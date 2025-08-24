newspaper
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Ανίλ Αμπάνι: Ο αδελφός του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας ερευνάται για τραπεζική απάτη
Κόσμος 24 Αυγούστου 2025 | 07:00

Ανίλ Αμπάνι: Ο αδελφός του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας ερευνάται για τραπεζική απάτη

Ο Ανίλ Αμπάνι έχει επιχειρηματικά συμφέροντα σε διάφορους τομείς, από τον ενεργειακό μέχρι τον αμυντικό

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ινδίας γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα σε βάρος του Ανίλ Αμπάνι και άλλων προσώπων, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας με κατηγορίες για απάτη.

Ο Ανίλ Αμπάνι, ο μικρότερος αδελφός του Μουκές Αμπάνι, του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, έχει επιχειρηματικά συμφέροντα σε διάφορους τομείς, από τον ενεργειακό μέχρι τον αμυντικό.

Ανίλ Αμπάνι: Έκανε «ψευδείς δηλώσεις» και «απάτες»

Η State Bank of India (SBI) υποστηρίζει ότι ο Ανίλ και η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Reliance Communications έκαναν «ψευδείς δηλώσεις» και «απάτες» για να επιτύχουν πιστωτικές διευκολύνσεις και στη συνέχεια «ιδιοποιήθηκαν» τραπεζικά κεφάλαια εκτελώντας συναλλαγές που δεν ήταν σύμφωνες με τους όρους των δανείων τους. Η εταιρεία αυτή έχει πλέον κηρύξει πτώχευση και τη διαχείρισή της έχει αναλάβει ένας διαχειριστής αφερεγγυότητας.

Η SBI υποστηρίζει ότι λόγω των ενεργειών του Ανίλ και της εταιρίας απώλεσε 29,29 δισεκατομμύρια ρουπίες (περίπου 286 εκατομμύρια ευρώ).

Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών ανακοίνωσε ότι η καταγγελία της τράπεζας θα εξεταστεί «σε βάθος».

Ο Ανίλ Αμπάνι είχε βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο πριν από επτά χρόνια

Το Σάββατο (23/8) η υπηρεσία ερεύνησε τα γραφεία της Reliance Communications και την κατοικία του Ανίλ Αμπάνι. Ένας εκπρόσωπός του είπε ότι ο μεγιστάνας «διαψεύδει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» και «θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, όπως οφείλει».

Η καταγγελία της τράπεζας αφορά πράξεις που έγιναν πριν από δέκα και πλέον χρόνια. Εκείνη την εποχή, ο Αμπάνι ήταν «μη εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας και δεν εμπλεκόταν στην καθημερινή διαχείρισή της», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι η SBI αυτοβούλως απέσυρε τις μηνύσεις σε βάρος άλλων πέντε μη εκτελεστικών διευθυντών, όχι όμως και εκείνη σε βάρος του Αμπάνι.

Ο Ανίλ Αμπάνι είχε βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ινδός πολιτικός Ραχούλ Γκάντι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον επιχειρηματία για «ύποπτες συναλλαγές» που σχετίζονταν με την αγορά γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, τον Δεκέμβριο του 2018, απέρριψε το αίτημα διενέργειας έρευνας σημειώνοντας ότι δεν βρήκε «κανένα ουσιαστικό στοιχείο» που να δείχνει ότι «επρόκειτο για μια υπόθεση εμπορικής ευνοιοκρατίας υπέρ κάποιας πλευράς εκ μέρους της ινδικής κυβέρνησης».

Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

ΔΕΘ: Με «ψαλιδισμένα» φτερά το οικονομικό πακέτο Μητσοτάκη

ΔΕΘ: Με «ψαλιδισμένα» φτερά το οικονομικό πακέτο Μητσοτάκη

inTickets 22.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Ουκρανία 24.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Η Δύση θωρακίζει το Κίεβο: αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Εκλογομαγειρέματα 24.08.25

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους
Κόσμος 24.08.25

Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωναν, όπως κάνουν κάθε Σάββατο βράδυ, στο Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους ομήρους και ζητώντας από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς

Σύνταξη
Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη
«Οδύσσεια» 24.08.25

Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη

Εδώ και πέντε μήνες η υπόθεση του Αμπρέγο Γκαρσία έχει μετατραπεί σε δικαστική μάχη στις ΗΠΑ και έφτασε να συζητιέται ακόμη και σε επίπεδο προέδρων των ΗΠΑ και Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Μουσείο Λούβρου: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού
Παρίσι 23.08.25

Σχέδιο 800 εκατ. ευρώ για το Λούβρο: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού

Οι υπηρεσίες στο Μουσείο του Λούβρου προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες, έχουν υποβαθμιστεί - Το κόστος του έργου προκαλεί ανησυχία

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
Ποιοι διαφώνησαν 23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
Εκμετάλλευση 23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Σύνταξη
Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα
Δεκάδες καταρρίψεις 23.08.25

Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκε από τη αντιαεροπορική άμυνα στη Ρωσία. Για λόγους ασφαλείας, ανακοινώθηκε διακοπή λειτουργίας αεροδρομίων.

Σύνταξη
Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ
Κόσμος 23.08.25

Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ

«Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδηλώνουν τη σιωνιστική φύση» της ομάδας αυτής, η οποία σχεδίαζε να επιτεθεί «σε ένα από τα ζωτικά κέντρα του ανατολικού Ιράν», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο IRNA

Σύνταξη
Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Θεωρίες συνωμοσίας 23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»
Το εκλογικό σύστημα 23.08.25

Συρία: Εξαιρούνται από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές τρεις επαρχίες για «λόγους ασφαλείας»

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στις βουλευτικές εκλογές (15-20 Σεπτεμβρίου), θα αναβληθούν στην επαρχία των Δρούζων, αλλά και σε περιοχές που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Σύνταξη
Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου
Δύο εβδομάδες ακόμα 23.08.25

Το μετέωρο βήμα Τραμπ στο Ουκρανικό – Η διαμεσολάβηση και η «απογοήτευση» του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη όσον αφορά την προσπάθεια να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ξανά «απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά αποφεύγει να ασκήσει πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath
Θαύμα 24.08.25

Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Τομ Μορέλο, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος και συνεργάτης του Όζι Όσμπορν, είχε κάτι να πει για τις τελευταίες μέρες του Πρίγκιπα του Σκότους.

Σύνταξη
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25

Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος
Εθελοντές πυροσβέστες 24.08.25

Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος

Ελλειψη συντονισμού, υποτυπώδεις εκπαιδεύσεις, απουσία βασικών μέσων προστασίας. Εθελοντές πυροσβέστες και ο Ηλίας Τζηρίτης από τη WWF Ελλάς, μιλούν για τις πολλές ελλείψεις, παρά τα βήματα προόδου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη – Έκανε μελισσοκομικές εργασίες
Θεσσαλονίκη 24.08.25

Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη - Έκανε μελισσοκομικές εργασίες

Η φωτιά ξεκίνησε από τα μελίσσια μελισσοκόμου - Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή

Σύνταξη
