Τέσσερις εμπρησμούς ομολόγησε το βράδυ της Δευτέρας 57χρονος κάτοικος της δυτικής Λέσβου, ο οποίος τις τελευταίες μέρες έβαζε φωτιά σε περιοχές του νησιού και συγκεκριμένα σε Φίλια, Σκαλοχώρι αλλά και στο περιστατικό με το φορτηγό στην Ανεμώτια.

Ο καθ’ ομολογίαν εμπρηστής είχε προσαχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λέσβου για τις φωτιές που ξέσπασαν στο νησί τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nisi.gr, διαμένει σε χωριό της δυτικής Λέσβου και, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, ενώ δεχόταν και έντονες πιέσεις στον χώρο εργασίας του.

Φωτιά στη Λέσβο: «Δεν είχε συναίσθηση των πράξεών του»

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Πανάγο Κουφέλο, η ψυχολογική του κατάσταση ήταν τέτοια που «δεν είχε συναίσθηση των πράξεών του». Ο ίδιος υπογράμμισε στο τοπικό μέσο ότι «ο άνθρωπος πάσχει από κατάθλιψη και δεν ήξερε τι έκανε» προσθέτοντας ότι «έβαλε φωτιά ακόμα και στο χωράφι της ίδιας του της γυναίκας».

Ο 57χρονος φέρεται να έχει εκφράσει έντονη μεταμέλεια για όλα όσα προκάλεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση των στοιχείων που οδήγησαν στην προσαγωγή του καθ’ ομολογίαν εμπρηστή είχε η Ασφάλεια Μυτιλήνης, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.