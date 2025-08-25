Προφυλακιστέος ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Εεσαγγελέα κρίθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι προφυλακιστέος 57χρονος κατηγορούμενος για επτά πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο.

Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου την Δυτικής Λέσβου, ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο.

Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Από μεριάς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου.

Η σημερινή διαδικασία διήρκεσε αρκετές ώρες, καθώς –σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, Πανάγο Κουφέλο– τόσο η Ανακρίτρια όσο και ο Εισαγγελέας εξέτασαν αναλυτικά όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

«Κρίθηκε προφυλακιστέος. Από εκεί και πέρα θα διαταχθεί και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ώστε οι ισχυρισμοί μας να αποδειχθούν από δημόσιο φορέα, ότι όντως ο συγκεκριμένος έχει αυτό το θέμα με την ψυχική του υγεία», δήλωσε εξερχόμενος από το Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης ο κ. Κουφέλος.

«Αντιμετωπίζει προβλήματα»

Ο συνήγορος πρόσθεσε πως υπήρχαν ήδη αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 57χρονος αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα «εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2021», ωστόσο αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του «έως ότου αποδειχθούν περαιτέρω τα υπόλοιπα με την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη».