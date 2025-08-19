To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ

Πως φανταζόταν άραγε την πορεία του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρούμπεν Αμορίμ όταν πέρσι έπαιρνε την απόφαση να αφήσει την δική του εξαιρετική Σπόρτινγκ για να πάει στο επόμενο επίπεδο και την αγγλική ομάδα που βρίσκεται στα «κάτω» της; Σίγουρα δεν μπορούσε να φανταστεί πως λίγους μήνες μετά το όνομα του θα συζητιόταν κυρίως για αρνητικά θέματα. Και συνάμα πως θα «έσπαγε» το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Όπως το 53,5% της… ντροπής που του ανήκει. Τι αντιπροσωπεύει αυτό το ποσοστό; Τις ήττες που έχει ως τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Πρέμιερ Λιγκ. Ναι, ο Αμορίμ μετά και την ήττα από την Άρσεναλ στο Ολντ Τράφορντ στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος έφτασε τις 15 ήττες σε 28 συνολικά ματς στην Πρέμιερ Λιγκ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ!

Το λες και επίτευγμα ακόμη και για αυτή την Γιουνάιτεντ που ακόμη ψάχνεται στην μετά-Φέργκιουσον εποχή. Και είναι αν μη τι άλλο άκρως προβληματικό για τον Αμορίμ αυτό το ρεκόρ που κατέχει καθώς κανείς άλλος τεχνικός στην Πρέμιερ Λιγκ από το 2010 έως τώρα δεν το έχει… πετύχει. Ο Πορτογάλος τεχνικός έφτασε τόσο γρήγορα στις 15 ήττες, σε ένα ρεκόρ 15ετιας χωρίς να μιλάμε για νεοφώτιστες ομάδες. Αν δούμε μάλιστα και την σχετική λίστα όσων είναι «κάτω» από τον Αμορίμ γίνεται ακόμη πιο εμφανέστατος ο βαθμός αποτυχίας του Πορτογάλου. Έως τώρα βεβαίως καθώς η νέα σεζόν μόλις ξεκίνησε με τον Αμορίμ να έχει από την αρχή την ομάδα, να έχει κάνει τις μεταγραφές του και να θεωρεί πως όλα αυτά μπορούν στο μέλλον να αποτελούν απλά μια κακή ανάμνηση.

Πίσω λοιπόν από τις 15 ήττες του Αμορίμ σε μόλις 28 παιχνίδια, βρίσκεται ο πρώην προπονητής της Σουόνσι, Πολ Κλέμεντ όπου χρειάστηκε μόλις 29 αγώνες για να φτάσει τις 15 ήττες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Στιβ Κιν, ο οποίος εκδιώχθηκε από την Μπλάκμπερν λίγο μετά τις 15 ήττες σε 30 παιχνίδια στο Ίγουντ Παρκ το 2012. Ο Τόνι Πιούλις είναι τέταρτος, αφού του χρειάστηκαν 31 αγώνες για να μετρήσει 15 ήττες στην πρώτη του δουλειά στην Πρέμιερ Λιγκ με τη Στόουκ. Ο Στίβεν Τζέραρντ συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα, μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στο Βίλα Παρκ με 15 ήττες μετά από 31 ματς. Ακολουθεί ο Έντι Χάου σε 32 αγώνες και ο Τζέσι Μαρς στην Λιντς με το ίδιο ποσοστό. Ένας από τους λίγους προπονητές της Γουότφορντ που ήταν υπεύθυνος για αρκετό καιρό ώστε να χάσει 15 αγώνες, ο Βάλτερ Ματσάρι είναι όγδοος, έχοντας 33 αγώνες. Ο Ραλφ Χάζενχιτλ της Σαουθάμπτον έφτασε επίσης στις 15 ήττες σε 33 αγώνες και ο Στιβ Κλαρκ συμπληρώνει την λίστα με 35 αγώνες.

Όσο για τους προκατόχους του Αμορίμ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Η σύγκριση με αυτόν που διαδέχθηκε, τον Έρικ τεν Χαγκ είναι… τρομακτική για τον Αμορίμ. Ο Ολλανδός τεχνικός χρειάστηκε 53 ματς για να φτάσει τις 15 ήττες στην Πρέμιερ Λιγκ, ενώ κάθε άλλος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» χρειάστηκε τουλάχιστον διπλάσιους αγώνες από τους 28 αγώνες του Αμορίμ!

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ χρειάστηκε 65 παιχνίδια ενώ ο Ζοζέ Μουρίνιο χρειάστηκε 87. Ο Λουί φαν Χάαλ χρειάστηκε 66 παιχνίδια, ή με άλλα λόγια, δύο ολόκληρες σεζόν, για να μετρήσει 15 ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ ο Ντέιβιντ Μόγιες απολύθηκε αφού έχασε 11 από τα 34 παιχνίδια του ως προπονητής στο Ολντ Τράφορντ. Όσο για τον άπιαστο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον; Πέρασαν 113 ματς στην Πρέμιερ Λιγκ για να γνωρίσει 15 ήττες…