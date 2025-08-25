Προφυλακιστέος ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο
Από μεριάς υπεράσπισης του 57χρονου ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου.
- Απόγνωση ή ευρηματικότητα; Σε αεροπλάνα του Ψυχρού Πολέμου και τακτικές Α’ ΠΠ καταφεύγουν οι Ουκρανοί
- Τα «αναπάντητα ερωτήματα» από την αξιωματική αντιπολίτευση, στη «σέντρα» από την κυβέρνηση
- Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι: Κατέρρευσε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό
- Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του
Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Εεσαγγελέα κρίθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι προφυλακιστέος 57χρονος κατηγορούμενος για επτά πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο.
Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου την Δυτικής Λέσβου, ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο.
Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Από μεριάς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου.
Η σημερινή διαδικασία διήρκεσε αρκετές ώρες, καθώς –σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, Πανάγο Κουφέλο– τόσο η Ανακρίτρια όσο και ο Εισαγγελέας εξέτασαν αναλυτικά όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.
«Κρίθηκε προφυλακιστέος. Από εκεί και πέρα θα διαταχθεί και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ώστε οι ισχυρισμοί μας να αποδειχθούν από δημόσιο φορέα, ότι όντως ο συγκεκριμένος έχει αυτό το θέμα με την ψυχική του υγεία», δήλωσε εξερχόμενος από το Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης ο κ. Κουφέλος.
«Αντιμετωπίζει προβλήματα»
Ο συνήγορος πρόσθεσε πως υπήρχαν ήδη αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 57χρονος αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα «εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2021», ωστόσο αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του «έως ότου αποδειχθούν περαιτέρω τα υπόλοιπα με την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη».
- Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
- Οι τρεις εκκρεμότητες στη διαιτησία και στο VAR
- Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση για του προϋπολογισμού
- Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια
- Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές
- Η σωστή απόφαση του Γκουαρντιόλα για Ντοναρούμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις