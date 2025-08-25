sports betsson
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
25 Αυγούστου 2025

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι χωρίς νίκη μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος, καθώς την ήττα της πρεμιέρας από την Άρσεναλ στο Ολντ Τράφορντ, ακολούθησε η ισοπαλία (1-1) στο χθεσινό, εκτός έδρας παιχνίδι με την Φούλαμ.

Μπορεί να βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της Πρέμιερ Λιγκ αλλά είναι σίγουρο πως ο αγώνας του Σαββάτου απέναντι στην Μπέρνλι, αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για τον τεχνικό της Γιουνάιτεντ.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ είχε αισθανθεί την πίεση από την περασμένη κιόλας σεζόν και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι αν η ομάδα του δεν καταφέρει να πάρει τη νίκη ούτε στο παιχνίδι με την Μπέρνλι, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ ζόρικα για τον Πορτογάλο προπονητή.

Ο Αμορίμ ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πως η περίοδος χάριτος έχει περάσει προ πολλού και οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ περιμένουν αποτελέσματα.

Είναι προφανές πως κανείς δεν θέλει ούτε να σκέφτεται το ενδεχόμενο επανάληψης της περσινής αγωνιστικής περιόδου καθώς όλοι στο «θέατρο των ονείρων» θέλουν να δουν άμεσα την ομάδα τους να επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ισοπαλία στο παιχνίδι με την Φούλαμ προκάλεσε γκρίνια και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν… άργησαν να κάνουν την εμφάνιση τους.

Πολλοί ήταν εκείνοι που έριξαν τα «βέλη» τους στον Ρούμπεν Αμορίμ, αναφέροντας πως ο Πορτογάλος προπονητής φέρει μεγάλη ευθύνη για την αγωνιστική εικόνα που είχε η Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο.

Γιατί στο ματς της πρεμιέρας απέναντι στην Άρσεναλ, η Γιουνάιτεντ είχε μια υποφερτή απόδοση, ωστόσο στο Γκράβεν Κότατζ τίποτα δεν λειτούργησε σωστά κι αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Η ομάδα του Μάντσεστερ έχει έναν μόλις βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ και αν δεν πάρει τη νίκη στον αγώνα του Σαββάτου απέναντι στην Μπέρνλι, τότε θα μείνει πολύ πίσω από το γκρουπ των πρωτοπόρων, με το… καλημέρα στο νέο πρωτάθλημα.

Γι’ αυτό λοιπόν ο συγκεκριμένος αγώνας είναι κάτι παραπάνω από σημαντικός, τόσο για την συνέχεια της ομάδας του Μάντσεστερ, όσο και για το μέλλον του Αμορίμ στην τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ.

Είναι προφανές πως αν το αποτέλεσμα κόντρα στην Μπέρνλι δεν είναι το επιθυμητό για την ομάδα του Αμορίμ, τότε ο Πορτογάλος θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αναφορικά με το μέλλον του στο Ολντ Τράφορντ.

Το ξέρει πολύ καλά ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ και γι’ αυτό όλοι περιμένουν να δουν τον τρόπο με τον οποίο θ’ ανταποκριθούν στην μεγάλη πίεση, οι παίκτες της αγγλικής ομάδας.

Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος ότι όλα τα φώτα θα είναι το επόμενο Σάββατο, στραμμένα στο «θέατρο των ονείρων».

World
ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

ΕΕ: Γιατί κινδυνεύει η εμπορική φήμη της από τη συμφωνία με τον Τραμπ

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

