DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι τα πράγματα γύρω σου δείχνουν να ηρεμούν, προκειμένου να σκεφτείς όσα σε απασχολούν λίγο πιο καθαρά. Σε αυτό το mood, κάνε συζητήσεις και ξεκαθάρισε αυτά που πρέπει με τα άτομα που θες. Είναι προτιμότερο αυτές οι κουβέντες να γίνουν από κοντά, ώστε να είσαι σε θέση να καταλάβεις μέσω της συμπεριφοράς τους τι παίζεται.

DON’TS: Μη διστάσεις να εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου και να πεις φωναχτά τι είναι αυτό που σε πλήγωσε στο παρελθόν. Για να πάει καλά όλο αυτό, όμως, δεν πρέπει να δώσεις βάση σε τίποτα το ανούσιο, αλλά ούτε και να το βαφτίσεις ως εμπόδιο,ειδικά αν δεν είναι. Από την άλλη, ωστόσο, μην επιτρέψεις σε κανέναν να θολώσει την κρίση σου.