magazin
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 25.08.2025]
Ημερήσια 25 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 25.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εκμεταλλεύσου το χαλαρό κλίμα της μέρας, για να ασχοληθείς με τα επαγγελματικά σου. Παράλληλα, βγάλε άκρη και ξεμπέρδεψε με τις υποχρεώσεις που ίσως άφησες ανοιχτές χθες λόγω του ότι για κάποιον δικό σου λόγο ζοριζόσουν να τις υλοποιήσεις. Αξιοποίησε τις πληροφορίες που έχεις, για να βρεις απαντήσεις στα ερωτηματικά που έχεις.

DON’TS: Μην κάνεις συνέχεια του κεφαλιού σου, γιατί κάπου φτάνει αυτή η ξεροκεφαλιά, δε νομίζεις; Ταυτόχρονα, μην είσαι τόσο απότομος ή ακόμα και ψυχρός με κάποια κοντινά σου άτομα, ειδικά αν δεν είσαι διατεθειμένος να τους εξηγήσεις το γιατί. Γενικώς μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι, για να βελτιωθεί το κλίμα μεταξύ εσού και των ανθρώπων γύρω σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Διοχέτευσε την έντασή σου σε κάτι πιο δημιουργικό. Παράλληλα, βρες και τρόπους επικοινωνίας μέσω αυτής της διαδικασίας. Όλο αυτό, πάντως, θα σε βοηθήσει να ανεβάσεις και τη διάθεσή σου. Τριπλά κερδισμένος λοιπόν!  Κάτι άλλο που μπορεί να σε ανεβάσει αρκετά είναι η σωστή επικοινωνία και το φλερτ, άρα δως του να καταλάβει, έτσι;

DON’TS: Μην κλειστείς στον εαυτό σου λόγω του ότι ίσως επανέλθουν κάποια παρελθοντικά σκηνικά που τότε σε είχαν πληγώσει. Αν αποφασίσεις, ωστόσο, να πάρεις τον χρόνο σου λίγο, μη διστάσεις να οργανώσεις και το αυριανό σου πρόγραμμα. Κι αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα στα επαγγελματικά, οπότε είναι κρίμα να μπεις ήδη αγχωμένος στην φάση.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Χαλάρωσε και φέρε την ψυχολογία σου σε φυσιολογικά επίπεδα για τα γούστα σου. Εστίασε σε κάποια ζητήματα γύρω από τα προσωπικά σου, τα οποία σε ζορίζουν τελευταία, για να σταματήσουν να σε ζορίζουν. Τόσο απλό! Γενικώς οτιδήποτε υπάρχει γύρω σου που είναι πιεστικό, να ξέρεις, πως χρειάζεται απλά σωστή οργάνωση, άρα βάλτο στο πρόγραμμα.

DON’TS: Μην κωλώσεις να κάνεις ορισμένες δύσκολες συζητήσεις με την οικογένεια, ακόμα κι αν δεν είσαι εσύ αυτός που θα κάνει την αρχή. Παράλληλα, μην τα πάρεις στο κρανίο, αν ακουστούν αιχμηρά σχόλια ή γίνουν αναφορές σε παρελθοντικά σου λάθη. Στα επαγγελματικά, δεν υπάρχει λόγος να πιέζεσαι και τόσο. Μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός, λοιπόν.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι τα πράγματα γύρω σου δείχνουν να ηρεμούν, προκειμένου να σκεφτείς όσα σε απασχολούν λίγο πιο καθαρά. Σε αυτό το mood, κάνε συζητήσεις και ξεκαθάρισε αυτά που πρέπει με τα άτομα που θες. Είναι προτιμότερο αυτές οι κουβέντες να γίνουν από κοντά, ώστε να είσαι σε θέση να καταλάβεις μέσω της συμπεριφοράς τους τι παίζεται.

DON’TS: Μη διστάσεις να εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου και να πεις φωναχτά τι είναι αυτό που σε πλήγωσε στο παρελθόν. Για να πάει καλά όλο αυτό, όμως, δεν πρέπει να δώσεις βάση σε τίποτα το ανούσιο, αλλά ούτε και να το βαφτίσεις ως εμπόδιο,ειδικά αν δεν είναι. Από την άλλη, ωστόσο, μην επιτρέψεις σε κανέναν να θολώσει την κρίση σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Κινήσου χαλαρά και άνετα σήμερα, για να μπορέσεις να δώσεις βάση σε πληροφορίες και λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη. Αν το νιώθεις, κάνε κάποιες σημαντικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου που νιώθεις ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Όμως άκου τι έχει πληγώσει και την άλλη πλευρά.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις επικοινωνίες, παρότι μπορεί μέσω αυτών  να ακούσεις πράγματα που ίσως αγγίξουν κάποιες ευαίσθητες χορδές σου. Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να το παραδεχτείς ανοιχτά αυτό, αν δεν το επιθυμείς, έτσι; Μην εστιάζεις στο δέντρο, γιατί έτσι χάνεις το δάσος. Κοινώς διεύρυνε τους ορίζοντές σου, όταν εξετάζεις μια κατάσταση.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις μία χαλαρή διάθεση σήμερα, για να μπορέσεις να προσαρμοστείς πιο εύκολα σε ορισμένες καταστάσεις. Πρέπει να είσαι προσεκτικός με τα συναισθήματα που θα έρθουν ξανά στην επιφάνεια, καθώς αυτά μπορεί να ξύσουν παλιές πληγές και κάπως να τις ανοίξουν εκ νέου. Το να είσαι επιφυλακτικός, λοιπόν, είναι μια καλή ιδέα.

DON’TS: Μην ανοίξεις τα χαρτιά σου και μην αφήσεις τους άλλους να καταλάβουν τι ακριβώς σκέφτεσαι. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί πρέπει να κάνεις κάτι, ώστε να ξανά νιώσεις ασφαλής εκεί, δε νομίζεις; Ειδικά σε οτιδήποτε αφορά δοσοληψίες δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος, γιατί όλο και κάποιος θα βρεθεί και θα προσπαθήσει να σε πιάσει κότσο.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σήμερα θα δεις τα πάντα γύρω σου να ηρεμούν κάπως. Εσύ, λοιπόν, πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό, ώστε να αναδιοργανώσεις τις σκέψεις και τις κινήσεις σου. Όλο αυτό πριν περάσεις στην ενεργό δράση, έτσι; Στο λέω αυτό γιατί πρέπει να είσαι προνοητικός. Έτσι θα μπορέσεις να είσαι πιο σίγουρος και αποφασιστικός ως προς τις επιλογές σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποιες σκέψεις που θα κάνεις σχετικά με σκηνικά ή άτομα που σε πλήγωσαν παλιά. Δεν καταλαβαίνεις, ότι δεν σε ωφελεί να αναμοχλεύεις διαρκώς παλιές, κακές αναμνήσεις; Από την άλλη, μην κρατήσεις μία σκληρή στάση απέναντι στους ανθρώπους που καθόλου δεν σου φταίνε. Μην χάσεις καμιά ευκαιρία στα επαγγελματικά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εκμεταλλεύσου την καλή σου ψυχολογία και παρατήρησε τα πάντα γύρω σου με πιο καθαρό μυαλό. Προχώρα μπροστά τα πλάνα σου. Αφού πρώτα, όμως, έχεις κάνει τις επαφές εκείνες που μπορούν να σε βοηθήσουν να τα προχωρήσεις εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν το χρειάζεσαι, πάρε αποστάσεις και διαχειρίσου τα όλα με ηρεμία.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην πάρεις μέρος σε αντιπαραθέσεις που μπορεί να προκύψουν. Παράλληλα, αν εντοπίσεις λάθη τρίτων, τότε μην τα αναφέρεις με έντονο τρόπο. Από την άλλη, μην χαωθείς, αν κάποια σκηνικά εκεί αποδειχθούν αρκετά απαιτητικά, έτσι; Μην αγνοείς σημαντικές λεπτομέρειες και μη διστάσεις να ζητήσεις εξηγήσεις για όσα δεν καταλαβαίνεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να ηρεμήσεις το κεφάλι σου, για να μπορέσεις να διαχειριστείς σωστά τις επαγγελματικές υποθέσεις που τρέχουν. Πριν παραδώσεις το οτιδήποτε, φρόντισε να το έχεις τσεκάρει προσεκτικά. Ξεκαθάρισε τις υποθέσεις που σε ενοχλούν, μόνο, όμως, αν μπορείς να το διαχειριστείς όλο αυτό με ψυχραιμία. Κοινώς κόψε τα πείσματα.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός σε επαφές με φίλους, καθώς μέσω αυτών μπορείς να χαλαρώσεις αρκετά. Ωστόσο, αν προκύψουν συζητήσεις, οι οποίες προκαλέσουν διαφωνίες ή και αντιπαραθέσεις, τότε μη γίνεις έντονος και πεισματάρης. Γενικώς μην αφήνεις το κλίμα γύρω σου να επηρεάζει το πως νιώθεις εσύ. Το ίδιο ισχύει και για τα ερωτικά σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πρέπει να βελτιώσεις λίγο τη διάθεσή σου, οπότε προτείνω να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου και με όσα σου αρέσουν. Παράλληλα, όμως, πρέπει να ασχοληθείς και με τα πλάνα σου, καθώς μόνο αν δουλέψεις περισσότερο πάνω σε αυτά, θα μπορέσεις να τα προωθήσεις, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Βρες λύσεις σε αυτά που σε απασχολούν.

DON’TS: Μην αποφεύγεις να δεις κατάματα κάποια γεγονότα ή κάποιες σκέψεις που σου επαναφέρουν συναισθήματα που σε έχουν πληγώσει στο παρελθόν. Μην πτοείσαι από τα αρνητικά σχόλια και τις κακίες που ακούς για σένα. Αντιθέτως δες τα ως κίνητρο, για να δουλέψεις περισσότερο και να διαψεύσεις τους πάντες. Όμως μην συνεχίσεις να τα δέχεσαι γενικώς.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αξιοποίησε την χαλαρή σου διάθεση, για να ασχοληθείς απρόσκοπτα με τις δουλειές που τρέχουν τώρα και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. Μέσα σε αυτές υπάγονται και κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις που έχεις και πρέπει να σταματήσεις να της αγνοείς κάποτε. Δώσε βάση σε αυτά που ακούς γύρω σου, για να προλάβεις τα διάφορα, πριν εκδηλωθούν.

DON’TS: Μην αφήσεις κανένα αρνητικό σχόλιο να επηρεάσει την ψυχολογία σου, ούτε, όμως, και να επαναφέρει στη μνήμη σου κάποια παλιά σκηνικά που σε είχαν πληγώσει. Γενικώς μη χάνεις την αισιοδοξία σου. Μη γίνεις αυστηρός, αν πάρεις μέρος σε συζητήσεις, απλά και μόνο επειδή δεν έχεις διάθεση για πολλές κουβέντες. Έτσι, όμως, θα πάρεις τις απαντήσεις που θες.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε την ήρεμη ατμόσφαιρα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις σήμερα, για να ανοίξεις συζητήσεις και να γεφυρώσεις το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ εσού και κάποιων δικών σου ανθρώπων. Παράλληλα, προσπάθησε να βρεις την ουσία των πραγμάτων με το να αγνοήσεις οτιδήποτε σου φαίνεται παντελώς αχρείαστο.

DON’TS: Μη γίνεις ανασφαλής εξαιτίας κάποιων πραγμάτων που θα ακούσεις. Το ξέρω ότι μπορεί να ξανά ανοίξουν πληγές που νόμιζες ότι είχες κλείσει, αλλά αυτό δεν είναι λόγος, για να χαλαστείς για ακόμα μια φορά, έτσι; Ταυτόχρονα, μην αποφεύγεις τα συναισθήματά σου, νομίζοντας πως έτσι θα προφυλαχτείς. Μην κάνεις αχρείαστες σπατάλες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

Escapism: Self-care ή απόδραση από την πραγματικότητα;

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της
Χρέος & στοίχημα 24.08.25

Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της

Τριάντα χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναμένεται να «πρωταγωνιστήσει» στη νέα παραγωγή του Netflix, με τον γιο της, τον πρίγκιπα Χάρι, να βρίσκεται πίσω από την κάμερα

Σύνταξη
Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»
Go Fun 24.08.25

Λιγότερο όπως περισσότερο: Το «καυτό» comeback του στρινγκ – «Μάχη για αυτοέκφραση»

Από τις πασαρέλες της μόδας μέχρι τις πιο απροσπέλαστες παραλίες, το στρινγκ είναι παντού. Η επιστροφή του αποτελεί το πιο «καυτό» κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του μαγιό ως αντανάκλαση των κοινωνικών αντιλήψεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath
Θαύμα 24.08.25

Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Τομ Μορέλο, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος και συνεργάτης του Όζι Όσμπορν, είχε κάτι να πει για τις τελευταίες μέρες του Πρίγκιπα του Σκότους.

Σύνταξη
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25

Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»
«Ανήσυχα παιδιά» 23.08.25

Στέλιος Ρόκκος για Γάζα: «Πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση;»

Ο Στέλιος Ρόκκος ανέφερε σε πρόσφατη δημοσίευση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι νιώθει «εξαγριωμένος με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή την γενοκτονία».

Σύνταξη
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί
«Όσα είναι μπροστά» 23.08.25

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι» έγραψε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες από την Φολέγανδρο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Καλεί σε «δράση» 25.08.25

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
Παξοί: Γιατροί και αστυνομικοί προσπαθούσαν 45 λεπτά να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα
Τραγωδία 24.08.25

«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στους Παξούς

«Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε», δήλωσε στο MEGA ο γιατρός του Κέντρου Υγείας. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της και βρέθηκε νεκρή στην πισίνα γειτονικού συγκροτήματος.

Σύνταξη
Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»
Σωματική έλξη; 24.08.25

Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»

Η Τζούλια Φοξ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος: Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας
Όλα ανοιχτά 24.08.25

Οι όροι για ειρήνη στην Ουκρανία που βάζει η Ρωσία και οι «σημαντικές παραχωρήσεις» της Μόσχας

Σκληρή παρτίδα σκάκι για την ειρήνη στην Ουκρανία. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει άμεσα συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι. Οι όροι για μια συμφωνία ειρήνης από τη Ρωσία και ο ομιλητικός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Μύκονος 24.08.25

Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Βραζιλιάνος

Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο