Το 68% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA, για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Bild, θεωρεί πως στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) θα αναλάβει τη διακυβέρνηση τουλάχιστον ενός ομοσπονδιακού κρατιδίου το 2026 (στη φωτογραφία αρχείου του Thomas Peter/Reuters, επάνω, οπαδοί της ακροδεξιάς AfD κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Πύλη του Βρανδεμβούργου).

Το 25% των ψηφοφόρων θεωρεί πως η ακροδεξιά AfD θα επικρατήσει σε δύο ή περισσότερα κρατίδια στις εκλογές του 2026

Κρατιδιακές εκλογές έχουν προγραμματιστεί την επόμενη χρονιά σε Βάδη-Βυρτεμβέργη, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σαξονία-Ανχαλτ, Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 43% των ερωτηθέντων εκτιμά πως στέλεχος της ακροδεξιάς θα κερδίσει τις εκλογές σε τουλάχιστον ένα ομοσπονδιακό κρατίδιο, ενώ το 25% θεωρεί πως η AfD θα επικρατήσει σε δύο ή περισσότερα.

Το 19% δεν πιστεύει ότι στέλεχος του AfD θα αναλάβει τη διακυβέρνηση κρατιδίου, ενώ το 13% απέφυγε να κάνει πρόβλεψη.

Το «τείχος» συνεργασίας

Το 47% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο σε ενδεχόμενη συνεργασία της Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) με την AfD.

Ωστόσο, τέσσερις στους δέκα απορρίπτουν το λεγόμενο «τείχος» κατά της συνεργασίας με την ακροδεξιά, ενώ το 6% απάντησε ότι δεν το ενδιαφέρει και το 7% αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σε ψήφισμα του 2018, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με την ακροδεξιά AfD όσο και με το κόμμα της Αριστεράς.

Πηγή: ΑΠΕ