Γερμανία: Ποια είναι η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του κρασιού» που ηγείται του κοινοβουλίου

Λίγες δημόσιες προσωπικότητες είναι συνήθως τόσο άγνωστες στους πολίτες της Γερμανίας, όσο ο εκάστοτε πρόεδρος της Bundestag, του Κοινοβουλίου της χώρας.

Μέχρι πρόσφατα. Για την ακρίβεια από τη στιγμή που η τωρινή πρόεδρος του γερμανικού Κοινοβουλίου, η Τζούλια Κλέκνερ, μέσα σε τρεις μήνες εξελίσσεται στην πιο πολωτική κοινοβουλευτική πρόεδρο εδώ και δεκαετίες.

Η πρόεδρος της γερμανικής Bundestag μπορεί τυπικά να κατατάσσεται ως η δεύτερη θέση της χώρας στη συνταγματική τάξη – πριν από την καγκελάριο και μετά από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο – αλλά ο ρόλος σχεδιάστηκε για να είναι χαμηλού προφίλ, επικεντρωμένος περισσότερο στην κοινοβουλευτική διαδικασία παρά στην προσωπικότητα.

Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες απαιτούν από το άτομο που καθοδηγεί τις κοινοβουλευτικές συνόδους να είναι «αμερόληπτο» και «δίκαιο», διαφυλάσσοντας την «αξιοπρέπεια» και την «τάξη» αντί να προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Κλέκνερ δεν είναι άνθρωπος που τηρεί τις συμβάσεις

Οι επικριτές βλέπουν την πρώην υπουργό Γεωργίας και στενή σύμμαχο του Μερτς ως μέρος μιας πτέρυγας που επιδιώκει να ωθήσει τους θεσμούς της Γερμανίας προς τα δεξιά, παρατηρεί το Euractiv.

Το τελευταίο σημείο ανάφλεξης ήρθε τη Δευτέρα, όταν η Κλέκνερ παρευρέθηκε σε ένα καλοκαιρινό πάρτι του CDU στην πατρίδα της, τη Ρηνανία-Παλατινάτο, που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας, της οποίας ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί το Nius, μια ανερχόμενη δεξιά πλατφόρμα ειδήσεων που συχνά συγκρίνεται με το Fox News.

Το μέσο επιτίθεται κατά των Πρασίνων της Γερμανίας και της «woke αριστεράς» και κατηγορείται τακτικά για προκατάληψη και παραβίαση των δημοσιογραφικών προτύπων. Τις τελευταίες εβδομάδες, η επιθετική κάλυψη του Nius σχετικά με μια σοσιαλδημοκρατική δικαστική επιλογή για το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας βοήθησε στην ενδυνάμωση μιας δεξιάς εκστρατείας που τελικά εκτροχίασε τον διορισμό του δικαστή.

Η παρουσία της Κλέκνερ στον εορτασμό στην περιοχή καταγωγής της προκάλεσε επικρίσεις από τον εταίρο του συνασπισμού του κόμματός της, τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD). Ο κοινοβουλευτικός ηγέτης του SPD, Ματίας Μίρς, δήλωσε ότι η Κλέκνερ οφείλει στο κοινό μια εξήγηση, δεδομένης της «ειδικής ευθύνης του αξιώματός της».

Ανενόχλητη, η πρόεδρος απλώς ενέτεινε την προσπάθειά της. Σε ομιλία της στην εκδήλωση, παρουσίασε την παρουσία της ως θεμιτή εντός των ορίων της ποικιλομορφίας απόψεων. Περιέγραψε το Nius ως το δεξιό αντίστοιχο της taz, μιας αριστερής γερμανικής καθημερινής εφημερίδας που έχει τις ρίζες της στα αντικαθεστωτικά κινήματα της δεκαετίας του 1970 και σήμερα διαβάζεται από πολλές αστικές ελίτ.

Από το κρασί στην προεδρία της βουλής

Η Κλέκνερ έχει ιστορικό ιδιαιτερότητας στον μάλλον άχρωμο πολιτικό κόσμο της Γερμανίας με το εριστικό της στυλ και μια αξιοσημείωτη κλίση για λάμψη και εξωτικά ρούχα.

Κόρη οινοποιού, η Κλέκνερ εξακολουθεί μερικές φορές να υποτιμάται επειδή υπηρέτησε ως Βασίλισσα του Κρασιού της Γερμανίας τη δεκαετία του 1990, πρέσβειρα μάρκετινγκ για τη βιομηχανία οίνου.

Τραβάει συνεχώς την προσοχή των ταμπλόιντ, από τη δραματική απώλεια βάρους 17 κιλών μέχρι μια νέα σχέση με εξέχοντα τηλεοπτικό παρουσιαστή και το εμπριμέ φόρεμα Marc Cain αξίας 400 ευρώ που φόρεσε στο καλοκαιρινό πάρτι του CDU.

Τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσής της εναλλάσσονται μεταξύ βίντεο τύπου influencer για διασταυρώσεις κανίς και ιστοριών στο Instagram που επαινούν τον Μερτς επειδή «διέλυσε» μια παρουσιάστρια ειδήσεων σε συνέντευξη.

Παρά το γεγονός ότι οφείλει την άνοδό της στην κεντρώα Άνγκελα Μέρκελ, υπό την οποία διετέλεσε υπουργός Γεωργίας, η Κλέκνερ έχει καλλιεργήσει σταθερά ένα δεξιό πολιτικό προφίλ. Πίεσε για αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης και απαίτησε απαγόρευση της μπούρκας αφού η Μέρκελ άνοιξε τη Γερμανία σε εκατομμύρια πρόσφυγες από μουσουλμανικές χώρες.

Η εξασθένηση της προσοχής του κοινού μετά την πτώση του CDU στην αντιπολίτευση το 2021 σηματοδότησε ένα χαμηλό σημείο για την Κλέκνερ. Στο περσινό συνέδριο του κόμματος CDU, εθεάθη να μοιράζει με ανυπομονησία ποπ κορν σε δημοσιογράφους που εργάζονταν στα γραφεία Τύπου σε μια προφανή προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή.

Αλλά η ανοιχτή υποστήριξή της στις επανειλημμένες υποψηφιότητες ηγεσίας του Φρίντριχ Μερτς τελικά απέδωσε καρπούς. Την αντάμειψε με την προεδρία της Bundestag, αφού οδήγησε το CDU στη νίκη στις εθνικές εκλογές νωρίτερα φέτος.

Σημαίες και καβγάδες

Από τότε, η Κλέκνερ επέστρεψε στην εριστικότητα.

Μία από τις πρώτες της κινήσεις ήταν να απαγορεύσει την σημαία του ουράνιου τόξου στις εγκαταστάσεις του κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρέλασης Pride του Βερολίνου, ενώ παράλληλα εμπόδισε το δίκτυο ΛΟΑΤΚΙ προσωπικού της Bundestag να συμμετάσχει στην πορεία με επίσημη ιδιότητα.

Η Κλέκνερ δικαιολόγησε την κίνηση αναφερόμενη στην ουδετερότητα του κοινοβουλίου, αλλά οι πολιτικοί αντίπαλοι την κατηγόρησαν ότι καταχράστηκε την έννοια ως κάλυψη για δεξιές πολιτισμικές μάχες.

Ενώ ήταν αυστηρή με τους ακροδεξιούς βουλευτές του Alternative für Deutschland (AfD), έχει συγκρουστεί ιδιαίτερα με το ακροαριστερό κόμμα Die Linke, ενώ έχει αποβάλει βουλευτή επειδή φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «Παλαιστίνη».

Σε email που είδε το Euractiv, αξιωματούχοι της Bundestag διέταξαν μια βουλευτή να αφαιρέσει μια σημαία Pride.

Αφού υποστήριξε το Nius στην εκδήλωση του CDU τη Δευτέρα, η Αριστερά ζήτησε την παραίτηση της Κλέκνερ, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν τα κίνητρά της.

«Αναρωτιέμαι αν η πρόεδρος της Bundestag δεν είναι τόσο εξοικειωμένη με το γερμανικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης όσο υποδηλώνει η δήλωσή της ή αν επιδιώκει μια πολιτική ατζέντα σπρώχνοντας το καταξιωμένο taz στην άκρα αριστερά», δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Γερμανών Δημοσιογράφων, Μίκα Μπούστερ, σε έναν γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Το CDU στηρίζει την Κλέκνερ, με ανώτερους αξιωματούχους να μιλούν για προφανή προσπάθεια δημοσιογράφων να δημιουργήσουν κάποιες ειδήσεις κατά τη διάρκεια των ημερών του καλοκαιριού.

Πηγή: ΟΤ