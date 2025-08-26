Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: Μία μέρα για να μας θυμίζει την αφοσίωση και τη βοήθεια του στον άνθρωπο

Η σημερινή ημέρα, 26 Αυγούστου, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ένα πλάσμα που δένεται με τον άνθρωπο με όλη του την ψυχή.

Ο σκύλος βρίσκεται στο πλευρό του ανθρώπου εδώ και αιώνες, ακολουθώντας τον σε κάθε του βήμα.

Είναι για τον άνθρωπο, σύντροφος, φίλος, πολύτιμος συνεργάτης.

«Αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στον καλύτερο μας φίλο. Είναι ημέρα γιορτής και ευαισθητοποίησης, είναι μια ευκαιρία για να στραφεί η προσοχή μας ακόμη περισσότερο σε όλους τους τετράποδους φίλους μας. Σε αυτούς που μας συντροφεύουν, σε όλους αυτούς που επιβιώνουν με δυσκολίες στους δρόμους, και σε εκείνους που περιμένουν στα καταφύγια τη δική τους οικογένεια.

Και χρησιμοποιώ τη λέξη «οικογένεια», γιατί οι σκύλοι έτσι μας βλέπουν και μας νιώθουν, ως οικογένεια. Αυτή η σχέση μετράει χιλιάδες χρόνια», επισημαίνει η πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων – βοηθών, Έλενα Παλάγκα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου (26/8) καθιερώθηκε από την υπερασπίστρια των ζώων, Colleen Paige, το 2004

Γυρίζοντας πίσω τον χρόνο, λέει η κα Παλάγκα, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος βρήκε στον σκύλο έναν πιστό σύντροφο και συνεργάτη που τον βοηθούσε στο κυνήγι. Έναν προστάτη που του προσέφερε μεγάλη ασφάλεια, τόσο στη δουλειά του όσο και στην καθημερινότητα του.

Δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε και σε ιστορικά γεγονότα που δείχνουν, τη δυνατή φιλία, αγάπη και αφοσίωση του Άργους προς τον Οδυσσέα και του Περίτα στον Μέγα Αλέξανδρο.

Πόσα βιβλία έχουν γραφτεί για τον πολύτιμό μας φίλο, και πόσες ταινίες έχουν γυριστεί, από τις οποίες οι περισσότερες βασίζονται σε αληθινά γεγονότα; Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τον Χάτσικο, τη Λάσσυ, τον Ρεξ, τον Μπετόβεν;

Κάθε ιστορία μας θυμίζει και επιβεβαιώνει, υπογραμμίζει η κα Παλάγκα, τη δυνατή και ιδιαίτερη σχέση μεταξύ σκύλου και ανθρώπου.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου (26/8) καθιερώθηκε από την υπερασπίστρια των ζώων Colleen Paige, το 2004.

Η σχέση μεταξύ σκύλου και ανθρώπου στο πέρασμα του χρόνου – Πώς βοηθούν τον άνθρωπο

Καθώς τα χρόνια «κυλούσαν», περιγράφει η κα Παλάγκα, η σχέση μεταξύ ανθρώπου και σκύλου εξελίχθηκε. Ο σκύλος έγινε μέλος της οικογένειας, ο πιο πιστός φίλος, η πιο γλυκιά παρέα, η παρηγοριά και η χαρά πολλών ανθρώπων.

Ο σκύλος είναι, πλέον, μέρος της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, και έχει λάβει δικαίως μια από τις υψηλότερες θέσεις στις καρδιές μας.

Συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο πιστούς και ακούραστους συνεργάτες μας, και προσφέρει τις υπηρεσίες του προς όφελος των ανθρώπων.

Η Αστυνομία και ο Στρατός διαθέτουν σκύλους οι οποίοι βοηθούν σε έρευνες, διασώσεις, ανιχνεύουν ουσίες, νάρκες. Άτομα με αναπηρία ζουν δίπλα σε σκύλους – βοηθούς που τους συντροφεύουν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όχι μόνο κάνοντας τη ζωή τους ευκολότερη, αλλά και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Καταλήγοντας, η κα Παλάγκα λέει: «Με λίγα λόγια, ο σκύλος και η σχέση σκύλου και ανθρώπου είναι ένα πραγματικό δώρο. Καθώς γνωρίζουμε ότι ζουν λίγα χρόνια, ας μην ξεχνάμε πως η κάθε στιγμή, η κάθε μέρα που περνάμε με τον καλύτερο μας φίλο, είναι ένα δώρο. Αν θέλεις να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, μπορείς, απλά να αγαπήσεις σαν σκύλος! Χρόνια πολλά στα πιο τρυφερά πλάσματα που αγαπούν ανιδιοτελώς!».

Δείτε βίντεο πώς συμπαραστέκονται οι τετράποδοι βοηθοί στην Κάμερον που έχει προσληφθεί από εγκεφαλικό

Η Κάμερον χρησιμοποιεί το δεξί της χέρι και χαϊδεύει τον Οce (σκύλος υπηρεσίας), και με το άλλο τον Remi, τον νέο σκύλο – βοηθό της, που εκπαιδεύτηκε για επιληπτικές κρίσεις.

Ο Οce θα παραδώσει την σκυτάλη στον Remi. Με τον Remi στον πλευρό της, η Κάμερον θα «χτίσει» δύναμη, θα αποκτήσει ανεξαρτησία και μεταξύ τους θα αναπτυχθεί μία ισχυρή σχέση.

Οι σκύλοι – βοηθοί, ενημερώνει η κα Παλάγκα, μπορούν να συμβάλουν και να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.

Το καθημερινό χάδι, η περιποίηση, το τάισμα και ο χειρισμός ενός σκύλου – βοηθού, προσφέρουν φυσική, επαναλαμβανόμενη κίνηση που υποστηρίζει τους στόχους της φυσικοθεραπείας. Για άτομα όπως η Κάμερον, αυτό δεν είναι, απλώς, συντροφικότητα, είναι θεραπεία στην πράξη.

● Η κα Έλενα Παλάγκα είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων – βοηθών. Ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικου οργανισμού Nina Service Dogs και διευθύντρια εκπαίδευσης του διεθνή οργανισμού σκύλων – βοηθών Cosmos Working Dogs.