα, 26 Αυγούστου, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ένα πλάσμα που δένεται με τον άνθρωπο με όλη του την ψυχή.

Ο σκύλος βρίσκεται στο πλευρό του ανθρώπου εδώ και αιώνες, ακολουθώντας τον σε κάθε του βήμα.

Είναι για τον άνθρωπο, σύντροφος, φίλος, πολύτιμος συνεργάτης.

«Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον καλύτερο μας φίλο. Είναι ημέρα γιορτής και ευαισθητοποίησης, είναι μια ευκαιρία για να στραφεί η προσοχή μας ακόμη περισσότερο σε όλους τους τετράποδους φίλους μας. Σε αυτούς που μας συντροφεύουν, σε όλους αυτούς που επιβιώνουν με δυσκολίες στους δρόμους, και σε εκείνους που περιμένουν στα καταφύγια τη δική τους οικογένεια.
Και χρησιμοποιώ τη λέξη «οικογένεια», γιατί οι σκύλοι έτσι μας βλέπουν και μας νιώθουν, ως οικογένεια. Αυτή η σχέση μετράει χιλιάδες χρόνια», επισημαίνει η πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων – βοηθών, Έλενα Παλάγκα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου (26/8) καθιερώθηκε από την υπερασπίστρια των ζώων, Colleen Paige, το 2004

Ο σκύλος είναι από τους πιο πιστούς και ακούραστους συνεργάτες μας, και προσφέρει τις υπηρεσίες του προς όφελος των ανθρώπων

Γυρίζοντας πίσω τον χρόνο, λέει η κα Παλάγκα, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος βρήκε στον σκύλο έναν πιστό σύντροφο και συνεργάτη που τον βοηθούσε στο κυνήγι. Έναν προστάτη που του προσέφερε μεγάλη ασφάλεια, τόσο στη δουλειά του όσο και στην καθημερινότητα του.

Δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε και σε ιστορικά γεγονότα που δείχνουν, τη δυνατή φιλία, αγάπη και αφοσίωση του Άργους προς τον Οδυσσέα και του Περίτα στον Μέγα Αλέξανδρο.

Πόσα βιβλία έχουν γραφτεί για τον πολύτιμό μας φίλο, και πόσες ταινίες έχουν γυριστεί, από τις οποίες οι περισσότερες βασίζονται σε αληθινά γεγονότα; Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τον Χάτσικο, τη Λάσσυ, τον Ρεξ, τον Μπετόβεν;

Κάθε ιστορία μας θυμίζει και επιβεβαιώνει, υπογραμμίζει η κα Παλάγκα, τη δυνατή και ιδιαίτερη σχέση μεταξύ σκύλου και ανθρώπου.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου (26/8) καθιερώθηκε από την υπερασπίστρια των ζώων Colleen Paige, το 2004.

Η σχέση μεταξύ σκύλου και ανθρώπου στο πέρασμα του χρόνου – Πώς βοηθούν τον άνθρωπο

Καθώς τα χρόνια «κυλούσαν», περιγράφει η κα Παλάγκα, η σχέση μεταξύ ανθρώπου και σκύλου εξελίχθηκε. Ο σκύλος έγινε μέλος της οικογένειας, ο πιο πιστός φίλος, η πιο γλυκιά παρέα, η παρηγοριά και η χαρά πολλών ανθρώπων.

Ο σκύλος είναι, πλέον, μέρος της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, και έχει λάβει δικαίως μια από τις υψηλότερες θέσεις στις καρδιές μας.

Συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο πιστούς και ακούραστους συνεργάτες μας, και προσφέρει τις υπηρεσίες του προς όφελος των ανθρώπων.

Η Αστυνομία και ο Στρατός διαθέτουν σκύλους οι οποίοι βοηθούν σε έρευνες, διασώσεις, ανιχνεύουν ουσίες, νάρκες. Άτομα με αναπηρία ζουν δίπλα σε σκύλους – βοηθούς που τους συντροφεύουν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όχι μόνο κάνοντας τη ζωή τους ευκολότερη, αλλά και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Καταλήγοντας, η κα Παλάγκα λέει: «Με λίγα λόγια, ο σκύλος και η σχέση σκύλου και ανθρώπου είναι ένα πραγματικό δώρο. Καθώς γνωρίζουμε ότι ζουν λίγα χρόνια, ας μην ξεχνάμε πως η κάθε στιγμή, η κάθε μέρα που περνάμε με τον καλύτερο μας φίλο, είναι ένα δώρο. Αν θέλεις να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, μπορείς, απλά να αγαπήσεις σαν σκύλος! Χρόνια πολλά στα πιο τρυφερά πλάσματα που αγαπούν ανιδιοτελώς!».

Δείτε βίντεο πώς συμπαραστέκονται οι τετράποδοι βοηθοί στην Κάμερον που έχει προσληφθεί από εγκεφαλικό

Η Κάμερον χρησιμοποιεί το δεξί της χέρι και χαϊδεύει τον Οce (σκύλος υπηρεσίας), και με το άλλο τον Remi, τον νέο σκύλο – βοηθό της, που εκπαιδεύτηκε για επιληπτικές κρίσεις.

Ο Οce θα παραδώσει την σκυτάλη στον Remi. Με τον Remi στον πλευρό της, η Κάμερον θα «χτίσει» δύναμη, θα αποκτήσει ανεξαρτησία και μεταξύ τους θα αναπτυχθεί μία ισχυρή σχέση.

Οι σκύλοι – βοηθοί, ενημερώνει η κα Παλάγκα, μπορούν να συμβάλουν και να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.
Το καθημερινό χάδι, η περιποίηση, το τάισμα και ο χειρισμός ενός σκύλου – βοηθού, προσφέρουν φυσική, επαναλαμβανόμενη κίνηση που υποστηρίζει τους στόχους της φυσικοθεραπείας. Για άτομα όπως η Κάμερον, αυτό δεν είναι, απλώς, συντροφικότητα, είναι θεραπεία στην πράξη.

Η πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων – βοηθών, Έλενα Παλάγκα

● Η κα Έλενα Παλάγκα είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων – βοηθών. Ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικου οργανισμού Nina Service Dogs και διευθύντρια εκπαίδευσης του διεθνή οργανισμού σκύλων – βοηθών Cosmos Working Dogs.

Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους
Αυξάνει το προσδόκιμο ζωής 22.08.25

Εμβόλιο-σωτηρία για τους σκύλους

Επαναστατικό εμβόλιο από το Πανεπιστήμιο Yale "θεραπεύει" τον καρκίνο που σκοτώνει το 65% των σκύλων

Γεώργιος Μαζιάς
Χαϊδεύουμε τη γάτα σε μέρη του σώματός της που την ευχαριστούν – Άραγε, ποια είναι;
«Στις προσταγές σας» 20.08.25

Η γάτα απολαμβάνει πάντα τα χάδια μας; - Οι αντιδράσεις της που δείχνουν ότι δεν τα επιθυμεί

Σε αντίθεση με τον σκύλο, που η καλύτερή του θα ήταν να τον χαϊδεύουμε… κάθε τρεις και λίγο, η γάτα είναι εκείνη που αποφασίζει πότε είναι η ώρα για αγκαλιές και χάδια.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αύγουστος: Τσάρκα με τον σκύλο μας στην Αττική – Έξι μαγευτικοί προορισμοί
Τουριστικές» περιηγήσεις 19.08.25

Αποδράσεις από την καθημερινότητα μαζί με τον σκύλο μας σε μέρη της Αττικής για ανάταση ψυχής – Ποια είναι;

Ο Αύγουστος είναι ο ιδανικός μήνας για να κάνουμε τσάρκα με το αυτοκίνητο και να επισκεφτούμε τοποθεσίες, παρέα με τον σκύλο μας, ώστε να περάσουμε φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα
Αλληλεγγύη = Δύναμη 14.08.25

Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα

Στην Πάτρα την ώρα που οι φλόγες την «περικύκλωναν», οι κινήσεις που έγιναν για τη διάσωση των ζώων, όπως περιγράφονται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, υπήρξαν καθοριστικές.

Τζούλη Τούντα
Στο Ιπποκράτειο Αθηνών ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Στο Ιπποκράτειο Αθηνών ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Γεωργιάδη

Με τα πυρά από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αντιπολίτευση να είναι σφοδρά για την κατάσταση του ΕΣΥ στη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», έχοντας πλάι του τον υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ
«Χάσαμε τη Χουάνι» 26.08.25

Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ

Η βραβευμένη ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, μετά από μια κρυφή μάχη με τον καρκίνο που συγκλονίζει την χώρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»
Μπάσκετ 26.08.25

Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας «πέταξε» για την Κύπρο όπου θα ξεκινήσει την περιπέτειά της στο Eurobasket 2025 και κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Κώστας Σλούκας δήλωσε πως η ομάδα δεν έχει πρόβλημα στον «άσο», προσθέτοντας πως το όποιο θέμα το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι...

Σύνταξη
Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο
«Να αποσυρθεί» 26.08.25

Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο

Πριν ακόμη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο -που μεταξύ άλλων νομιμοποιεί το 13ωρο- είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
LIVE: Γαλλία – Ελλάδα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

LIVE: Γαλλία – Ελλάδα

LIVE: Γαλλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Γαλλία – Ελλάδα, με τη νικήτρια να παίρνει την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα
«Όχι κέρδη για λίγους» 26.08.25

Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα

«Η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα. Για τη Νέα Αριστερά, σημαίνει λιγότερη δουλειά, περισσότερη ζωή, δικαιώματα για όλους, όχι κέρδη για λίγους».

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς
Τους έστησε ενέδρα 26.08.25

Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς στην Αυστραλία

Ο ένοπλος είναι «κυρίαρχος πολίτης» - Τι σημαίνει αυτός ο όρος στην Αυστραλία - Ακόμη ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί στην ενέδρα που είχε στήσει ο θύτης

Σύνταξη
Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο
Κοινωνική πολιτική 26.08.25

Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας
«Έχει άδικο» 26.08.25

Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας

Σε δήλωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε: «Η συμμετοχή του Γούντι Άλεν στη διεθνή εβδομάδα κινηματογράφου της Μόσχας είναι ντροπή και προσβολή» - Τι απαντά ο σκηνοθέτης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της
Ελάχιστος χρόνος 26.08.25

Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της

Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εστιάσει σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ για το πρόβλημα της άμυνας. Ωστόσο, αυτή αυτές δεν λειτούργησαν και ούτε θα λειτουργήσουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ισραήλ: Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας
Νέες διαδηλώσεις 26.08.25

Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας

Διαδηλώσεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Πίεση στον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς, το μήνυμα στον Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο
InShorts 26.08.25

Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο

Έτσι γίνεται στη Σίκινο. Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που απομακρύνεται από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα»

Σύνταξη
