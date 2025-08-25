Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 25.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εκμεταλλεύσου το χαλαρό κλίμα της μέρας, για να ασχοληθείς με τα επαγγελματικά σου. Παράλληλα, βγάλε άκρη και ξεμπέρδεψε με τις υποχρεώσεις που ίσως άφησες ανοιχτές χθες λόγω του ότι για κάποιον δικό σου λόγο ζοριζόσουν να τις υλοποιήσεις. Αξιοποίησε τις πληροφορίες που έχεις, για να βρεις απαντήσεις στα ερωτηματικά που έχεις.
DON’TS: Μην κάνεις συνέχεια του κεφαλιού σου, γιατί κάπου φτάνει αυτή η ξεροκεφαλιά, δε νομίζεις; Ταυτόχρονα, μην είσαι τόσο απότομος ή ακόμα και ψυχρός με κάποια κοντινά σου άτομα, ειδικά αν δεν είσαι διατεθειμένος να τους εξηγήσεις το γιατί. Γενικώς μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι, για να βελτιωθεί το κλίμα μεταξύ εσού και των ανθρώπων γύρω σου.
Ταύρος
DO’S: Διοχέτευσε την έντασή σου σε κάτι πιο δημιουργικό. Παράλληλα, βρες και τρόπους επικοινωνίας μέσω αυτής της διαδικασίας. Όλο αυτό, πάντως, θα σε βοηθήσει να ανεβάσεις και τη διάθεσή σου. Τριπλά κερδισμένος λοιπόν! Κάτι άλλο που μπορεί να σε ανεβάσει αρκετά είναι η σωστή επικοινωνία και το φλερτ, άρα δως του να καταλάβει, έτσι;
DON’TS: Μην κλειστείς στον εαυτό σου λόγω του ότι ίσως επανέλθουν κάποια παρελθοντικά σκηνικά που τότε σε είχαν πληγώσει. Αν αποφασίσεις, ωστόσο, να πάρεις τον χρόνο σου λίγο, μη διστάσεις να οργανώσεις και το αυριανό σου πρόγραμμα. Κι αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα στα επαγγελματικά, οπότε είναι κρίμα να μπεις ήδη αγχωμένος στην φάση.
Δίδυμοι
DO’S: Χαλάρωσε και φέρε την ψυχολογία σου σε φυσιολογικά επίπεδα για τα γούστα σου. Εστίασε σε κάποια ζητήματα γύρω από τα προσωπικά σου, τα οποία σε ζορίζουν τελευταία, για να σταματήσουν να σε ζορίζουν. Τόσο απλό! Γενικώς οτιδήποτε υπάρχει γύρω σου που είναι πιεστικό, να ξέρεις, πως χρειάζεται απλά σωστή οργάνωση, άρα βάλτο στο πρόγραμμα.
DON’TS: Μην κωλώσεις να κάνεις ορισμένες δύσκολες συζητήσεις με την οικογένεια, ακόμα κι αν δεν είσαι εσύ αυτός που θα κάνει την αρχή. Παράλληλα, μην τα πάρεις στο κρανίο, αν ακουστούν αιχμηρά σχόλια ή γίνουν αναφορές σε παρελθοντικά σου λάθη. Στα επαγγελματικά, δεν υπάρχει λόγος να πιέζεσαι και τόσο. Μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός, λοιπόν.
Καρκίνος
DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι τα πράγματα γύρω σου δείχνουν να ηρεμούν, προκειμένου να σκεφτείς όσα σε απασχολούν λίγο πιο καθαρά. Σε αυτό το mood, κάνε συζητήσεις και ξεκαθάρισε αυτά που πρέπει με τα άτομα που θες. Είναι προτιμότερο αυτές οι κουβέντες να γίνουν από κοντά, ώστε να είσαι σε θέση να καταλάβεις μέσω της συμπεριφοράς τους τι παίζεται.
DON’TS: Μη διστάσεις να εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου και να πεις φωναχτά τι είναι αυτό που σε πλήγωσε στο παρελθόν. Για να πάει καλά όλο αυτό, όμως, δεν πρέπει να δώσεις βάση σε τίποτα το ανούσιο, αλλά ούτε και να το βαφτίσεις ως εμπόδιο,ειδικά αν δεν είναι. Από την άλλη, ωστόσο, μην επιτρέψεις σε κανέναν να θολώσει την κρίση σου.
Λέων
DO’S: Κινήσου χαλαρά και άνετα σήμερα, για να μπορέσεις να δώσεις βάση σε πληροφορίες και λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη δουλειά σου πολύ πιο εύκολη. Αν το νιώθεις, κάνε κάποιες σημαντικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου που νιώθεις ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Όμως άκου τι έχει πληγώσει και την άλλη πλευρά.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις επικοινωνίες, παρότι μπορεί μέσω αυτών να ακούσεις πράγματα που ίσως αγγίξουν κάποιες ευαίσθητες χορδές σου. Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να το παραδεχτείς ανοιχτά αυτό, αν δεν το επιθυμείς, έτσι; Μην εστιάζεις στο δέντρο, γιατί έτσι χάνεις το δάσος. Κοινώς διεύρυνε τους ορίζοντές σου, όταν εξετάζεις μια κατάσταση.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις μία χαλαρή διάθεση σήμερα, για να μπορέσεις να προσαρμοστείς πιο εύκολα σε ορισμένες καταστάσεις. Πρέπει να είσαι προσεκτικός με τα συναισθήματα που θα έρθουν ξανά στην επιφάνεια, καθώς αυτά μπορεί να ξύσουν παλιές πληγές και κάπως να τις ανοίξουν εκ νέου. Το να είσαι επιφυλακτικός, λοιπόν, είναι μια καλή ιδέα.
DON’TS: Μην ανοίξεις τα χαρτιά σου και μην αφήσεις τους άλλους να καταλάβουν τι ακριβώς σκέφτεσαι. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί πρέπει να κάνεις κάτι, ώστε να ξανά νιώσεις ασφαλής εκεί, δε νομίζεις; Ειδικά σε οτιδήποτε αφορά δοσοληψίες δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος, γιατί όλο και κάποιος θα βρεθεί και θα προσπαθήσει να σε πιάσει κότσο.
Ζυγός
DO’S: Σήμερα θα δεις τα πάντα γύρω σου να ηρεμούν κάπως. Εσύ, λοιπόν, πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό, ώστε να αναδιοργανώσεις τις σκέψεις και τις κινήσεις σου. Όλο αυτό πριν περάσεις στην ενεργό δράση, έτσι; Στο λέω αυτό γιατί πρέπει να είσαι προνοητικός. Έτσι θα μπορέσεις να είσαι πιο σίγουρος και αποφασιστικός ως προς τις επιλογές σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποιες σκέψεις που θα κάνεις σχετικά με σκηνικά ή άτομα που σε πλήγωσαν παλιά. Δεν καταλαβαίνεις, ότι δεν σε ωφελεί να αναμοχλεύεις διαρκώς παλιές, κακές αναμνήσεις; Από την άλλη, μην κρατήσεις μία σκληρή στάση απέναντι στους ανθρώπους που καθόλου δεν σου φταίνε. Μην χάσεις καμιά ευκαιρία στα επαγγελματικά.
Σκορπιός
DO’S: Εκμεταλλεύσου την καλή σου ψυχολογία και παρατήρησε τα πάντα γύρω σου με πιο καθαρό μυαλό. Προχώρα μπροστά τα πλάνα σου. Αφού πρώτα, όμως, έχεις κάνει τις επαφές εκείνες που μπορούν να σε βοηθήσουν να τα προχωρήσεις εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν το χρειάζεσαι, πάρε αποστάσεις και διαχειρίσου τα όλα με ηρεμία.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην πάρεις μέρος σε αντιπαραθέσεις που μπορεί να προκύψουν. Παράλληλα, αν εντοπίσεις λάθη τρίτων, τότε μην τα αναφέρεις με έντονο τρόπο. Από την άλλη, μην χαωθείς, αν κάποια σκηνικά εκεί αποδειχθούν αρκετά απαιτητικά, έτσι; Μην αγνοείς σημαντικές λεπτομέρειες και μη διστάσεις να ζητήσεις εξηγήσεις για όσα δεν καταλαβαίνεις.
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να ηρεμήσεις το κεφάλι σου, για να μπορέσεις να διαχειριστείς σωστά τις επαγγελματικές υποθέσεις που τρέχουν. Πριν παραδώσεις το οτιδήποτε, φρόντισε να το έχεις τσεκάρει προσεκτικά. Ξεκαθάρισε τις υποθέσεις που σε ενοχλούν, μόνο, όμως, αν μπορείς να το διαχειριστείς όλο αυτό με ψυχραιμία. Κοινώς κόψε τα πείσματα.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός σε επαφές με φίλους, καθώς μέσω αυτών μπορείς να χαλαρώσεις αρκετά. Ωστόσο, αν προκύψουν συζητήσεις, οι οποίες προκαλέσουν διαφωνίες ή και αντιπαραθέσεις, τότε μη γίνεις έντονος και πεισματάρης. Γενικώς μην αφήνεις το κλίμα γύρω σου να επηρεάζει το πως νιώθεις εσύ. Το ίδιο ισχύει και για τα ερωτικά σου.
Αιγόκερως
DO’S: Πρέπει να βελτιώσεις λίγο τη διάθεσή σου, οπότε προτείνω να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου και με όσα σου αρέσουν. Παράλληλα, όμως, πρέπει να ασχοληθείς και με τα πλάνα σου, καθώς μόνο αν δουλέψεις περισσότερο πάνω σε αυτά, θα μπορέσεις να τα προωθήσεις, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Βρες λύσεις σε αυτά που σε απασχολούν.
DON’TS: Μην αποφεύγεις να δεις κατάματα κάποια γεγονότα ή κάποιες σκέψεις που σου επαναφέρουν συναισθήματα που σε έχουν πληγώσει στο παρελθόν. Μην πτοείσαι από τα αρνητικά σχόλια και τις κακίες που ακούς για σένα. Αντιθέτως δες τα ως κίνητρο, για να δουλέψεις περισσότερο και να διαψεύσεις τους πάντες. Όμως μην συνεχίσεις να τα δέχεσαι γενικώς.
Υδροχόος
DO’S: Αξιοποίησε την χαλαρή σου διάθεση, για να ασχοληθείς απρόσκοπτα με τις δουλειές που τρέχουν τώρα και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα. Μέσα σε αυτές υπάγονται και κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις που έχεις και πρέπει να σταματήσεις να της αγνοείς κάποτε. Δώσε βάση σε αυτά που ακούς γύρω σου, για να προλάβεις τα διάφορα, πριν εκδηλωθούν.
DON’TS: Μην αφήσεις κανένα αρνητικό σχόλιο να επηρεάσει την ψυχολογία σου, ούτε, όμως, και να επαναφέρει στη μνήμη σου κάποια παλιά σκηνικά που σε είχαν πληγώσει. Γενικώς μη χάνεις την αισιοδοξία σου. Μη γίνεις αυστηρός, αν πάρεις μέρος σε συζητήσεις, απλά και μόνο επειδή δεν έχεις διάθεση για πολλές κουβέντες. Έτσι, όμως, θα πάρεις τις απαντήσεις που θες.
Ιχθύες
DO’S: Αξιοποίησε την ήρεμη ατμόσφαιρα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις σήμερα, για να ανοίξεις συζητήσεις και να γεφυρώσεις το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ εσού και κάποιων δικών σου ανθρώπων. Παράλληλα, προσπάθησε να βρεις την ουσία των πραγμάτων με το να αγνοήσεις οτιδήποτε σου φαίνεται παντελώς αχρείαστο.
DON’TS: Μη γίνεις ανασφαλής εξαιτίας κάποιων πραγμάτων που θα ακούσεις. Το ξέρω ότι μπορεί να ξανά ανοίξουν πληγές που νόμιζες ότι είχες κλείσει, αλλά αυτό δεν είναι λόγος, για να χαλαστείς για ακόμα μια φορά, έτσι; Ταυτόχρονα, μην αποφεύγεις τα συναισθήματά σου, νομίζοντας πως έτσι θα προφυλαχτείς. Μην κάνεις αχρείαστες σπατάλες.
