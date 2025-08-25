newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γερμανία: Ποια είναι η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του κρασιού» που ηγείται του κοινοβουλίου
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 00:42

Γερμανία: Ποια είναι η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του κρασιού» που ηγείται του κοινοβουλίου

Η προεδρία της Bundestag δομήθηκε για αυτοσυγκράτηση και χαμηλό προφίλ, ωστόσο η Τζούλια Κλέκνερ την μετατρέπει σε σκηνή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Λίγες δημόσιες προσωπικότητες είναι συνήθως τόσο άγνωστες στους πολίτες της Γερμανίας, όσο ο εκάστοτε πρόεδρος της Bundestag, του Κοινοβουλίου της χώρας.

Μέχρι πρόσφατα. Για την ακρίβεια από τη στιγμή που η τωρινή πρόεδρος του γερμανικού Κοινοβουλίου, η Τζούλια Κλέκνερ, μέσα σε τρεις μήνες εξελίσσεται στην πιο πολωτική κοινοβουλευτική πρόεδρο εδώ και δεκαετίες.

Η πρόεδρος της γερμανικής Bundestag μπορεί τυπικά να κατατάσσεται ως η δεύτερη θέση της χώρας στη συνταγματική τάξη – πριν από την καγκελάριο και μετά από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο – αλλά ο ρόλος σχεδιάστηκε για να είναι χαμηλού προφίλ, επικεντρωμένος περισσότερο στην κοινοβουλευτική διαδικασία παρά στην προσωπικότητα.

Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες απαιτούν από το άτομο που καθοδηγεί τις κοινοβουλευτικές συνόδους να είναι «αμερόληπτο» και «δίκαιο», διαφυλάσσοντας την «αξιοπρέπεια» και την «τάξη» αντί να προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Κλέκνερ δεν είναι άνθρωπος που τηρεί τις συμβάσεις

Οι επικριτές βλέπουν την πρώην υπουργό Γεωργίας και στενή σύμμαχο του Μερτς ως μέρος μιας πτέρυγας που επιδιώκει να ωθήσει τους θεσμούς της Γερμανίας προς τα δεξιά, παρατηρεί το Euractiv.

Το τελευταίο σημείο ανάφλεξης ήρθε τη Δευτέρα, όταν η Κλέκνερ παρευρέθηκε σε ένα καλοκαιρινό πάρτι του CDU στην πατρίδα της, τη Ρηνανία-Παλατινάτο, που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας, της οποίας ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί το Nius, μια ανερχόμενη δεξιά πλατφόρμα ειδήσεων που συχνά συγκρίνεται με το Fox News.

Το μέσο επιτίθεται κατά των Πρασίνων της Γερμανίας και της «woke αριστεράς» και κατηγορείται τακτικά για προκατάληψη και παραβίαση των δημοσιογραφικών προτύπων. Τις τελευταίες εβδομάδες, η επιθετική κάλυψη του Nius σχετικά με μια σοσιαλδημοκρατική δικαστική επιλογή για το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας βοήθησε στην ενδυνάμωση μιας δεξιάς εκστρατείας που τελικά εκτροχίασε τον διορισμό του δικαστή.

Η παρουσία της Κλέκνερ στον εορτασμό στην περιοχή καταγωγής της προκάλεσε επικρίσεις από τον εταίρο του συνασπισμού του κόμματός της, τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD). Ο κοινοβουλευτικός ηγέτης του SPD, Ματίας Μίρς, δήλωσε ότι η Κλέκνερ οφείλει στο κοινό μια εξήγηση, δεδομένης της «ειδικής ευθύνης του αξιώματός της».

Ανενόχλητη, η πρόεδρος απλώς ενέτεινε την προσπάθειά της. Σε ομιλία της στην εκδήλωση, παρουσίασε την παρουσία της ως θεμιτή εντός των ορίων της ποικιλομορφίας απόψεων. Περιέγραψε το Nius ως το δεξιό αντίστοιχο της taz, μιας αριστερής γερμανικής καθημερινής εφημερίδας που έχει τις ρίζες της στα αντικαθεστωτικά κινήματα της δεκαετίας του 1970 και σήμερα διαβάζεται από πολλές αστικές ελίτ.

Από το κρασί στην προεδρία της βουλής

Η Κλέκνερ έχει ιστορικό ιδιαιτερότητας στον μάλλον άχρωμο πολιτικό κόσμο της Γερμανίας με το εριστικό της στυλ και μια αξιοσημείωτη κλίση για λάμψη και εξωτικά ρούχα.

Κόρη οινοποιού, η Κλέκνερ εξακολουθεί μερικές φορές να υποτιμάται επειδή υπηρέτησε ως Βασίλισσα του Κρασιού της Γερμανίας τη δεκαετία του 1990, πρέσβειρα μάρκετινγκ για τη βιομηχανία οίνου.

Τραβάει συνεχώς την προσοχή των ταμπλόιντ, από τη δραματική απώλεια βάρους 17 κιλών μέχρι μια νέα σχέση με εξέχοντα τηλεοπτικό παρουσιαστή και το εμπριμέ φόρεμα Marc Cain αξίας 400 ευρώ που φόρεσε στο καλοκαιρινό πάρτι του CDU.

Τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσής της εναλλάσσονται μεταξύ βίντεο τύπου influencer για διασταυρώσεις κανίς και ιστοριών στο Instagram που επαινούν τον Μερτς επειδή «διέλυσε» μια παρουσιάστρια ειδήσεων σε συνέντευξη.

Παρά το γεγονός ότι οφείλει την άνοδό της στην κεντρώα Άνγκελα Μέρκελ, υπό την οποία διετέλεσε υπουργός Γεωργίας, η Κλέκνερ έχει καλλιεργήσει σταθερά ένα δεξιό πολιτικό προφίλ. Πίεσε για αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης και απαίτησε απαγόρευση της μπούρκας αφού η Μέρκελ άνοιξε τη Γερμανία σε εκατομμύρια πρόσφυγες από μουσουλμανικές χώρες.

Η εξασθένηση της προσοχής του κοινού μετά την πτώση του CDU στην αντιπολίτευση το 2021 σηματοδότησε ένα χαμηλό σημείο για την Κλέκνερ. Στο περσινό συνέδριο του κόμματος CDU, εθεάθη να μοιράζει με ανυπομονησία ποπ κορν σε δημοσιογράφους που εργάζονταν στα γραφεία Τύπου σε μια προφανή προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή.

Αλλά η ανοιχτή υποστήριξή της στις επανειλημμένες υποψηφιότητες ηγεσίας του Φρίντριχ Μερτς τελικά απέδωσε καρπούς. Την αντάμειψε με την προεδρία της Bundestag, αφού οδήγησε το CDU στη νίκη στις εθνικές εκλογές νωρίτερα φέτος.

Σημαίες και καβγάδες

Από τότε, η Κλέκνερ επέστρεψε στην εριστικότητα.

Μία από τις πρώτες της κινήσεις ήταν να απαγορεύσει την σημαία του ουράνιου τόξου στις εγκαταστάσεις του κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρέλασης Pride του Βερολίνου, ενώ παράλληλα εμπόδισε το δίκτυο ΛΟΑΤΚΙ προσωπικού της Bundestag να συμμετάσχει στην πορεία με επίσημη ιδιότητα.

Η Κλέκνερ δικαιολόγησε την κίνηση αναφερόμενη στην ουδετερότητα του κοινοβουλίου, αλλά οι πολιτικοί αντίπαλοι την κατηγόρησαν ότι καταχράστηκε την έννοια ως κάλυψη για δεξιές πολιτισμικές μάχες.

Ενώ ήταν αυστηρή με τους ακροδεξιούς βουλευτές του Alternative für Deutschland (AfD), έχει συγκρουστεί ιδιαίτερα με το ακροαριστερό κόμμα Die Linke, ενώ έχει αποβάλει βουλευτή επειδή φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «Παλαιστίνη».

Σε email που είδε το Euractiv, αξιωματούχοι της Bundestag διέταξαν μια βουλευτή να αφαιρέσει μια σημαία Pride.

Αφού υποστήριξε το Nius στην εκδήλωση του CDU τη Δευτέρα, η Αριστερά ζήτησε την παραίτηση της Κλέκνερ, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν τα κίνητρά της.

«Αναρωτιέμαι αν η πρόεδρος της Bundestag δεν είναι τόσο εξοικειωμένη με το γερμανικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης όσο υποδηλώνει η δήλωσή της ή αν επιδιώκει μια πολιτική ατζέντα σπρώχνοντας το καταξιωμένο taz στην άκρα αριστερά», δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Γερμανών Δημοσιογράφων, Μίκα Μπούστερ, σε έναν γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Το CDU στηρίζει την Κλέκνερ, με ανώτερους αξιωματούχους να μιλούν για προφανή προσπάθεια δημοσιογράφων να δημιουργήσουν κάποιες ειδήσεις κατά τη διάρκεια των ημερών του καλοκαιριού.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα
The New York Times 24.08.25

Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στην Ιστορία, δεν πτοείται από αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες βρήκαν τρόπο να τις παρακάμπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας
Απαιτούν συμφωνία 24.08.25

Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων διαδήλωσαν έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας κατάπαυση πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων. Εκρήξεις και πυρκαγιές στη Γάζα, καθώς βομβαρδίζονται προάστια της Γάζας

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας
Κόσμος 24.08.25

Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας

Ανήμερα του εορτασμού της ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη ειρήνης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Παξοί: Γιατροί και αστυνομικοί προσπαθούσαν 45 λεπτά να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα
Τραγωδία 24.08.25

«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στους Παξούς

«Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε», δήλωσε στο MEGA ο γιατρός του Κέντρου Υγείας. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της και βρέθηκε νεκρή στην πισίνα γειτονικού συγκροτήματος.

Σύνταξη
Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»
Σωματική έλξη; 24.08.25

Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»

Η Τζούλια Φοξ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Μύκονος 24.08.25

Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Βραζιλιάνος

Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου
On Field 24.08.25

Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Ο 15χρονος Μαξ ζει ένα μοναδικό όνειρο και ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον νεαρό, αλλά και την οικογένεια του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο